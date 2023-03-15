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Генеральный директор MEGA о том, как управлять компанией, которая обеспечивает мобильной связью до 99% населенной территории Кыргызстана
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Профессии

Сегодня в 13:45

Генеральный директор MEGA о том, как управлять компанией, которая обеспечивает мобильной связью до 99% населенной территории Кыргызстана

Познакомились с генеральным директором крупнейшей компании-оператора связи в Кыргызстане и узнали об особенностях корпоративной культуры и работы руководителя.


Нурлан Мамытов, город — Бишкек, генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком», @megacomkg

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О карьере и развитии компании

Я родился и вырос в Бишкеке. Воспитывался в интеллигентной семье: мой отец — писатель, акын и журналист, а мама посвятила себя медицине.

Карьеру начал брокером на Кыргызской Фондовой Бирже. В 2009 году был избран Председателем Совета директоров ЗАО «КФБ», где вместе с коллегами консолидировал рынок и объединил две биржи в стране.

В 2013 году я был назначен членом Совета директоров ОАО «Айыл Банк». Наша команда реализовала стратегию универсального банка, расширила коммерческое кредитование за счет увеличения кредитных продуктов для МСБ, крупных корпоративных клиентов. В период с 2013 по 2018 годы активы «Айыл Банка» увеличились с 4,7 миллиардов сомов до 29 миллиардов.

Важный этап в карьере — работа на посту Председателя и члена Правления Российско-Кыргызского фонда развития — финансового института, обладающего капиталом, соразмерным капитализации всей банковской системы страны. Благодаря этой деятельности я приобрел опыт корпоративного управления в международных организациях.

Работу в MEGA я начал в 2022 году. Изучил ситуацию на рынке, нишу, занимаемую оператором, определил потенциал компании. С коллегами оценили преимущества, проанализировали недостатки. Мы оптимизировали организационную структуру и наметили приоритетные направления для развития.

Сегодня MEGA — лидер по охвату сети 2G/3G/4G в стране. Мы обеспечиваем мобильной связью до 99% населенной территории Республики. В компании работают более 1000 сотрудников.

Еще MEGA — единственный оператор сотовой связи в Кыргызстане, прошедший международную сертификацию системы менеджмента качества версии ISO 9001:2015. Мы предлагаем высокий уровень обслуживания, широкий спектр услуг, надежную связь, прозрачную и выгодную тарификацию. А в сети дистрибуции у нас больше 7000 пунктов продаж.

О корпоративной культуре

В MEGA уже давно действует Корпоративный кодекс — свод норм и правил, которые описывают принятые в компании модели поведения и единые стандарты для взаимоотношений и совместной деятельности между сотрудниками, клиентами, абонентами и партнерами оператора.

В нем прописаны основные принципы деятельности компании:

— осуществление деятельности в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики

— уважение сотрудников

— открытое информирование акционеров, абонентов и сотрудников о своей деятельности

— нетерпимость к коррупции и взяточничеству

— использование ресурсов и технологических достижений с максимальной эффективностью

— ориентация на потребителей среди сотрудников и в бизнес-процессах компании

— стремление к достижению высоких результатов при рациональном использовании человеческих, технических и природных ресурсов.

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Миссия компании — стать партнером в повседневной жизни каждого клиента через полезные услуги, которые охватывают все аспекты жизни. Цель MEGA — достижение и удержание лидерской позиции на рынке мобильных услуг Кыргызстана.

Мы также заботимся о корпоративной социальной ответственности. Помогаем улучшить качество жизни общества по таким пунктам, как: образование, экология, здоровье, культура, спорт, поддержка уязвимых слоев населения.

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем — значит уметь соответствовать ожиданиям клиентов, прислушиваться к ним. Моя цель — реализовать потенциал компании MEGA, занять справедливую долю рынка, устранить недостатки и оправдать ожидания абонентов.

Для руководителя важны такие качества, как открытость, рациональность, умение работать в команде и добиваться целей. Без дисциплины невозможно добиться успеха. Еще в работе важны терпение и коммуникабельность.

Для меня как руководителя важно, чтобы каждый из сотрудников был привержен общей идее, единой корпоративной философии, которая объединяет коллектив. Коллеги должны четко понимать, в каком направлении мы движемся, и стремиться реализовать поставленные цели сплоченной командой.

О преимуществах и сложностях

Управленческая работа — это масштабный и интересный процесс, в котором я не вижу недостатков. Скорее наоборот: работа в большом коллективе, который можно сравнить с часовым механизмом, приносит мне удовольствие. Я многому учусь у коллег, каждого ценю и уважаю.

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Сложные задачи закаляют характер и формируют полезный опыт, который пригодится любому управленцу для пополнения профессионального багажа знаний и навыков.

Проходя сложные ступени развития компании, руководитель, которому удалось сформировать эффективную команду и достичь стратегических целей, вписывает свое имя и имя организации в историю страны.

О планах

Компания MEGA способна стать успешной централизованной платформой глобальных услуг и сервисов. Поэтому мы активно работаем над модернизацией и внедрением новых продуктов, которые помогут в цифровой трансформации страны.

На 2023 год запланировали много активностей, которые должны качественно улучшить уровень наших сервисов. Мы продолжим работу по увеличению охвата сети, расширению спектра услуг связи. Мероприятия позволят нам повысить доверие клиентов, а это — основа развития MEGA.

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