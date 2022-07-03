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Givenchy показал тизер коллаборации с Disney
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Сегодня в 10:15

Givenchy показал тизер коллаборации с Disney

1 июля Givenchy выпустил коллекцию, созданную совместно с Disney. В рамках сотрудничества креативный директор бренда Мэттью Уильямс создал капсулу, целиком и полностью посвященную мультфильму «101 далматинец». Линейка, уже доступная в некоторых магазинах Givenchy по всему миру, включает в себя одежду, сумки, обувь и украшения.

В честь выпуска коллаборации на ютьюб-канале Givenchy появился анимированный тизер коллекции.



Среди аксессуаров в этой коллекции оказались кошельки, кепки, шляпы, рюкзаки с фирменным логотипом Disney и пятнистые сумки.

Источник: srsly.ru

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