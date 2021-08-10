Где в Алматы и Нур-Султане отпраздновать День рождения и не только

Хотим поделиться местами в Алматы и Нур-Султане, где можно отпраздновать свой личный праздник.







Алматы





Семейный горный курорт Pioneer, где можно отдыхать круглый год. Здесь вы можете остановиться в гостинице, прокатиться на лыжах, сноубордах, роликах и велосипедах. Также есть канатная дорога, катание на лошадях, баня и настольный теннис. Кроме того, курорт организует групповые походы в горы с инструктором.





Хотите на время перенестись в прошлое? Добро пожаловать в этно-аул «Гунны», где вы можете арендовать юрту, беседку, топчан или юрту-ресторан. На территории аула устраивают конные шоу историко-патриотического клуба «Сарбаз». Также есть баня. Здесь готовят блюда национальной и восточной кухонь и есть вегетарианское меню.





Комплекс семейного отдыха Country Village Resort, в котором можно арендовать домики из сруба и беседки. Из развлечений есть бассейн, велосипеды, гидроскутеры и квадрациклы, пони, велосипеды и игровая комната для детей. К тому же комплекс предоставляет услуги няни. Внутри есть SPA, караоке, хамам и русская баня.





Летний ресторан в Шатрах, заведение под открытым небом. Заведение находится в парке, там есть специальные костровые зоны, аккуратные газоны, играет живая музыка и DJ. В меню на выбор блюда узбекской и европейской кухонь и разнообразные напитки.





Кофейня, место антистресса и релакса с пушистыми жителями. Место с часовой оплатой, куда вы можете прийти, чтобы поиграть с котами, попробовать их фирменные фруктовые чаи, имбирные пряники, круассаны, маффины, трюфели и многое другое.





Казахстанская Федерация Рафтинга организовывает экстремальные сплавы по рекам, соревнования для тимбилдингов и других мероприятий. Обычно они составляют расписание туристических сплавов на реки Тургень, Чилик, Коксу и водохранилище Барторгай по выходным, но при условии набора группы сплав может состояться и в будний день.





Нур-Султан





Зона отдыха для комфортного времяпровождения, которая находится на берегу реки Ишим. Здесь есть терраса, срубы и беседки, которые сдаются в аренду, а также бассейны для взрослых и детей. Ко всему прочему на территории расположены спортивные и детские площадки, веревочный городок и пирс.





Глэмпинг «Лес и звезды» находится около озера Жукей в 23 км от Щучинска. Здесь можно арендовать тентхаусы, собраться компанией у костра, приготовить маршмеллоу с крекерами и полюбоваться звездным небом. Также на территории глэмпинга можно порыбачить и поплавать в бассейне.





Зона отдыха «Балкарагай», где можно арендовать юрты и беседки с мангалами, для больших компаний. Есть сауны и бассейн. Можно прыгнуть с тарзанки, покататься на квадроциклах, самокатах, велосипедах, толокарах и веломобилях. Также на территории есть ипподром, где можно научиться верховой езде.





Кинотеатр и зона пикников под открытым небом, где можно провести День рождения, мастер-класс или просто дружескую встречу. В аренду, сдают зону для пикника и кинотеатра, как вместе, так и по отдельности. Схожая ситуация и со столиками, на выбор: местная кухня или можно принести с собой.



