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God of War Ragnarok стала лучшей игрой 2022 года по версии PlayStation Blog
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Сегодня в 10:51

God of War Ragnarok стала лучшей игрой 2022 года по версии PlayStation Blog

Официальный блог PlayStation подвел итоги пользовательского голосования. Самым любимым проектом у владельцев PS4 и PS5 предсказуемо стала God of War: Ragnarok, победившая в десяти номинациях.

Перечень победителей:

Лучший сюжет: God of War Ragnarok

Лучший новый персонаж: Тор из God of War Ragnarok

Лучшая графика: God of War Ragnarok

Лучший арт: God of War Ragnarok

Лучший звук: God of War Ragnarok

Лучший саундтрек: God of War Ragnarok

Лучшие функции доступности: God of War Ragnarok

Лучшее использование DualSense: God of War Ragnarok

Лучший мультиплеер: Call of Duty Modern Warfare 2

Лучшая поддержка: Call of Duty Warzone 2

Лучшая спортивная игра: Gran Turismo 7

Лучшая инди-игра: Stray

Лучший повторный релиз: Uncharted Legacy of Thieves Collection

Игра года для PlayStation 4: God of War Ragnarok

Игра года для PlayStation 5: God of War Ragnarok

Самая ожидаемая игра: Hogwarts Legacy.

Источник: kanobu.ru

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