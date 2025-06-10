Где в Узбекистане заняться экологическим туризмом: от путешествий на верблюдах до ночевки в юрте

Узбекистан — это не только древние города и шелковый путь. Здесь есть все для тех, кто любит природу: от пустынь до гор, от зеленых долин до озер и болот. В этой статье — самые интересные места для экотуризма.





Софи Ибботсон, амбассадор по туризму Узбекистана в Великобритании, @uzambassador

Айдаркуль













Локация: Навоийская и Джизакская области

Хотите почувствовать кочевую жизнь? Тогда вам к Айдаркулю. Это рукотворное озеро в самом сердце Кызылкума. Остановиться можно в эколагере Safari Yurt Camp — юрты здесь оформлены в национальном стиле. Днем — сафари по пустыне, где можно увидеть газелей и редких птиц. Вечером — ужин под звездами и живая музыка. Здесь практически нет светового загрязнения, так что небо видно как на ладони.





Бадай-Тугайский заповедник

Локация: Южный Каракалпакстан

Этот заповедник вдоль Амударьи — рай для любителей птиц. Более 90 видов, включая редких журавлей и восстанавливающееся поголовье бухарского оленя. Пройтись можно пешком, а можно проплыть по реке на лодке. Вдоль берегов встречаются кабаны, лисы и рептилии. Отличное место, чтобы замедлиться и почувствовать себя частью природы.





Горы Заамина

Локация: Джизакская область

Заамин — один из самых живописных и зеленых уголков страны. Более 700 видов растений, редкие животные вроде снежного барса и гималайского медведя. Пешие маршруты проходят через леса и альпийские луга. Здесь есть уютные экологичные гостевые дома, где можно остановиться на ночь и попробовать домашнюю кухню.





Село Сентоб

Локация: Навоийская область, горы Нуратау

Если хотите по-настоящему погрузиться в сельскую жизнь — вам в Сентоб. Гостевые дома тут строят из глины и соломы, а гостей принимают как родных. Можно помочь на огороде, поухаживать за скотом, научиться готовить местные блюда. В окрестностях — красивые тропы, древние петроглифы и полное ощущение тишины.





Ущелье Сармишсай

Локация: Навоийская область, горы Каратау

Сармишсай — это настоящая археология под открытым небом. Здесь сохранилось более 4000 наскальных рисунков бронзового века. На скалах изображены сцены охоты, животные, ритуалы. Прогулка по ущелью легкая и подойдет всем, кто хочет совместить природу и историю.





Кызылкум













Локация: Навоийская и Хорезмская области

Ничто не сравнится с путешествием по пустыне верхом на двугорбом верблюде. Это тихое, почти медитативное приключение. Местный маршрут проложен по следам древних купцов Шелкового пути. По пути встреются дикие лисы, птицы, газели. А ночевки проходят в юртах, с ужином у костра и звездами над головой.





Хорезм





Локация: Хорезмская область

На северо-западе страны расположен национальный природный парк Хорезма. Тут есть все: болота, реки, пустыня. Особенно интересны местные традиции рыбалки — бережные к природе, передающиеся из поколения в поколение. Можно понаблюдать за птицами, узнать об устойчивом земледелии и почувствовать связь с землей.





Ташкент













Даже в столице можно прикоснуться к природе — покататься на каяке по каналу Анхор. Это отличный способ отдохнуть от городской суеты, проплывая мимо парков, ив и тополей. Уютный, неспешный отдых на воде — особенно в летние дни.



Экотуризм в Узбекистане — это возможность увидеть страну с новой стороны. Природа, люди, культура — все здесь пронизано теплом и уважением к традициям. Пешие маршруты, кочевые лагеря, устойчивое земледелие и дикая природа ждут тех, кто готов исследовать страну вдумчиво и бережно.