Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
google-nazvala-luchshie-mobil-nye-igry-i-prilozheniya-2022-goda
Google назвала лучшие мобильные игры и приложения 2022 года
49
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:08

Google назвала лучшие мобильные игры и приложения 2022 года

Google опубликовала список лучшего мобильного софта для Android по итогам 2022 года. В рейтинг вошли лидеры по количеству скачиваний и положительных оценок, а также приложение, которое не набрало рекордной популярности, но все же привлекло внимание пользователей.

Лучшим приложением 2022 года Google назвала Dream by WOMBO — AI Art Tool. С его помощью пользователи могут создавать «прекрасные произведения искусства» по короткому текстовому описанию.

Лучшей игрой года по версии Google и пользователей одновременно стала Apex Legends Mobile — популярная «королевская битва», разработанная Electronic Arts.

В категории «Выбор пользователей» победителем стал клиент соцсети BeReal. Приложение противопоставляется «фальшивым» соцсетям и предлагает за несколько секунд сделать и опубликовать фотографию без фильтров и других улучшений.

Приложения года по категориям:

Лучшее для развлечения: PetStar — для создания музыкальных видео с домашними питомцами

Лучшее для работы над собой: Breathwrk — для дыхательных упражнений

Лучшее на каждый день: Plant Parent — предлагает решения по уходу за растениями

Лучшая скрытая жемчужина: Recover Athletics — настраивает программы тренировок для спортсменов

Лучшее доброе приложение: The STIGMA App — для ментального здоровья

Лучшее для носимых устройств: Todoist — сервис для планирования личного и рабочего расписания

Лучшее для планшетов: Pocket — для сохранения статей и контента

Лучшее для Chromebook: BandLab — бесплатная платформа для записи музыки.

Игры года по категориям:

Лучшая многопользовательская: Dislyte — ролевая тактическая игры

Лучшая для коротких сессий: Angry Birds Journey — однопользовательская казуальная игра

Лучшая инди-игра: Dicey Dungeons — игра в жанре roguelike

Лучшая история: Papers, Please — триллер-антиутопия

Лучшая обновляемая игра: Genshin Impact — роелвая экшн-игра

Лучшая игра из Play Pass: Very Little Nightmares — приключенческая игра головоломка

Лучшая игра для планшетов: Tower of Fantasy — ролевая игра аниме

Лучшая игра для Chromebook: Roblox — виртуальная вселенная со множеством игр.

Источник: bluescreen.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#google #android #приложения #игры #рейтинг
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане открылся Pancakes & Coffee
2339
Таджикистан хочет полностью перейти на цифровое образование
886
В Google Translate добавили уйгурский язык
2262
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.