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Голландский художник создал NFT-коллекцию из 7,9 млрд рисунков — по одному для каждого жителя Земли
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Сегодня в 09:27

Голландский художник создал NFT-коллекцию из 7,9 млрд рисунков — по одному для каждого жителя Земли

Голландский художник Дадара создал необычную NFT-коллекцию, получившую название CryptoGreymen. Это самая крупная диджитал-серия в истории. В нее вошло 7,9 млрд неосязаемых произведений. Все они одинаковы: на каждом из цифровых изображений представлен персонаж Greyman.


Число пиксельных копий Greyman — 7 907 414 597 — было выбрано неслучайно. Такое же количество людей по последним данным населяет планету. Таким образом, Дадара превратил NFT-коллекцию в социальный эксперимент. Художник предлагает каждому жителю Земли приобрести его работу в цифровом формате. Каждому рисунку будет присвоен порядковый номер.

Предметы из коллекции CryptoGreymen будут продаваться в криптовалюте. За рисунок придется заплатить один токен Matic — чуть дороже доллара.

Источник: srsly.ru

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