ГИТИС запускает специальные онлайн-программы для узбекистанцев

ГИТИС совместно с фондом «Русский мир» запускает бесплатный цикл программ повышения квалификации для профессиональных актеров, режиссеров и преподавателей творческих вузов из шести стран. Кроме Узбекистана в список вошли Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Грузия и Украина. Слушателям программ представят шесть программ по трем направлениям обучения: актерское мастерство, сценическая речь и сценическое движение.

Программы будут проходить в июле дистанционно на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров, созданного в ГИТИСе в рамках нацпроекта «Культура». За месяц ГИТИС планирует обучить 300 человек.

После завершения программы каждый слушатель получит от ГИТИСа удостоверение о повышении квалификации.

Ознакомиться с правилами зачисления и подать заявку можно на официальном сайте ГИТИСа.