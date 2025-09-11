Где встретиться с подругами в Душанбе: самые стильные локации города

От уютных кофеен и стильных гастропабов до расслабляющего SPA — семь лучших мест в Душанбе, которые идеально подойдут для приятных встреч с подругами.



Etno Pub, @etnopub

В этом уникальном заведении отлично сочетаются веселая атмосфера бара и этнические элементы таджикской культуры. Вкусные блюда и яркая развлекательная программа с живой музыкой, DJ-сетами и танцами.

Большой SPA-комплекс с широким спектром услуг: от посещения сауны, бассейна и хаммама до SPA головы и расслабляющего массажа тела. Идеально подойдет для настоящего релакса с подругой.

Стильный гастропаб с блюдами авторской кухни и широким выбором разнообразных напитков. Отличный выбор для веселого вечера в приятной атмосфере.

Ресторан бразильской кухни, в котором днем приятно расслабиться, а вечером насладиться атмосферой латиноамериканского карнавала.

В Central стоит прийти на атмосферный завтрак или бранч с подругами — идеальное начало любого дня.

Best Bar & Club, @bestbarcity

Уют и драйв в одном флаконе: здесь подают коктейли, которых не попробуешь больше нигде, интерьер вдохновляет на фотосессии, а DJ-сеты дарят энергию до самого утра.

Уютный ресторан с террасой на крыше и танцполом станет отличным выбором для вкусного ужина в приятной атмосфере. В Gusht гостям предлагают широкий выбор мясных блюд, а по понедельникам женским компаниям предлагают скидку на все.