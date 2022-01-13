Google, Facebook и Apple — 9 вакансий для удаленной работы в топовых компаниях

Revenue Operations Lead в Google Cloud Finance









Обязанности:

— управлять проектами, используя инструменты повышения эффективности

— обеспечить финансовую точность для Google Cloud через бухгалтерский анализ

— писать отчеты, отслеживать бизнес-транзакции

— выполнять сложные расчеты

— сотрудничать с контролерами облачных продуктов для улучшения процессов.

Требования:

— степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учета или соответствующий практический опыт

— опыт работы в бухгалтерской сфере

— CIMA/ACA/ACCA или эквивалент с опытом работы в ASC-606

— сильные аналитические навыки и навыки делового партнерства

— знание стандартов и правил бухгалтерского учета программного обеспечения.





Information Security Engineer в Google





Обязанности:

— оценивать техническую безопасность, выполнять аудит кода и проверять дизайн

— проводить исследования для выявления новых векторов атак на продукты и услуги Google

— разработка технических решений для устранения уязвимостей в системе безопасности

— обеспечивать безопасность.

Требования:

— степень бакалавра/магистра в области компьютерных наук, смежной технической области или эквивалентный практический опыт

— опыт тестирования уязвимостей приложений и аудита безопасности на уровне кода

— технические знания в области техники безопасности, компьютерной и сетевой безопасности, аутентификации, протоколов безопасности и прикладной криптографии

— релевантный опыт работы в пен-тестировании и/или фаззинге.





Software Engineer — Product Responsibilities в Facebook





Обязанности:

— управлять целями команды и техническим направлением

— понимать тенденции отрасли и всей компании

— сотрудничать с руководителями организаций, чтобы помочь повысить уровень производительности команды

— создавать потребительские продукты и функции в больших масштабах.

Требования:

— опыт управления крупными межфункциональными/отраслевыми инженерными проектами

— опыт программирования на уровне эксперта

— опыт работы с веб или мобильными технологиями

— опыт запуска новой линейки продуктов

— опыт создания и масштабирования крупных продуктов или систем.





Data Scientist , Ads Targeting, Signal Loss/RPA в Facebook





Обязанности:

— работать над решением сложных проблем

— развивать глубокое понимание продукта

— проводить мозговые штурмы с членами команды

— сотрудничать с продуктовыми, инженерными и другими кросс-функциональными командами для решения проблем.

Требования:

— степень бакалавра/магистра

— опыт работы на должности аналитика

— стратегическое мышление и опыт управления командой

— опыт работы с ML и знание статистики

— опыт работы с Python и SQL

— интерес к углубленному изучению данных.





Recruiter – Internal Recruitment Team – remote work possible в IBM





Обязанности:

— организация собеседований с кандидатами, ведение базы кандидатов

— отбор и рекомендации кандидатов для следующих этапов собеседования

— участие в ярмарках вакансий и других инициативах по брендингу

— активный поиск новых решений для привлечения кандидатов.

Требования:

— свободное владение английским и польским языками

— опыт самостоятельного подбора персонала, работы в многонациональной среде

— хорошие организаторские способности и способность работать в условиях дефицита времени

— умение расставлять приоритеты, многозадачность

— большой опыт в области рекрутинга.





Senior Siebel Architect — Oracle Advanced Customer Services (ACS) в Oracle





Обязанности:

— проактивная и оперативная техническая поддержка клиентов

— решение послепродажных запросов клиентов нетехнического характера по телефону и с помощью электронных средств, а также технических вопросов по использованию и устранению неполадок электронных служб поддержки

— быть основным контактным лицом для клиентов

— отвечать за налаживание отношений клиентов со службой поддержки.

Требования:

— технический опыт в области информационных технологий и/или компьютерных наук, предпочтительно последипломное образование

— хороший уровень знания Unix

— сильные межличностные, презентационные и коммуникативные, аналитические, диагностические навыки и навыки устранения неполадок

— демонстрация передовых знаний продукта, понимание трех уровней архитектуры приложений

— готовность путешествовать.





DevOps Engineer — Remote Consulting в Amazon





Обязанности:

— помогать клиентам трансформировать бизнес

— проектировать и кодировать модули для инфраструктуры, приложений и процессов

— помогать в крупных проектах или самостоятельно запускать небольшие проекты.

Требования:

— степень бакалавра или эквивалентный профессиональный опыт

— более двух лет практического опыта программирования на таких языках, как Python, Ruby, Go, Swift, Java, .Net, C++ или аналогичных объектно-ориентированных языках

— опыт работы с полным циклом разработки и знание методов Agile

— знание IP-сетей, VPN, DNS, балансировки нагрузки и брандмауэра

— сертификаты AWS, такие как Solutions Architect Pro, DevOps Engineer Pro, SysOps Admin, Developer Associate.





Product Designer , Books в Apple





Обязанности:

— разработка Books Connect

— отвечать за исследование, проектирование и создание прототипов новых пользовательских интерфейсов на основе требований к продукту

— обеспечивать успешный продукт как для бизнеса, так и для клиентов.

Требования:

— степень бакалавра в области дизайна или смежных сферах

— портфолио

— знание принципов проектирования, ориентированного на пользователя

— опыт работы с Sketch, Photoshop, Illustrator, Figma, Invision и другим программным обеспечением, связанным с дизайном

— понимание HTML и CSS

— опыт руководства и управления несколькими сложными проектами одновременно.





Developer Program Support Advisor в Apple





Обязанности:

— поддерживать разработчиков iOS, Safari и Mac по телефону и электронной почте

— быть дружелюбным представителем Apple, обеспечивающим обслуживание клиентов, устранение неполадок и поддержку

— помогать клиентам зарегистрироваться в программах.

Требования:

— свободно владеть немецким и английским языками

— обладать организационными и административными навыками, стрессоустойчивость

— опыт работы в напряженной среде

— многозадачность.