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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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ГИТИС запускает специальные онлайн-программы для узбекистанцев
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Сегодня в 10:40

ГИТИС запускает специальные онлайн-программы для узбекистанцев

ГИТИС совместно с фондом «Русский мир» запускает бесплатный цикл программ повышения квалификации для профессиональных актеров, режиссеров и преподавателей творческих вузов из шести стран. Кроме Узбекистана в список вошли Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Грузия и Украина. Слушателям программ представят шесть программ по трем направлениям обучения: актерское мастерство, сценическая речь и сценическое движение.

Программы будут проходить в июле дистанционно на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров, созданного в ГИТИСе в рамках нацпроекта «Культура». За месяц ГИТИС планирует обучить 300 человек.

После завершения программы каждый слушатель получит от ГИТИСа удостоверение о повышении квалификации.

Ознакомиться с правилами зачисления и подать заявку можно на официальном сайте ГИТИСа.

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#образование #узбекистан #азия #гитис
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