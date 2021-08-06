Google и игровое подразделение Mail.ru Group проведут акселератор для разработчиков мобильных игр

Участники Game Drive получат советы от экспертов My.Games Venture Capital (MGVC) и Google о перспективах и выходе на зарубежные рынки, им помогут с масштабированием бизнеса и дадут индивидуальные консультации и инвестиции на развитие. Общая сумма фонда составит до $30 млн.
Инвестиции будут зависеть от оценки потенциала проекта: потенциального охвата аудитории, динамики по метрикам и других характеристик. Требования для участия в акселераторе — игра должна быть размещена в Google Play и находиться на этапе тестирования или MVP.
Заявки принимаются до 18 октября 2021 года. Участвовать могут разработчики из Европы, Африки и Ближнего Востока, эксперты выберут 10 разработчиков.
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Источник: incrussia.ru