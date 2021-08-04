Google анонсировала новые смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor

Pixel 6 Pro будет иметь слегка изогнутый по краям экран с диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, 3 камеры на задней панели: широкоугольную, сверхъширокоугольную и телеобъектив с четырехкратным оптическим зумом. Pixel 6 имеет плоский экран с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц, без телеобъектива.
Оба смартфона будут работать на чипе Tensor, над которым Google работала четыре года.
Система на чипе Google Tensor позволит ускорить обработку задач машинного обучения — например, улучшить обработку фото и видео. Обработка данных будет происходить на смартфоне, а не отправляться в облако.
Источник: vc.ru