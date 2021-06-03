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Гендиректор Discovery раскрыл новое название компании и слоган после слияния с WarnerMedia
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Сегодня в 11:29

Гендиректор Discovery раскрыл новое название компании и слоган после слияния с WarnerMedia

Новая компания конгломерата AT&T будет называться Warner Bros. Discovery. Об этом сообщил Гендиректор Discovery Дэвид Заслав, после слияния с WarnerMedia.

«Новое название сочетает столетнее наследие Warner Bros. с глобальным брендом Discovery, который всегда ярко олицетворял честность, инновации и вдохновение», — заявил Заслав.

Слоганом объединенного медиа станет фраза «То, из чего сделаны мечты» — The stuff that dreams are made of. Так руководство отдает дань уважения детективному фильму Warner Bros. — «Мальтийский сокол», 1941 года, в котором это высказывание стало одним из ключевых.

Warner Bros. Discovery планирует конкурировать с крупнейшими стриминговыми платформами, такими как Netflix и Disney. HBO Max станет частью объединения.

Источник: daily.afisha.ru

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