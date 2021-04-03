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«Главное — не победа, а участие». Об истории Олимпийских игр и о том, где они пройдут в 2021 году
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Сегодня в 18:50

«Главное — не победа, а участие». Об истории Олимпийских игр и о том, где они пройдут в 2021 году

Об играх


Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся один раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета. Медаль, завоеванная на Олимпийских играх — одна из наивысших наград в спорте.

Игры в Древней Греции проводились с 776 года до н. э. по 393 год н. э., всего провели 293 Олимпиады в Олимпии. От Олимпии произошло и название игр. Первоначально атлеты состязались только в одной дисциплине — беге на 1 стадий, это около 192 метров. Позже список расширился: в него включили бег на 2 и 24 стадий, бег вооруженных атлетов, прыжки, метание копья и диска, борьбу, гонки на колесницах.



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Современные Олимпийские игры были возрождены в конце XIX века французским бароном, общественным и спортивным деятелем Пьером де Кубертеном. Благодаря ему был организован Международный олимпийский комитет (МОК), принято решение о проведении соревнований раз в четыре года, были утверждены Олимпийская хартия и место проведения первых Олимпийских игр современности — Афины.

Де Кубертену принадлежат одни из известнейших цитат о спорте: «Главное — не победа, а участие» и «О спорт, ты — мир!»

Участники Олимпийских игр соревновались в девяти разных спортивных культурах. Среди них — велоспорт, классическая борьба, легкая атлетика, плавание, теннис. В афинских Олимпийских играх участвовали представители 14 стран. Между собой состязались только мужчины. Женщины появились в спортивных делегациях в 1900 году.


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Первым победителем Олимпиады стал американец Джеймс Коннолли. Коннолли выиграл в соревнованиях по легкой атлетике, совершив тройной прыжок на 13,71 метра.

В 1924 году были учреждены зимние Олимпийские игры, которые первоначально проводились в тот же год, что и летние. Однако, начиная с 1994 года, время проведения зимних Олимпийских игр сдвинуто на два года относительно времени проведения летних игр.

Спустя несколько дней после проведения Олимпийских игр на тех же спортивных сооружениях принимаются Паралимпийские игры для людей с ограниченными возможностями.

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Интересные факты об Олимпийских играх:

— право проведения ОИ закрепляется за городом, а не за страной

— в шествии стран-участниц первой идет делегация из родоначальницы Игр — Греции

— каждый раз заново разрабатываются эмблема и талисманы Олимпийских игр. Так, талисманами Олимпиад были снеговик, енот, ягуар и даже такса. Один из самых популярных образов — медведь

— игры дважды не состоялись из-за войн — Первой и Второй Мировой.


Источник: go-sport.ru


О XXXII Летних Олимпийских играх


XXXII Летние Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Японии, но из-за COVID-19 Международный олимпийский комитет утвердил новые даты летних Олимпийских игр в Токио — соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.


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По словам организаторов, будущая Олимпиада станет самой инновационной из когда-либо проводимых. Основу концепции проведения Игр составят три фундаментальных принципа совершенствования мира:

— стремление к личному успеху

— принятие друг друга

— преемственность поколений.

Кроме того, программу токийской Олимпиады дополнили пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.


Источник: olympic.kz

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