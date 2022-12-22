God of War Ragnarok стала лучшей игрой 2022 года по версии PlayStation Blog

Официальный блог PlayStation подвел итоги пользовательского голосования. Самым любимым проектом у владельцев PS4 и PS5 предсказуемо стала God of War: Ragnarok, победившая в десяти номинациях.
Перечень победителей:
Лучший сюжет: God of War Ragnarok
Лучший новый персонаж: Тор из God of War Ragnarok
Лучшая графика: God of War Ragnarok
Лучший арт: God of War Ragnarok
Лучший звук: God of War Ragnarok
Лучший саундтрек: God of War Ragnarok
Лучшие функции доступности: God of War Ragnarok
Лучшее использование DualSense: God of War Ragnarok
Лучший мультиплеер: Call of Duty Modern Warfare 2
Лучшая поддержка: Call of Duty Warzone 2
Лучшая спортивная игра: Gran Turismo 7
Лучшая инди-игра: Stray
Лучший повторный релиз: Uncharted Legacy of Thieves Collection
Игра года для PlayStation 4: God of War Ragnarok
Игра года для PlayStation 5: God of War Ragnarok
Самая ожидаемая игра: Hogwarts Legacy.
Источник: kanobu.ru