Где встретиться с подругами в Душанбе: самые стильные локации города

От уютных кофеен и стильных гастропабов до расслабляющего SPA — семь лучших мест в Душанбе, которые идеально подойдут для приятных встреч с подругами.
Etno Pub, @etnopub
В этом уникальном заведении отлично сочетаются веселая атмосфера бара и этнические элементы таджикской культуры. Вкусные блюда и яркая развлекательная программа с живой музыкой, DJ-сетами и танцами.
Lotos, @spa.lotos.dushanbe
Большой SPA-комплекс с широким спектром услуг: от посещения сауны, бассейна и хаммама до SPA головы и расслабляющего массажа тела. Идеально подойдет для настоящего релакса с подругой.
28 monkeys, @28monkeys.gastrobar
Стильный гастропаб с блюдами авторской кухни и широким выбором разнообразных напитков. Отличный выбор для веселого вечера в приятной атмосфере.
Latina, @latina.dushanbe
Ресторан бразильской кухни, в котором днем приятно расслабиться, а вечером насладиться атмосферой латиноамериканского карнавала.
Central, @cafecentral.tj
В Central стоит прийти на атмосферный завтрак или бранч с подругами — идеальное начало любого дня.
Best Bar & Club, @bestbarcity
Уют и драйв в одном флаконе: здесь подают коктейли, которых не попробуешь больше нигде, интерьер вдохновляет на фотосессии, а DJ-сеты дарят энергию до самого утра.
Gusht, @gusht.rest
Уютный ресторан с террасой на крыше и танцполом станет отличным выбором для вкусного ужина в приятной атмосфере. В Gusht гостям предлагают широкий выбор мясных блюд, а по понедельникам женским компаниям предлагают скидку на все.