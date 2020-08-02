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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Google анонсировал новые инструменты для повышения прозрачности в рекламе
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Сегодня в 10:01

Google анонсировал новые инструменты для повышения прозрачности в рекламе

Интернет-компания Google анонсировала запуск новых инструментов, призванных повысить конфиденциальность пользователей и прозрачность интернет-рекламы.

В ближайшие месяцы Google планирует развивать функцию — «Об этом объявлении». С ее помощью помимо прочего пользователи смогут узнать официальное название рекламодателя, разместившего объявление.

В Chrome появится расширение Ads Transparency Spotlight, его альфа-версию можно скачать в интернет-магазине браузера. Инструмент призван обеспечить людей подробной информацией обо всей рекламе, которую они видят в интернете.

Разработчики тестируют решение, позволяющее ввести так называемые «токены доверия» (trust tokens), которые позволяют отличать ботов от реальных людей и таким образом противостоять мошенничеству с рекламой.

Компания обещает вывести в режим открытого тестирования и другие решения, которые могут помочь в решении проблемы выбора рекламных объявлений, измерения показателей конверсии, а также защиты от мошенничества.

Источник: adindex.ru

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#бизнес #реклама #google
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