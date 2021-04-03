«Главное — не победа, а участие». Об истории Олимпийских игр и о том, где они пройдут в 2021 году

Об играх





Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся один раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета. Медаль, завоеванная на Олимпийских играх — одна из наивысших наград в спорте.

Игры в Древней Греции проводились с 776 года до н. э. по 393 год н. э., всего провели 293 Олимпиады в Олимпии. От Олимпии произошло и название игр. Первоначально атлеты состязались только в одной дисциплине — беге на 1 стадий, это около 192 метров. Позже список расширился: в него включили бег на 2 и 24 стадий, бег вооруженных атлетов, прыжки, метание копья и диска, борьбу, гонки на колесницах.











Современные Олимпийские игры были возрождены в конце XIX века французским бароном, общественным и спортивным деятелем Пьером де Кубертеном. Благодаря ему был организован Международный олимпийский комитет (МОК), принято решение о проведении соревнований раз в четыре года, были утверждены Олимпийская хартия и место проведения первых Олимпийских игр современности — Афины.

Де Кубертену принадлежат одни из известнейших цитат о спорте: «Главное — не победа, а участие» и «О спорт, ты — мир!»

Участники Олимпийских игр соревновались в девяти разных спортивных культурах. Среди них — велоспорт, классическая борьба, легкая атлетика, плавание, теннис. В афинских Олимпийских играх участвовали представители 14 стран. Между собой состязались только мужчины. Женщины появились в спортивных делегациях в 1900 году.









Первым победителем Олимпиады стал американец Джеймс Коннолли. Коннолли выиграл в соревнованиях по легкой атлетике, совершив тройной прыжок на 13,71 метра.

1924 году были учреждены зимние Олимпийские игры, которые первоначально проводились в тот же год, что и летние.Спустя несколько дней после проведения Олимпийских игр на тех же спортивных сооружениях принимаются Паралимпийские игры для людей с ограниченными возможностями.

Интересные факты об Олимпийских играх:

— право проведения ОИ закрепляется за городом, а не за страной

— в шествии стран-участниц первой идет делегация из родоначальницы Игр — Греции

— каждый раз заново разрабатываются эмблема и талисманы Олимпийских игр. Так, талисманами Олимпиад были снеговик, енот, ягуар и даже такса. Один из самых популярных образов — медведь

— игры дважды не состоялись из-за войн — Первой и Второй Мировой.





Источник: go-sport.ru





О XXXII Летних Олимпийских играх





XXXII Летние Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Японии, но из-за COVID-19 Международный олимпийский комитет утвердил новые даты летних Олимпийских игр в Токио — соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.











По словам организаторов, будущая Олимпиада станет самой инновационной из когда-либо проводимых. Основу концепции проведения Игр составят три фундаментальных принципа совершенствования мира:

— стремление к личному успеху

— принятие друг друга

— преемственность поколений.

Кроме того, программу токийской Олимпиады дополнили пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.







Источник: olympic.kz