Google назвала лучшие мобильные игры и приложения 2022 года

Google опубликовала список лучшего мобильного софта для Android по итогам 2022 года. В рейтинг вошли лидеры по количеству скачиваний и положительных оценок, а также приложение, которое не набрало рекордной популярности, но все же привлекло внимание пользователей.

Лучшим приложением 2022 года Google назвала Dream by WOMBO — AI Art Tool. С его помощью пользователи могут создавать «прекрасные произведения искусства» по короткому текстовому описанию.

Лучшей игрой года по версии Google и пользователей одновременно стала Apex Legends Mobile — популярная «королевская битва», разработанная Electronic Arts.

В категории «Выбор пользователей» победителем стал клиент соцсети BeReal. Приложение противопоставляется «фальшивым» соцсетям и предлагает за несколько секунд сделать и опубликовать фотографию без фильтров и других улучшений.

Приложения года по категориям:

Лучшее для развлечения: PetStar — для создания музыкальных видео с домашними питомцами

Лучшее для работы над собой: Breathwrk — для дыхательных упражнений

Лучшее на каждый день: Plant Parent — предлагает решения по уходу за растениями

Лучшая скрытая жемчужина: Recover Athletics — настраивает программы тренировок для спортсменов

Лучшее доброе приложение: The STIGMA App — для ментального здоровья

Лучшее для носимых устройств: Todoist — сервис для планирования личного и рабочего расписания

Лучшее для планшетов: Pocket — для сохранения статей и контента

Лучшее для Chromebook: BandLab — бесплатная платформа для записи музыки.

Игры года по категориям:

Лучшая многопользовательская: Dislyte — ролевая тактическая игры

Лучшая для коротких сессий: Angry Birds Journey — однопользовательская казуальная игра

Лучшая инди-игра: Dicey Dungeons — игра в жанре roguelike

Лучшая история: Papers, Please — триллер-антиутопия

Лучшая обновляемая игра: Genshin Impact — роелвая экшн-игра

Лучшая игра из Play Pass: Very Little Nightmares — приключенческая игра головоломка

Лучшая игра для планшетов: Tower of Fantasy — ролевая игра аниме

Лучшая игра для Chromebook: Roblox — виртуальная вселенная со множеством игр.

Источник: bluescreen.kz