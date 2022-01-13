Google, Facebook и Apple — 9 вакансий для удаленной работы в топовых компаниях

Revenue Operations Lead в Google Cloud Finance
Обязанности:
— управлять проектами, используя инструменты повышения эффективности
— обеспечить финансовую точность для Google Cloud через бухгалтерский анализ
— писать отчеты, отслеживать бизнес-транзакции
— выполнять сложные расчеты
— сотрудничать с контролерами облачных продуктов для улучшения процессов.
Требования:
— степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учета или соответствующий практический опыт
— опыт работы в бухгалтерской сфере
— CIMA/ACA/ACCA или эквивалент с опытом работы в ASC-606
— сильные аналитические навыки и навыки делового партнерства
— знание стандартов и правил бухгалтерского учета программного обеспечения.
Information Security Engineer в Google
Обязанности:
— оценивать техническую безопасность, выполнять аудит кода и проверять дизайн
— проводить исследования для выявления новых векторов атак на продукты и услуги Google
— разработка технических решений для устранения уязвимостей в системе безопасности
— обеспечивать безопасность.
Требования:
— степень бакалавра/магистра в области компьютерных наук, смежной технической области или эквивалентный практический опыт
— опыт тестирования уязвимостей приложений и аудита безопасности на уровне кода
— технические знания в области техники безопасности, компьютерной и сетевой безопасности, аутентификации, протоколов безопасности и прикладной криптографии
— релевантный опыт работы в пен-тестировании и/или фаззинге.
Software Engineer — Product Responsibilities в Facebook
Обязанности:
— управлять целями команды и техническим направлением
— понимать тенденции отрасли и всей компании
— сотрудничать с руководителями организаций, чтобы помочь повысить уровень производительности команды
— создавать потребительские продукты и функции в больших масштабах.
Требования:
— опыт управления крупными межфункциональными/отраслевыми инженерными проектами
— опыт программирования на уровне эксперта
— опыт работы с веб или мобильными технологиями
— опыт запуска новой линейки продуктов
— опыт создания и масштабирования крупных продуктов или систем.
Data Scientist, Ads Targeting, Signal Loss/RPA в Facebook
Обязанности:
— работать над решением сложных проблем
— развивать глубокое понимание продукта
— проводить мозговые штурмы с членами команды
— сотрудничать с продуктовыми, инженерными и другими кросс-функциональными командами для решения проблем.
Требования:
— степень бакалавра/магистра
— опыт работы на должности аналитика
— стратегическое мышление и опыт управления командой
— опыт работы с ML и знание статистики
— опыт работы с Python и SQL
— интерес к углубленному изучению данных.
Recruiter – Internal Recruitment Team – remote work possible в IBM
Обязанности:
— организация собеседований с кандидатами, ведение базы кандидатов
— отбор и рекомендации кандидатов для следующих этапов собеседования
— участие в ярмарках вакансий и других инициативах по брендингу
— активный поиск новых решений для привлечения кандидатов.
Требования:
— свободное владение английским и польским языками
— опыт самостоятельного подбора персонала, работы в многонациональной среде
— хорошие организаторские способности и способность работать в условиях дефицита времени
— умение расставлять приоритеты, многозадачность
— большой опыт в области рекрутинга.
Senior Siebel Architect — Oracle Advanced Customer Services (ACS) в Oracle
Обязанности:
— проактивная и оперативная техническая поддержка клиентов
— решение послепродажных запросов клиентов нетехнического характера по телефону и с помощью электронных средств, а также технических вопросов по использованию и устранению неполадок электронных служб поддержки
— быть основным контактным лицом для клиентов
— отвечать за налаживание отношений клиентов со службой поддержки.
Требования:
— технический опыт в области информационных технологий и/или компьютерных наук, предпочтительно последипломное образование
— хороший уровень знания Unix
— сильные межличностные, презентационные и коммуникативные, аналитические, диагностические навыки и навыки устранения неполадок
— демонстрация передовых знаний продукта, понимание трех уровней архитектуры приложений
— готовность путешествовать.
DevOps Engineer — Remote Consulting в Amazon
Обязанности:
— помогать клиентам трансформировать бизнес
— проектировать и кодировать модули для инфраструктуры, приложений и процессов
— помогать в крупных проектах или самостоятельно запускать небольшие проекты.
Требования:
— степень бакалавра или эквивалентный профессиональный опыт
— более двух лет практического опыта программирования на таких языках, как Python, Ruby, Go, Swift, Java, .Net, C++ или аналогичных объектно-ориентированных языках
— опыт работы с полным циклом разработки и знание методов Agile
— знание IP-сетей, VPN, DNS, балансировки нагрузки и брандмауэра
— сертификаты AWS, такие как Solutions Architect Pro, DevOps Engineer Pro, SysOps Admin, Developer Associate.
Product Designer, Books в Apple
Обязанности:
— разработка Books Connect
— отвечать за исследование, проектирование и создание прототипов новых пользовательских интерфейсов на основе требований к продукту
— обеспечивать успешный продукт как для бизнеса, так и для клиентов.
Требования:
— степень бакалавра в области дизайна или смежных сферах
— портфолио
— знание принципов проектирования, ориентированного на пользователя
— опыт работы с Sketch, Photoshop, Illustrator, Figma, Invision и другим программным обеспечением, связанным с дизайном
— понимание HTML и CSS
— опыт руководства и управления несколькими сложными проектами одновременно.
Developer Program Support Advisor в Apple
Обязанности:
— поддерживать разработчиков iOS, Safari и Mac по телефону и электронной почте
— быть дружелюбным представителем Apple, обеспечивающим обслуживание клиентов, устранение неполадок и поддержку
— помогать клиентам зарегистрироваться в программах.
Требования:
— свободно владеть немецким и английским языками
— обладать организационными и административными навыками, стрессоустойчивость
— опыт работы в напряженной среде
— многозадачность.