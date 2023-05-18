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Google будет удалять неактивные в течение двух лет учетные записи
53
Главный

Сегодня в 10:29

Google будет удалять неактивные в течение двух лет учетные записи

Google с конца лета будет удалять учетные записи, которыми не пользовались в течение двух лет.

В Google заявили, что, если учетная запись не использовалась в течение длительного периода времени, вероятность ее взлома возрастает. Согласно внутреннему исследованию, такие аккаунты в десять раз больше подвержены взлому, чем активные.

Чтобы снизить риск взлома, компания также решила удалять и содержимое таких учетных записей, включая контент в рабочей области Google: Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar, YouTube и Google Photos. Новая политика распространяется только на личные аккаунты и не затрагивает профили организаций, например, школ или предприятий.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #google #сервисы #учетнаязапись #удаление
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