Голливудские режиссеры создают видеоконтент для гарнитуры смешанной реальности Apple

Компания Apple пригласила голливудских режиссеров для создания видеоконтента для своей гарнитуры смешанной реальности.

Один из них — Джон Фавро, снявший сериал «Мандалорец» и две части «Железного человека».

Компания Apple предложила режиссеру Джону Фавро создать смешанную реальность на основе спродюсированного им сериала для Apple TV Plus «Доисторическая планета». Это документальный сериал о динозаврах.

Устройство смешанной реальности могут презентовать на ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple WWDC.

Источник: incrussia.ru