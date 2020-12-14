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Google, Intel, Zoom будут продвигать Chrome в бизнес
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Сегодня в 11:33

Google, Intel, Zoom будут продвигать Chrome в бизнес

Группа «тяжеловесов», включая Google, Intel, Zoom объявили о создании альянса Modern Computing Alliance. Компании обещают предложить корпоративным клиентам инновационные решения и веб-приложения, которые особенно актуальны для бизнеса в период пандемии. Предполагается, что продукты будут работать в экосистеме Chrome.

Согласно официальному заявлению альянса, главной его целью станет поддержка различных современных вычислительных платформ и предоставление выбора комплексных бизнес-решений, что особенно актуально в условиях пандемии.

В списке участников — Google, Box, Citrix, Dell, Imprivata, Intel, Okta, RingCentral, Slack, VMware. Выпуск первых продуктов запланирован на первую половину 2021 года, однако не уточняется, что именно компании представят.

Источник: rb.ru

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#бизнес #it #google #intel #zoom
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