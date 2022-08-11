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Геннадий Головкин возглавил рейтинг лучших средневесов по версии ESPN
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Сегодня в 10:01

Геннадий Головкин возглавил рейтинг лучших средневесов по версии ESPN

Экс-чемпион мира в полусреднем весе, а также аналитик телеканала ESPN Тимоти Брэдли составил рейтинг весовых категорий профессионального бокса, выделив в каждом дивизионе по три сильнейших представителя.

В среднем дивизионе на первое место Брэдли поставил чемпиона мира WBA Super, IBF и IBO Геннадия Головкина. Следом за GGG располагаются обладатель титула WBC Джермалл Чарло и топ-претендент Хайме Мунгия.

Будущий соперник Геннадия Головкина по бою 17 сентября Сауль «Канело» Альварес возглавил шорт-лист Брэдли во втором среднем весе. Мексиканец является абсолютным чемпионом дивизиона. Второе и третье место соответственно занимают американцы Давид Бенавидес и Деметриус Андраде.

Полностью с рейтингом Брэдли можно ознакомиться здесь.

Источник: inform.kz

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