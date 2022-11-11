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github-otkryl-testirovanie-golosovogo-pomoschnika-dlya-svoego-ii-servisa-copilot
GitHub открыл тестирование голосового помощника для своего ИИ-сервиса Copilot
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Сегодня в 09:59

GitHub открыл тестирование голосового помощника для своего ИИ-сервиса Copilot

GitHub экспериментирует с системой, благодаря которой пользователи ИИ-сервиса Copilot смогут управлять программой голосом и писать код без клавиатуры.

Чтобы начать работу, достаточно будет сказать Hey, Github или «Привет, GitHub», — по аналогии с помощниками вроде Siri и Alexa.

Уже сейчас систему можно попросить написать и отредактировать фрагмент кода, переместиться к необходимому методу, запустить программу и объяснить, что делает конкретная строка.

Посмотреть, как работает тестовая версия сервиса, можно на сайте.

Источник: vc.ru

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#технологии #программирование #программисты #ии
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