Google анонсировал новые инструменты для повышения прозрачности в рекламе

Интернет-компания Google анонсировала запуск новых инструментов, призванных повысить конфиденциальность пользователей и прозрачность интернет-рекламы.

В ближайшие месяцы Google планирует развивать функцию — «Об этом объявлении». С ее помощью помимо прочего пользователи смогут узнать официальное название рекламодателя, разместившего объявление.

В Chrome появится расширение Ads Transparency Spotlight, его альфа-версию можно скачать в интернет-магазине браузера. Инструмент призван обеспечить людей подробной информацией обо всей рекламе, которую они видят в интернете.

Разработчики тестируют решение, позволяющее ввести так называемые «токены доверия» (trust tokens), которые позволяют отличать ботов от реальных людей и таким образом противостоять мошенничеству с рекламой.

Компания обещает вывести в режим открытого тестирования и другие решения, которые могут помочь в решении проблемы выбора рекламных объявлений, измерения показателей конверсии, а также защиты от мошенничества.

Источник: adindex.ru