Google назвала лучшие мобильные игры и приложения 2022 года

Google опубликовала список лучшего мобильного софта для Android по итогам 2022 года. В рейтинг вошли лидеры по количеству скачиваний и положительных оценок, а также приложение, которое не набрало рекордной популярности, но все же привлекло внимание пользователей.
Лучшим приложением 2022 года Google назвала Dream by WOMBO — AI Art Tool. С его помощью пользователи могут создавать «прекрасные произведения искусства» по короткому текстовому описанию.
Лучшей игрой года по версии Google и пользователей одновременно стала Apex Legends Mobile — популярная «королевская битва», разработанная Electronic Arts.
В категории «Выбор пользователей» победителем стал клиент соцсети BeReal. Приложение противопоставляется «фальшивым» соцсетям и предлагает за несколько секунд сделать и опубликовать фотографию без фильтров и других улучшений.
Приложения года по категориям:
Лучшее для развлечения: PetStar — для создания музыкальных видео с домашними питомцами
Лучшее для работы над собой: Breathwrk — для дыхательных упражнений
Лучшее на каждый день: Plant Parent — предлагает решения по уходу за растениями
Лучшая скрытая жемчужина: Recover Athletics — настраивает программы тренировок для спортсменов
Лучшее доброе приложение: The STIGMA App — для ментального здоровья
Лучшее для носимых устройств: Todoist — сервис для планирования личного и рабочего расписания
Лучшее для планшетов: Pocket — для сохранения статей и контента
Лучшее для Chromebook: BandLab — бесплатная платформа для записи музыки.
Игры года по категориям:
Лучшая многопользовательская: Dislyte — ролевая тактическая игры
Лучшая для коротких сессий: Angry Birds Journey — однопользовательская казуальная игра
Лучшая инди-игра: Dicey Dungeons — игра в жанре roguelike
Лучшая история: Papers, Please — триллер-антиутопия
Лучшая обновляемая игра: Genshin Impact — роелвая экшн-игра
Лучшая игра из Play Pass: Very Little Nightmares — приключенческая игра головоломка
Лучшая игра для планшетов: Tower of Fantasy — ролевая игра аниме
Лучшая игра для Chromebook: Roblox — виртуальная вселенная со множеством игр.
Источник: bluescreen.kz