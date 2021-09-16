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Голландские студенты создали автономный дом на колесах и отправятся на нем в путешествие по Европе
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Сегодня в 11:55

Голландские студенты создали автономный дом на колесах и отправятся на нем в путешествие по Европе

Нидерландский студенческий стартап Solar Team Eindhoven представил новую разработку — мобильный дом, который работает исключительно на солнечной энергии. Для испытания в реальных условиях студенты поедут на нем в путешествие по Европе длиной 3000 километров.

Электрический автодом Stella Vita может за один солнечный день проехать до 730 километров, но студенты планируют растянуть путешествие, чтобы получше проверить надежность всех систем. В доме на колесах есть душ, кухня с электроплитой, спальное место и кабина. Все это вместе с главными электродвигателями работает от солнечных панелей общей площадью 17,5 квадратных метров. Их также хватает для работы телевизора, ноутбука и кофеварки. Stella Vita полностью автономен и не нуждается в сторонней подзарядке.

Инженеры добились такой энергоэффективности, использовав максимально легкие материалы. Пока неизвестно, появится ли автодом Stella Vita в продаже и по какой цене.

Источник: tjournal.ru

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#студенты #европа #экология #голландия #солнечнаяэнергия
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