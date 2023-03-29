Где выучить арабский язык: 7 крупных центров и школ в Абу-Даби и Дубае

Рассказываем вам о языковых центрах в Абу-Даби и Дубае, где вы за короткий срок сможете освоить начальный уровень арабского языка.







Дубай











Target Training and Development

Частный языковой центр расположен в Дубае. В нем обучаются как уверенные носители языка, так и те, кто не владеет языком в совершенстве. Уроки проходят в группах по пять человек. Распределение по группам зависит от знаний и навыков учеников. А стоимость обучения зависит от количества часов.

Арабский язык здесь преподают уже более 30 лет. Преподаватели используют упрощенный и логичный подход, разработанный основателем школы. Это делает процесс обучения легким и эффективным. Упор делается на то, чтобы учащиеся начали говорить на арабском. В центре также предлагаются частные уроки.

Лингвистическая школа, которая находится в Дубае. Обучение иностранцев, которые совершенно не владеют языком, длится три месяца. За это время вы усвоите письменный и устный арабский язык.

В учебном центре предлагаются индивидуальные программы для обучения, которые помогают повысить языковой уровень, а также повышают перспективы карьерного роста. Курсы разработаны с учетом эффективности и нацеленности на результат. Длительность программ от 4 до 12 недель, обычно по три урока в неделю.

Школа была открыта в Дубае в 2009 году. Она специализируется на обучение программистов, специалистов и компьютерных инженеров арабскому языку, чтобы они смогли построить карьеру не только в англоязычных фирмах. Курсы здесь различной сложности. Программа состоит из 20 часов.

Абу-Даби









Центр в Абу-Даби для изучения арабского языка на повышенном уровне. В центре используются экспериментальные программы. Они направлены на повышение уровня знания языка в короткие сроки.

Институт находится в Абу-Даби. Преподаватели здесь используют новаторскую систему обучения, компьютеры, видео и аудио, наглядные материалы и не только. Руководители школы говорят, что в их институте достаточно 30 часов, чтобы освоить арабский язык с нуля.