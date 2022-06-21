Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
go-viral-2022-ob-edinyaya-innovatorov-iz-central-noy-azii-v-celyah-poiska-izobreteniy-i-resheniy
Go Viral 2022: объединяя инноваторов из Центральной Азии в целях поиска, изобретений и решений
95
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:45

Go Viral 2022: объединяя инноваторов из Центральной Азии в целях поиска, изобретений и решений

С 24 по 26 июня фестиваль Go Viral объединит более 60 экспертов, пройдут 6 панельных дискуссий, 12 мастер-классов и 12 воркшопов, а на главной сцене выступят группы Ninety One, DAMU, Soul Note, исполнительница Tori Park, певица NasiafromAsia, Jordan, и Dj KOCONJA, и Dj Nurboogie. Фестиваль пройдет в Университете КИМЭП.

Тема фестиваля в этом году — «Искать. Изобретать. Решать». На площадке Go Viral спикеры и участники обсудят ключевые вызовы и возможности в секторах медиа, бизнес, культура и технологии.

Специальный гость фестиваля — Оскар Гарсия, основатель и исполнительный директор по расширению возможностей компании из Кремниевой долины Aspira Consulting. На фестивале Оскар расскажет о том, как стартапам расти без привлечения инвестиций. Вместе с казахстанскими бизнес-ангелами он примет участие в стартап экспо, где основатели стартапов будут питчить свои проекты и получат обратную связь от экспертов.

Из Бишкека на фестиваль приедут Чолпонай Кенжекулова и Эрнест Уметалиев, создатели детской музыкальной группы D Billions, входящие в ТОП-10 YouTube-каналов по миру. У музыкальной группы есть три канала: на русском, английском и испанском языках. Англоязычный канал D Billions насчитывает более 18 миллионов подписчиков и более 5 миллиардов просмотров. Гости расскажут, как создавать просматриваемый контент и как креаторам найти свою нишу.

В рамках мероприятия также пройдет NFT-выставка казахстанских художников, которые продемонстрируют пересечение цифровой коммерции и художественного творчества. Участники фестиваля смогут приобрести цифровые работы художников и получить их физическую копию. Кроме того, в рамках Go Viral пройдут различные научные эксперименты и воркшопы для тех, кто интересуется наукой.

Впервые фестиваль Go Viral прошел в Алматы в 2017 году. С тех пор из трехдневного мероприятия он вырос в региональное сообщество представителей медиа, бизнеса, культуры и технологий из пяти стран Центральной Азии. В этом году Миссии США выступают спонсорами фестивалей во всех пяти странах Центральной Азии.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #алматы #кудасходить #фестиваль #goviral
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
HeadHunter рассказал о подработках для студентов с оплатой до 250 тысяч рублей
839
В столице состоится показ оперы «Кыз Жибек»
1239
Казахстанская Федерация Триатлона чествовала лучших триатлетов 2021 года
618
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.