Геннадий GGG Головкин и бренд Soul of Nomad объявили о сотрудничестве

Геннадий Головкин и бренд Soul of Nomad выпустят лимитированную коллекцию Soul of GGG. Она будет посвящена рекордной 21-й защите титула GGG и направлена на помощь развития молодежных спортивных программ.

Коллекция будет представлена пятью основными элементами гардероба современного кочевника и отобразит личный взгляд Геннадия на философию бренда The Journey Within — o пути и становлении человека внутри себя.

Soul of GGG будет произведена ограниченным тиражом в США и Италии и будет доступна членам клуба «НОМАД» и фанатам через серию эксклюзивных дропов на официальном сайте бренда.

Первым элементом коллекции станет эксклюзивное худи, сделанное из трикотажа френч терри, разработанного специально в Южной Каролине для коллекции Soul of GGG. Геннадий и команда Soul of Nomad взяли за основу дизайна три ключевых параметра: надежность, комфорт и функциональность. Худи будет представлено публике в фирменном цвете — NightRider Black, с принтом на подкладке и альбомом-брошюрой с автографом Геннадия, с ограниченным тиражом в 500 штук.



