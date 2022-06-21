Go Viral 2022: объединяя инноваторов из Центральной Азии в целях поиска, изобретений и решений

С 24 по 26 июня фестиваль Go Viral объединит более 60 экспертов, пройдут 6 панельных дискуссий, 12 мастер-классов и 12 воркшопов, а на главной сцене выступят группы Ninety One, DAMU, Soul Note, исполнительница Tori Park, певица NasiafromAsia, Jordan, и Dj KOCONJA, и Dj Nurboogie. Фестиваль пройдет в Университете КИМЭП.

Тема фестиваля в этом году — «Искать. Изобретать. Решать». На площадке Go Viral спикеры и участники обсудят ключевые вызовы и возможности в секторах медиа, бизнес, культура и технологии.

Специальный гость фестиваля — Оскар Гарсия, основатель и исполнительный директор по расширению возможностей компании из Кремниевой долины Aspira Consulting. На фестивале Оскар расскажет о том, как стартапам расти без привлечения инвестиций. Вместе с казахстанскими бизнес-ангелами он примет участие в стартап экспо, где основатели стартапов будут питчить свои проекты и получат обратную связь от экспертов.

Из Бишкека на фестиваль приедут Чолпонай Кенжекулова и Эрнест Уметалиев, создатели детской музыкальной группы D Billions, входящие в ТОП-10 YouTube-каналов по миру. У музыкальной группы есть три канала: на русском, английском и испанском языках. Англоязычный канал D Billions насчитывает более 18 миллионов подписчиков и более 5 миллиардов просмотров. Гости расскажут, как создавать просматриваемый контент и как креаторам найти свою нишу.

В рамках мероприятия также пройдет NFT-выставка казахстанских художников, которые продемонстрируют пересечение цифровой коммерции и художественного творчества. Участники фестиваля смогут приобрести цифровые работы художников и получить их физическую копию. Кроме того, в рамках Go Viral пройдут различные научные эксперименты и воркшопы для тех, кто интересуется наукой.

Впервые фестиваль Go Viral прошел в Алматы в 2017 году. С тех пор из трехдневного мероприятия он вырос в региональное сообщество представителей медиа, бизнеса, культуры и технологий из пяти стран Центральной Азии. В этом году Миссии США выступают спонсорами фестивалей во всех пяти странах Центральной Азии.