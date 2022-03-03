Голландский художник создал NFT-коллекцию из 7,9 млрд рисунков — по одному для каждого жителя Земли

Голландский художник Дадара создал необычную NFT-коллекцию, получившую название CryptoGreymen. Это самая крупная диджитал-серия в истории. В нее вошло 7,9 млрд неосязаемых произведений. Все они одинаковы: на каждом из цифровых изображений представлен персонаж Greyman.

Число пиксельных копий Greyman — 7 907 414 597 — было выбрано неслучайно. Такое же количество людей по последним данным населяет планету. Таким образом, Дадара превратил NFT-коллекцию в социальный эксперимент. Художник предлагает каждому жителю Земли приобрести его работу в цифровом формате. Каждому рисунку будет присвоен порядковый номер.



Предметы из коллекции CryptoGreymen будут продаваться в криптовалюте. За рисунок придется заплатить один токен Matic — чуть дороже доллара.