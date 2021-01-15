General Motors сменил логотип впервые за 57 лет

Концерн General Motors впервые за 57 лет сменил логотип.

Теперь аббревиатура GM в фирменном значке пишется строчными буквами, а не прописными; окантовка лейбла округлая, а нижнее подчеркивание осталось только под символом m — это сделано специально, чтобы добавить сходства с электрической вилкой.

Пресс-служба General Motors дает еще одну трактовку дизайна нового логотипа: оформление буквы m с горизонтальной полосой символизирует технологию Ultium. Именно тяговые аккумуляторы Ultium и силовые установки Ultium Drive американский гигант считает главными ноу-хау будущих электрокаров General Motors.

Ребрендинг призван привлечь внимание клиентов General Motors к электромобилям, ведь смена логотипа сопровождается началом рекламной кампании Everybody In. Глобальная цель General Motors — достичь нулевых выбросов, нулевого количества аварий и минимизировать заторы.

Источник: spot.uz