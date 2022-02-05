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Google, Meta и Amazon и еще 5 компаний, где поддерживают здоровье сотрудников
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Сегодня в 13:50

Google, Meta и Amazon и еще 5 компаний, где поддерживают здоровье сотрудников

Временно сотрудники многих компаний могут работать из дома. Но вы бы точно захотели вернуться в офис, если бы работали в одной из этих компаний.

Meta


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Компания создает комфортные условия для сотрудников. Помимо корпоративной культуры и удобных рабочих пространств, бренд заботится о физическом здоровье членов команды.

Например, у компании есть оздоровительные центры в Менло-парке, где сотрудники могут получить медицинскую помощь. А в социальный пакет входит возмещение расходов на тренажерный зал и абонементы в спортивные секции.


Google


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В главных офисах известной компании установлены игровые автоматы, есть кафе с разной кухней, в том числе полезной и даже есть спальные уголки.

Также для поддержания здорового образа жизни работают оздоровительные центры с тренажерными залами, бассейнами, SPA и массажными кабинетами. Отдельно есть места для игры в настольный теннис и волейбол.


«Яндекс»


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Московские офисы российской компании оборудованы для комфортной работы сотрудников. Для хорошего настроения — там много зелени и комнатных растений. Установленыкофе-поинты, площадки для бильярда и настольного тенниса, есть зоны лаундж, кабинеты для игры в покер, массажа и йоги, спортзал.


Amazon


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Компания предлагает программы здоровья не только своим сотрудникам, но и членам их семей. Бренд даже предусмотрел программы психологической помощи, которые помогут избежать выгорания на работе, достичь внутренней гармонии и добиваться высоких результатов.


Booking.com


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Компания Booking строит большой кампус площадью 65 000 квадратных метров, который будет находиться на окраине Амстердама. Сотрудники офисов, расположенных по городу, смогут собираться, отдыхать и работать в одном месте.

Бренд проводит и корпоративные спортивные мероприятия. Например, футбольные турниры или учебные лагеря, где можно познакомиться с новыми коллегами и зарядиться хорошим настроением.


Apple


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Компания создает безопасную, уважительную и поддерживающую атмосферу на рабочем месте для всех сотрудников. В этом смысле члены команды и их здоровье — приоритет. Поэтому руководство внедрило стандартные меры защиты, перестроили планировку и процессы всей фабрики. Также здесь стремятся улучшить уровень жизни сотрудников через постоянное обучение.

А в Apple Park есть не только трехэтажный ресторан, но и фитнес-зал.


Alibaba


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Ведущая китайская корпорация тоже заботится о сотрудниках. Для команды проводят различные корпоративные фестивали, культурные праздники, волонтерские программы.

Что касается спорта и здорового образа жизни, во многих офисах бренда есть хорошо оборудованные тренажерные залы, спортивные поля, кабинеты для массажа или йоги.


Johnson & Johnson


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В компании уже давно провозглашена идея оздоровления сотрудников. В офисах есть не только спортивные залы, но и бассейны, оздоровительные центры. Одна из целей бренда — сделать так, чтобы сотрудники компании были здоровы и занимались спортом. Для этого создается множество программ и мероприятий. Например, международные соревнования по ходьбе или корпоративные забеги.


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#здоровье #бизнес #работа #компании #зож
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