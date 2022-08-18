Где в Алматы работать и искать качественный нетворкинг — Данияр Аманалиев о креативных пространствах города

Недавно Данияр Аманалиев, предприниматель, соучредитель группы компаний ololo, посетил Алматы. В своем Telegram-канале он поделился, какие креативные пространства и современные локации посмотрел в городе и какое впечатление они на него произвели.







Данияр Аманалиев, город — Бишкек, предприниматель, креативная экономика, @ololodan









Новое пространство, которое построил бизнес-акселератор MOST. Это самый дорогой коворкинг в Алматы, не считая Level 8. Рабочее место стоит около 200 $, и это позволяет ребятам дистиллировать свою аудиторию, выбирая стартапы с перспективой масштабирования.

Главная цель хаба — поддержать развитие экосистемы, расширить воронку стартапов. Классно, что они смотрят в масштабах всей Центральной Азии и видят Кыргызстан как перспективную стартап-страну. Самая крупная инвестиция на данный момент — кыргызский Namba One.

Хаб качественный — 5000 квадратных метров с отличным дизайном и мебелью. В основном open space, что соответствует миссии. Уверен, что это пространство сыграет важною роль в развитии всей стартап-экосистемы в Центральной Азии.





Tea.factory





Это место откроется в октябре. Сейчас оно находится на этапе стройки. Тут будут огромная IT-академия и креативное пространство на месте бывшей чаеразвесочной фабрики. Место находится в промышленной зоне, где один за другим старые заводы превращаются в образовательные и креативные пространства. Здорово видеть такой тренд! Думаю, наши настоящие Стэнфорды в Центральной Азии вырастут именно снизу.









Классный коворкинг, где осела большая часть программистов из InDriver. Классный дизайн, отдельно стоящее здание. Теплая команда и много света. Коворкинг забит под завязку.









Пространство в Парке 28 панфиловцев, созданное Жанарбеком Аманкуловым и его супругой Айман. Тут творится магия: проводятся фото-выставки, распечатываются и оформляются супер-ценные фотографии. Светлое во всех смыслах пространство.









Знаменитый алматинский частный театр. Даже само пространство притягивает: красивое, умное, артовое во всех смыслах.





Дом на Барибаева, 36, @dom36kz





Арт-пространство Даурена Тюлеева и его команды. Тут, как в Гриффиндоре, происходит много чудесных историй, глубоких разговоров, прозрения и роста личностей. Мы попали на экскурсию арт-куратора Владислава Слудского по выставке Сауле Сулейменовой. И выставка, и повествование Владислава прошли глубоко в сердце. Сауле работает с уникальным материалом — создает картины из полиэтиленовых пакетов, которые использует сегодня каждый магазин.









Самый большой коворкинг в Центральной Азии и по площади, и по количеству резидентов. Тут 12 000 квадратных метров. На очереди запуск дополнительных 4000. Это сделает SmArt.Point самым большим коворкингом в мире. Я пока не нашел опровержения этой гипотезе. Браво команде менеджеров, которые убедили инвесторов сделать такие крупные вложения.

Весь проект начинал один из главных экспертов по коворкингам в Центральной Азии — Амирхан Омаров. Но успехи в последние пару лет — заслуга генерального директора Айдай Исмаиловой. Я не был тут больше двух лет, поэтому впечатлен прогрессом: ресепшн передвинули на первый этаж, на улице создали классное патио, появилась зона сна в капсулах. Пространство заполнено на 90%.









Прекрасное новое пространство, созданное холдингом Technodom. В феврале этого года я на форуме познакомился с одним из топ-менеджеров Technodom — Александром Ли. Он в компании 11 лет. Начинал с должности продавца-консультанта, управлял несколькими крупными направлениями холдинга. Теперь возглавляет Service Design Lab. Работает над тем, чтобы сервис Technodom был лучше, чем где-либо. Александр показал нам и коворкинг, и огромный тренажерный зал TechnoFit, и стартап AIRBA — новый маркетплейс, которым Technodom собирается покорить весь Казахстан, и головной офис Technodom, где творится один из самых умных бизнесов в Центральной Азии. Мы были потрясены масштабом. Круто, что первая страна за пределами Казахстана, куда этот холдинг вышел, — Кыргызстан. Круто и то, что Technodom строит IT-университет.









Проект Миргуль Омурзаковой в самом центре Алматы — лучшая локация, какую только можно было бы придумать. Уютный бутиковый коворкинг с разумными ценами. Классно, что опираясь на успех этого проекта и свой опыт в Capital Partners, где Миргуль создавала luxury-коворкинг Level 8, она теперь открывается в Атырау. Это будет один из первых коворкингов в истории богатого города.





Alatau Creative Hub, @alataucreative.hub

Креативное пространство, которое финансируется городом в здании, построенном для Универсиады 2017, рядом с Almaty Arena. Тут бесплатный коворкинг и библиотека. Почти все компьютеры заняты. Видно, что людям тут нравится.