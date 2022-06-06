Голливудские режиссеры создают видеоконтент для гарнитуры смешанной реальности Apple

Компания Apple пригласила голливудских режиссеров для создания видеоконтента для своей гарнитуры смешанной реальности.
Один из них — Джон Фавро, снявший сериал «Мандалорец» и две части «Железного человека».
Компания Apple предложила режиссеру Джону Фавро создать смешанную реальность на основе спродюсированного им сериала для Apple TV Plus «Доисторическая планета». Это документальный сериал о динозаврах.
Устройство смешанной реальности могут презентовать на ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple WWDC.
Источник: incrussia.ru