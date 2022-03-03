Гибкость, long term-мышление и нетворкинг: как стать успешным IT-предпринимателем в Кыргызстане

В индустрии информационных технологий появляется все больше проектов. Поговорили с директором Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг о том, каким должен быть IT-предприниматель и современных трендах.





Авигаиль Менаше, город — Бишкек, исполнительный директор Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, @kssda





О себе

У меня всегда была тяга к социальным проектам. Думала о создании фонда, хотела для него сделать сайт самостоятельно. Прошла курсы по программированию и осталась в сфере. Меня привлекло, что это перспективная отрасль.

Я начала путь в IT-образовании в 2017 году ассистентом в академии, где позже стала генеральным менеджером. Совместно с командой мы открывали филиалы в регионах. В каждом из них своя специфика. Работа над проектами была интересной. Нашей целью было создание экосистемы. Она предлагает альтернативу местным ребятам, которые обычно стремились к переезду.

В 2019 году перешла на работу в Ассоциацию, которая занимается развитием IT-сектора в стране, а в ноябре прошлого года стала ее директором. Мы занимаемся консолидацией сообщества, лоббированием законов, созданием условий для специалистов, подготовкой кадров. Проводим тренинги и семинары для компаний, занимаемся их продвижением на международном рынке.

Формируем правильное понимание сферы. Бывает, что люди приходят в нее, потому что это модно и приносит большой заработок. А когда понимают, что все не так просто, уходят. Чтобы так не происходило, организовываем мероприятия, которые помогают выстроить диалог между EdTech-кластером и IT-компаниями.

О предпринимательстве в IT

В IT большое значение имеет команда. Бывает сложно найти квалифицированных специалистов с опытом работы. При этом идет «борьба умов» за компетентных сотрудников. Компании обеспечивают им лучшие условия работы.

Перед выпуском технологического продукта на рынок необходимо выбрать правильное время и место, выяснить готовность людей им пользоваться. Не так много маркетологов, которые работают по IT-продуктам. Здесь своя специфика, которая отличается от традиционного бизнеса.





Особенностью предпринимательства в этой сфере могу назвать возможность быстрого роста. Технологический продукт может масштабироваться в 10 или даже в 100 раз, не сильно увеличивая расходы.

IT-предприниматель должен быть гибким. В первое время ему будет нужно брать на себя разные роли, а в последующем — научиться делегировать. Необходимо развивать long term-мышление, вместо поиска краткосрочной выгоды. Нужно иметь прагматичный взгляд, оценивать тренды и их влияние, опережать события и смотреть вперед.

Важным для предпринимателя навыком считаю умение строить команду и взаимоотношения с другими людьми —сотрудниками и партнерами, а также развивать нетворкинг.

О трендах

Пандемия сильно повлияла на IT-сферу. Образование и работа стали чаще переходить в онлайн-формат.

Чувствуется развитие новых направлений, таких как: блокчейн, криптовалюты, NFT, игровая индустрия. За этим стоит следить.

Современный тренд — автоматизация процессов и экономия времени





Современный тренд — автоматизация процессов и экономия времени. В пример можно привести доставку продуктов или медикаментов.

Ожидается увеличение спроса на программистов в несколько раз. Сейчас почти каждый бизнес имеет элемент IT, и со временем он будет только увеличиваться.

Советы начинающим

В Кыргызстане есть несколько проектов, которые помогут приобрести навыки IT-предпринимательства. Некоторые из них проводят инкубацию, — когда идею развивают с начала, другие занимаются акселерацией — «прокачивают» уже существующий бизнес.





Любой продукт начинается с гипотезы, которую нужно проверить. Сделать это можно на стадии Minimum Viable Product. Чтобы протестировать идею, MVP-проект должен обладать основным функционалом. Важно понимать, решает ли ваша идея проблемы людей. Для этого можно проводить опросы и прототипирование.

Советую изучать международный опыт. Скорее всего ваши идеи будут перекликаться с теми, которые уже успешно работают.

В нашей стране не так развиты законы венчурного инвестирования. Поэтому стоит с вниманием отнестись к выбору инвестора. Лучше всего привлекать тех, кто уже работал в IT-сфере и составлять правильные договора.