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Google анонсировала новые смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor
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Сегодня в 10:32

Google анонсировала новые смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor

Pixel 6 и Pixel 6 Pro компания выпустит осенью. Тогда она обещает раскрыть детали и технические характеристики устройств.

Pixel 6 Pro будет иметь слегка изогнутый по краям экран с диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, 3 камеры на задней панели: широкоугольную, сверхъширокоугольную и телеобъектив с четырехкратным оптическим зумом. Pixel 6 имеет плоский экран с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц, без телеобъектива.

Оба смартфона будут работать на чипе Tensor, над которым Google работала четыре года.

Система на чипе Google Tensor позволит ускорить обработку задач машинного обучения — например, улучшить обработку фото и видео. Обработка данных будет происходить на смартфоне, а не отправляться в облако.

Источник: vc.ru

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