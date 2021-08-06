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Google и игровое подразделение Mail.ru Group проведут акселератор для разработчиков мобильных игр
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Сегодня в 10:53

Google и игровое подразделение Mail.ru Group проведут акселератор для разработчиков мобильных игр

Игровое подразделение Mail.ru Group, My.Games Venture Capital и Google объявили сбор заявок на участие в акселераторе для разработчиков мобильных игр Game Drive. Участники смогут получить от $500 тыс. до $2 млн на глобальный релиз.

Участники Game Drive получат советы от экспертов My.Games Venture Capital (MGVC) и Google о перспективах и выходе на зарубежные рынки, им помогут с масштабированием бизнеса и дадут индивидуальные консультации и инвестиции на развитие. Общая сумма фонда составит до $30 млн.

Инвестиции будут зависеть от оценки потенциала проекта: потенциального охвата аудитории, динамики по метрикам и других характеристик. Требования для участия в акселераторе — игра должна быть размещена в Google Play и находиться на этапе тестирования или MVP.

Заявки принимаются до 18 октября 2021 года. Участвовать могут разработчики из Европы, Африки и Ближнего Востока, эксперты выберут 10 разработчиков.
Зарегистрироваться можно здесь.

Источник: incrussia.ru

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