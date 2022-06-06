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Голливудские режиссеры создают видеоконтент для гарнитуры смешанной реальности Apple
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Сегодня в 09:20

Голливудские режиссеры создают видеоконтент для гарнитуры смешанной реальности Apple

Компания Apple пригласила голливудских режиссеров для создания видеоконтента для своей гарнитуры смешанной реальности.

Один из них — Джон Фавро, снявший сериал «Мандалорец» и две части «Железного человека».

Компания Apple предложила режиссеру Джону Фавро создать смешанную реальность на основе спродюсированного им сериала для Apple TV Plus «Доисторическая планета». Это документальный сериал о динозаврах.

Устройство смешанной реальности могут презентовать на ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple WWDC.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #режиссер #apple #голливуд
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