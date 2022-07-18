Google ищет среди студентов лидеров для программы клубов разработки

Google анонсировала набор лидеров в программу Developer Student Club.

В рамках программы создается сеть студенческих клубов для молодых людей, интересующихся технологиями Google. К участию приглашаются все студенты бакалавриата и магистратуры, желающие развивать навыки разработки.

Участники GDSC получат возможность расширить знания через взаимное обучение в группе. Также они наработают практический опыт, создавая программные решения для местного бизнеса и сообщества.

Кандидат должен быть студентом бакалавриата либо магистратуры и иметь возможность посвятить GDSC один год.

Приветствуется знание программирования, опыт организации мероприятий или руководства командой, а также контакт с местным сообществом разработки.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке до 31 августа.

Источник: spot.uz



