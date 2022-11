God of War: Ragnarök стала игрой года по версии журнала Time

Журнал Time опубликовал подборку лучших игр, релиз которых состоялся в 2022 году.

Первое место в топе заняла God of War: Ragnarök. Действие игры разворачивается спустя три года после выхода предыдущей части. Кратос и его сын Атрей снова пытаются обрести мир в Мидгарде, который разрушают Асы и грядущий Рагнарек.

На втором месте расположилась игра Horizon Forbidden West. В ней охотница Элой пытается вернуть мир к жизни, восстановив искусственный интеллект Гейю и перезагрузив биосферу Земли. Она была разрушена много веков назад в результате войны людей против машин.

Третье место занял тайтл The Quarry от Supermassive. Игра рассказывает о группе вожатых, которые решают устроить последнюю вечеринку перед окончанием лета.

Четвертую позицию в рейтинге заняла Elden Ring, пятую — Stray, шестую — ремейк The Last of Us Part I, седьмую — Sifu, восьмую — Resident Evil Village: Shadows of Rose, девятую — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, десятую — Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Источник: daily.afisha.ru