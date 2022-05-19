Glovo, 2GIS, ishtapp и еще 11 технологичных сервисов, которые облегчат жизнь в Бишкеке

Собрали популярные сервисы и приложения, которыми пользуются жители Бишкека: общение, городская жизнь и образование.





«2ГИС»









Самое популярное приложение с электронными картами. Им пользуются и приезжие, и местные жители. Здесь можно построить удобный маршрут до нужной точки, найти заведения с отзывами и узнать о возникших пробках на дорогах.

Приложением можно пользоваться и без интернета, достаточно скачать карту города. Определенно Must Have.

Android

iOS





«Яндекс.Такси»

Удобный сервис для заказа такси онлайн, в приложении. Если вы выстраиваете удобный маршрут в «2ГИС», он автоматически рекомендует вам вызвать такси от «Яндекс».

С помощью этого сервиса можно найти подходящий автомобиль без звонков, видеть процесс выполнения заказа на карте. Машину подбирают за четыре-семь минут.

Android

iOS





BUS.kg





Еще один электронный справочник, но уже местного производства. Помимо русского и английского языков, доступен кыргызский.

BUS.kg подсказывает, как добраться до нужного места на общественном транспорте. Может подобрать несколько вариантов удобных маршрутов на выбор.

iOS





Lalafo





Крупнейшая платформа для бесплатных и платных частных и бизнес-объявлений в Кыргызстане.

В приложении можно найти Second-hand вещи, автомобиль, недвижимость, работу и услуги. Пользователи по желанию верифицируют свои странички через социальные сети.

Android

iOS





ishtapp

Приложение для поиска работы и сотрудников с поддержкой искусственного интеллекта. Соискатель может найти потенциального работодателя, заполнив аккаунт, а работодатель опубликовать актуальные вакансии.

Доступно как на кыргызском, так и на русском языках. Процесс регистрации простой и не займет много времени.

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Glovo









Приложение, с помощью которого можно быстро заказать доставку из доступных ресторанов. Одно из преимуществ сервиса — быстрая доставка.

Помимо еды, здесь можно заказать и продукты, лекарства из аптек, цветы и другие товары.

Работает в Бишкеке и Оше.

Android

iOS





Janym





Сервис знакомств на кыргызском языке. Тут можно общаться, весело проводить время. Многие называют его местным аналогом Tinder.

Как и в Tinder, в Janym можно посмотреть аккаунты других людей, поставить лайки, опубликовать фото и переписываться в чате.

Android

iOS





Kyrgyz Chat

В Кыргызстане чаще всего используют международные мессенджеры, но есть и локальный аналог — Kyrgyz Chat.

Быстрый и безопасный мессенджер для Android, где можно обмениваться сообщениями, фото и видео.

Сайт





«Эл-Сөздүк»

Простой и удобный онлайн и офлайн разговорник и словарь кыргызского языка. Делает переводы на русский, английский, турецкий языки и наоборот. База насчитывает больше 330 тысяч слов, и она часто обновляется.

В «Эл-Сөздүк» доступна история переводов. Можно создавать списки избранных слов.

Android





«Баластан»





Приложение, с помощью которого дети могут выучить кыргызский алфавит, названия овощей, фруктов и животных. Пользователям доступны тесты для закрепления полученных знаний и аудио-сказки.

Во время занятий играет приятная музыка. Программа доступная, может быть полезной не только детям, но и взрослым, которые хотят выучить базу кыргызского языка.

iOS





«Беббо»

Недавно в Кыргызстане запустили мобильное приложение для воспитания детей.

Оно предназначено для поддержки родителей детей в возрасте до шести лет. Здесь собрана важная, основанная на проверенных данных информация. Также есть интерактивные инструменты, которые охватывают широкий спектр вопросов здоровья, питания и грудного вскармливания, раннего обучения, отзывчивого воспитания, защиты и безопасности, благополучия родителей.

Android

iOS





История Кыргызстана





В приложении вас ждет полный курс лекций об истории Кыргызстана с древнейших времен до наших дней. По итогам уроков можно пройти тестирование. Это адаптация школьного учебника под интересный формат, с помощью которого можно увлечь подростков изучением истории.

Telegram





«Макал-лакаптар»





Приложение — сборник пословиц и поговорок на кыргызском языке.

С его помощью можно пополнить словарный запас, а любимые пословицы и поговорки всегда будут под рукой, для веселого и емкого ответа в нужный момент.

Сайт





KG Live









Кыргызстан в онлайн-режиме. Приложение показывает видео с камер страны из 11 точек по стране.

Также в KG Live доступны все ТВ-программы отечественных телеканалов.

Android

iOS