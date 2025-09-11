Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gde-vstretit-sya-s-podrugami-v-dushanbe-samye-stil-nye-lokacii-goroda
logo
Где встретиться с подругами в Душанбе: самые стильные локации города
Город Душанбе

06.09.2025

Где встретиться с подругами в Душанбе: самые стильные локации города

От уютных кофеен и стильных гастропабов до расслабляющего SPA — семь лучших мест в Душанбе, которые идеально подойдут для приятных встреч с подругами.


Etno Pub, @etnopub


В этом уникальном заведении отлично сочетаются веселая атмосфера бара и этнические элементы таджикской культуры. Вкусные блюда и яркая развлекательная программа с живой музыкой, DJ-сетами и танцами.


Lotos, @spa.lotos.dushanbe


Большой SPA-комплекс с широким спектром услуг: от посещения сауны, бассейна и хаммама до SPA головы и расслабляющего массажа тела. Идеально подойдет для настоящего релакса с подругой.


28 monkeys, @28monkeys.gastrobar


Стильный гастропаб с блюдами авторской кухни и широким выбором разнообразных напитков. Отличный выбор для веселого вечера в приятной атмосфере.


Latina, @latina.dushanbe


Ресторан бразильской кухни, в котором днем приятно расслабиться, а вечером насладиться атмосферой латиноамериканского карнавала.


Central, @cafecentral.tj


В Central стоит прийти на атмосферный завтрак или бранч с подругами — идеальное начало любого дня.


Best Bar & Club, @bestbarcity


Уют и драйв в одном флаконе: здесь подают коктейли, которых не попробуешь больше нигде, интерьер вдохновляет на фотосессии, а DJ-сеты дарят энергию до самого утра.


Gusht, @gusht.rest


Уютный ресторан с террасой на крыше и танцполом станет отличным выбором для вкусного ужина в приятной атмосфере. В Gusht гостям предлагают широкий выбор мясных блюд, а по понедельникам женским компаниям предлагают скидку на все.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#отдых #друзья #душанбе #заведения
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Куда сводить гостей в Душанбе: 8 интересных идей и локаций
Куда сводить гостей в Душанбе: 8 интересных идей и локаций
Где найти снег в Таджикистане: 8 мест в горах, куда поехать за настроением
Где найти снег в Таджикистане: 8 мест в горах, куда поехать за настроением
10 вдохновляющих женщин из Таджикистана, за чьими успехами следят многие
10 вдохновляющих женщин из Таджикистана, за чьими успехами следят многие
5 сервисов доставки продуктов и готовой еды в Душанбе
5 сервисов доставки продуктов и готовой еды в Душанбе
8 частных клиник Душанбе с опытными специалистами и качественным сервисом
8 частных клиник Душанбе с опытными специалистами и качественным сервисом