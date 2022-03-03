Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gibkost-long-term-myshlenie-i-netvorking-kak-stat-uspeshnym-it-predprinimatelem-v-kyrgyzstane
Гибкость, long term-мышление и нетворкинг: как стать успешным IT-предпринимателем в Кыргызстане
80
Главная
/
Возможности
/
Технологии

Сегодня в 14:50

Гибкость, long term-мышление и нетворкинг: как стать успешным IT-предпринимателем в Кыргызстане

В индустрии информационных технологий появляется все больше проектов. Поговорили с директором Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг о том, каким должен быть IT-предприниматель и современных трендах.


Авигаиль Менаше, город — Бишкек, исполнительный директор Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, @kssda

WhatsApp Image 2021-11-16 at 20.10.32.jpeg

О себе

У меня всегда была тяга к социальным проектам. Думала о создании фонда, хотела для него сделать сайт самостоятельно. Прошла курсы по программированию и осталась в сфере. Меня привлекло, что это перспективная отрасль.

Я начала путь в IT-образовании в 2017 году ассистентом в академии, где позже стала генеральным менеджером. Совместно с командой мы открывали филиалы в регионах. В каждом из них своя специфика. Работа над проектами была интересной. Нашей целью было создание экосистемы. Она предлагает альтернативу местным ребятам, которые обычно стремились к переезду.

В 2019 году перешла на работу в Ассоциацию, которая занимается развитием IT-сектора в стране, а в ноябре прошлого года стала ее директором. Мы занимаемся консолидацией сообщества, лоббированием законов, созданием условий для специалистов, подготовкой кадров. Проводим тренинги и семинары для компаний, занимаемся их продвижением на международном рынке.

Формируем правильное понимание сферы. Бывает, что люди приходят в нее, потому что это модно и приносит большой заработок. А когда понимают, что все не так просто, уходят. Чтобы так не происходило, организовываем мероприятия, которые помогают выстроить диалог между EdTech-кластером и IT-компаниями.

О предпринимательстве в IT

В IT большое значение имеет команда. Бывает сложно найти квалифицированных специалистов с опытом работы. При этом идет «борьба умов» за компетентных сотрудников. Компании обеспечивают им лучшие условия работы.

Перед выпуском технологического продукта на рынок необходимо выбрать правильное время и место, выяснить готовность людей им пользоваться. Не так много маркетологов, которые работают по IT-продуктам. Здесь своя специфика, которая отличается от традиционного бизнеса.

DZ8A7729.JPG

Особенностью предпринимательства в этой сфере могу назвать возможность быстрого роста. Технологический продукт может масштабироваться в 10 или даже в 100 раз, не сильно увеличивая расходы.

IT-предприниматель должен быть гибким. В первое время ему будет нужно брать на себя разные роли, а в последующем — научиться делегировать. Необходимо развивать long term-мышление, вместо поиска краткосрочной выгоды. Нужно иметь прагматичный взгляд, оценивать тренды и их влияние, опережать события и смотреть вперед.

Важным для предпринимателя навыком считаю умение строить команду и взаимоотношения с другими людьми —сотрудниками и партнерами, а также развивать нетворкинг.

О трендах

Пандемия сильно повлияла на IT-сферу. Образование и работа стали чаще переходить в онлайн-формат.

Чувствуется развитие новых направлений, таких как: блокчейн, криптовалюты, NFT, игровая индустрия. За этим стоит следить.

Современный тренд — автоматизация процессов и экономия времени


Современный тренд — автоматизация процессов и экономия времени. В пример можно привести доставку продуктов или медикаментов.

Ожидается увеличение спроса на программистов в несколько раз. Сейчас почти каждый бизнес имеет элемент IT, и со временем он будет только увеличиваться.

Советы начинающим

В Кыргызстане есть несколько проектов, которые помогут приобрести навыки IT-предпринимательства. Некоторые из них проводят инкубацию, — когда идею развивают с начала, другие занимаются акселерацией — «прокачивают» уже существующий бизнес.

99157946_1943227955811547_1544741677279739904_n.jpg

Любой продукт начинается с гипотезы, которую нужно проверить. Сделать это можно на стадии Minimum Viable Product. Чтобы протестировать идею, MVP-проект должен обладать основным функционалом. Важно понимать, решает ли ваша идея проблемы людей. Для этого можно проводить опросы и прототипирование.

Советую изучать международный опыт. Скорее всего ваши идеи будут перекликаться с теми, которые уже успешно работают.

В нашей стране не так развиты законы венчурного инвестирования. Поэтому стоит с вниманием отнестись к выбору инвестора. Лучше всего привлекать тех, кто уже работал в IT-сфере и составлять правильные договора.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #технологии #it #предпринимательство #инвесторы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как написать код: 8 стримов, которые научат вас программированию
1337
Что такое цифровой след? Кто и зачем собирает о нас информацию в интернете
2119
5 онлайн-курсов и мастер-классов по созданию видеоигр
2042