Где учиться в Европе — топ-30 вузов с программами по бизнесу

Ежегодно, британское издание Times Higher Education при участии информационной группы Thomson Reuters, составляет рейтинг лучших университетов мира. Он называется THE World University Rankings. Редакция MC.today выбрала из него лучшие университеты Европы, в которых можно учиться бизнесу. Они представлены по списку, в котором располагались в рейтинге.

При составлении этого мирового рейтинга анализируют больше 1500 университетов из 93 стран. Их эффективность измеряют по 13 показателям. Подробнее можно почитать здесь.

Что нужно для поступления:

1. Сдать международный тест по языку, например, IELTS или TOEFL. Нужен английский или язык страны, в которой находится университет. Часто требуют, чтобы тест был сдан не более чем за два года до поступления. Минимальное количество баллов указано для каждого курса.

2. Аттестат, который соответствует стандарту обучения страны университета. Либо нужно будет сдать вступительные экзамены по профильным предметам. Еще один вариант — пройти предуниверситетское обучение в европейском вузе.

3. Мотивационное письмо.

4. Иногда нужны рекомендации ваших преподавателей или научных сотрудников, если поступаете на магистратуру.

Все зависит от университета и выбранного курса. Требования можно узнать на сайтах учебных заведений. Чтобы учиться вам также понадобится виза и медицинская страховка.





30 лучших университетов Европы:





Это старейший университет в мире (1096 год), занимает первое место в мировом рейтинге THE. Состоит из 44 колледжей. Там учится около 22 тысяч студентов, из них более половины — на бакалавриате. Свыше 40% — иностранцы из 140 стран.

Полный перечень курсов есть на сайте Оксфорда.

Сколько стоит год обучения: зависит от направления. Например, чтобы получить степень бакалавра финансов, каждый год нужно платить 21 760 фунтов. А курс Executive Master of Business Administration стоит 94 800 фунтов стерлингов за весь курс. Длительность — 24 месяца.









Это главный конкурент Оксфорда. В Кембридже учится больше 18 тысяч студентов. Около 4 тысяч — иностранцы из более чем 120 стран. Кроме классического образования есть международные летние школы. Они предлагают 150 курсов.

Среди прочего в университете есть факультет бизнеса и менеджмента.

Интересный факт: невозможно подать заявку в университеты Кембриджа и Оксфорда в один и тот же год.

Сколько стоит год обучения: от 22 тысяч фунтов стерлингов. Еще есть годовая плата за колледж, от 9 тысяч фунтов стерлингов. Это расходы колледжа на оказание образовательных, бытовых и других услуг.

















Учебное заведение расположено в центре Лондона. С 1907 года это самостоятельное учреждение, до этого колледж был частью Лондонского университета.

Сейчас здесь обучается около 15 тысяч студентов. Есть бизнес-школа, где можно получить степень МВА, магистра и даже учиться дистанционно.

Сколько стоит год обучения: от 30 тысяч фунтов стерлингов.









Университет занимает 14-е место в мире и четвертое в Европе. В разное время здесь учились или работали больше 20 лауреатов Нобелевской премии, включая отца современной физики и изобретателя общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Сколько стоит год обучения: от 1600 швейцарских франков. По оценкам студентов университета проживание обойдется от 16 тысяч до 26 тысяч швейцарских франков.









В 1878 году колледж стал первым университетом в Англии, который принимал на учебу женщин наравне с мужчинами. Сегодня там учится больше 36 тысяч человек, половина из них — аспиранты. Около 30% — это иностранные студенты из 150 стран.

Сколько стоит год обучения: от 21 600 фунтов стерлингов.









Основана в 1895 году для «улучшения общества». В разные годы с заведением сотрудничали 13 нобелевских лауреатов по экономике. Университет специализируется на изучении общественных наук. Сегодня там обучается 9,6 тысяч студентов дневного отделения из 140 стран.

Сколько стоит год обучения: от 22 430 фунтов стерлингов.









Международный университет принимает студентов со всех уголков земного шара. Они могут воспользоваться преимуществами фонда Go Abroad Fund, который ежегодно предоставляет гранты 250 студентам.

Сколько стоит год обучения: от 22 тысяч фунтов стерлингов.









Университет разделен на 18 факультетов, среди них есть факультеты управления и бизнеса, экономики. Сегодня там учится больше 53 тысяч студентов. В университете есть интересная традиция: Cooks on Campus — иностранные студенты делятся национальными рецептами блюд и угощают посетителей мероприятия.

Сколько стоит год обучения: высшее образование в государственных университетах Германии бесплатное. При этом там есть студенческие взносы. В LMU они составляют 300 евро.









Это крупнейший учебный центр в области здравоохранения в Европе. Но в университете есть факультет бизнеса, где можно получить степень бакалавра и магистра.

Сколько стоит год обучения: бакалавриат — от 15 тысяч фунтов стерлингов, последипломное образование — от 22,5 тысяч.









В институте учились несколько изобретателей. Среди них — «автор» холодильника Карл фон Линде и «отец» дизельного двигателя Рудольф Дизель.

В 2006 году университет запустил новую институциональную стратегию, позиционируя себя, как «университет предпринимательства». Студенты и сотрудники уже создали больше 800 стартапов.

Сколько стоит год обучения: бесплатно, но есть ежегодные студенческие взносы — 280 евро.

















Университет основан в 1853 году. Учебная программа ориентирована в основном на естественные науки: математику, физику, химию, биологию, экономику. В 1969 году университет получил статус национального.

Сегодня там учится около 16 тысяч человек. Это один из самых интернациональных кампусов. Здесь живут и учатся представители 120 национальностей.

Сколько стоит год обучения: от 1560 швейцарских франков.









Один из старейших исследовательских центров Европы. Основан в 1425 году. Предлагает много учебных программ на английском языке. Например, бакалавр делового администрирования или бизнеса. В университете 15 факультетов. Много иностранных студентов и сотрудников, представляющих больше 150 национальностей.

Сколько стоит год обучения: от 1250 евро.









Университет основан в 2010 году, хотя некоторые из институтов-членов родом из эпохи Просвещения. Сегодня он охватывает все области знаний. А в 2015 году получил статус исследовательского.

Здесь есть команда «Управленческая аналитика», которая объединяет ученых и студентов компьютерных наук, экономики, менеджмента, политологии и социологии. Они исследуют механизмы коллективного принятия решений и как работают рынки.

В университете учится 17 тысяч студентов, две трети из них — в аспирантуре или докторантуре, 40% — иностранцы. Среди известных выпускников — изобретатель пастеризации Луи Пастер.

Сколько стоит год обучения: от 350 евро.









Создан в 2004 году после слияния Манчестерского университета Виктории и Научно-технологического института Манчестерского университета. Среди выпускников, аспирантов и сотрудников университета были 25 лауреатов Нобелевской премии. Сегодня здесь обучаются почти 40,5 тысяч студентов. Из них более 25% — иностранцы.

Сколько стоит год обучения: от 24 тысяч фунтов стерлингов.









Самый «зеленый» университет в Нидерландах, так как специализируется на защите окружающей среды.

Его миссия — исследовать потенциал природы, чтобы улучшить качество жизни. В университете действует шесть программ с преподаванием на английском языке. Среди них: «Международное управление земельными и водными ресурсами». Курс поможет находить баланс между удовлетворением потребностей человека и защитой окружающей среды. Здесь учится 12,5 тысяч студентов из 100 стран.

Сколько стоит год обучения: от 14,6 тысяч евро.









История Амстердамского университета началась в 1632 году, когда два профессора Герард Воссиус и Каспар Варлей прочитали свои лекции в так называемой «иллюстрационной школе».

Сегодня здесь учится около 40 тысяч студентов, 10 тысяч — иностранцы. Особенность: здесь много магистерских программ на английском языке.

Сколько стоит год обучения: от 7 тысяч евро.









Старейший университет Нидерландов расположен в городах Лейдене и Гааге. Основан в 1575 году.

Среди выдающихся выпускников Лейдена — члены королевской семьи Нидерландов, бывший Генеральный секретарь НАТО профессор Яап де Хооп Схеффер и нынешний Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Сегодня там учится 28 тысяч студентов из 120 разных стран.

Сколько стоит год обучения: от 17 тысяч евро за год.









Этот государственный университет назван в честь Эразма Роттердамского, гуманиста и теолога XV века.

Сегодня он состоит из семи факультетов, двух специальных институтов и университетского колледжа. Ежегодно здесь учится 23 тысячи человек.

При университете есть Школа экономики и бизнеса (Erasmus School of Economics) и Роттердамская школа менеджмента. Последняя получила тройную аккредитацию международных органов управления образованием AMBA, EQUIS и AACSB.

Сколько стоит год обучения: от 9600 евро.









Этот университет основан в 1833 году. Он стал первым университетом в Европе, который учредило демократическое правительство, а не монарх или церковь.

Сейчас это крупнейший университет Швейцарии, в котором обучается 26 тысяч студентов. Он состоит из семи факультетов, которые предлагают больше 100 программ для получения степени бакалавра и магистра. Все магистерские курсы преподают на английском языке.

Сколько стоит год обучения: бакалавриат — от 2640 швейцарских франков.









Основан в 1636 году в Соединенных провинциях. В 1817 году получил статус королевского университета, а с 1961 года стал государственным.

Среди выпускников и преподавателей университета 12 лауреатов Нобелевской премии. Ежегодно здесь обучается около 30 тысяч студентов.

Утрехтский университет предлагает больше 90 программ магистратуры и 12 бакалавриата. Все они на английском языке. Например, на курсе по экономике и бизнесу, вы поймете:

— почему одни страны богаты, а другие нет

— помогут ли налоги бороться с загрязнением окружающей среды

— какие преимущества у валюты евро и так далее.

Сколько стоит год обучения: от 10,5 тысяч евро.

















Основан в 1965 году в городе Ковентри на западе Англии. Но в 80-х стал популярным из-за нового взгляда на процесс образования. Здесь построили систему бизнес-подхода. Для этого университет коммерциализировал исследовательские проекты на базе университета и стал сотрудничать с представителями бизнес-сообщества региона.

Сколько стоит год обучения: от 27 тысяч фунтов стерлингов в год.









Студенческий городок Делфт, расположенный между Роттердамом и Гаагой. Университет основал в 1842 году король Нидерландов, Виллем II. Тогда это была Королевская академия для подготовки инженеров и государственных служащих.

Здесь учится около 16 тысяч студентов, многие из других стран. Университет состоит из восьми факультетов и предлагает 14 курсов для студентов и свыше 30 для аспирантов. Все дисциплины магистратуры преподают на английском языке, большинство программ бакалавриата — на нидерландском.

Сколько стоит год обучения: от 18 тысяч евро.









Институт расположен в одном из традиционных немецких университетских городов, Тюбингене.

Сегодня в университете 14 школ, которые предлагают 280 курсов на всех уровнях — бакалавриат, магистратура и докторантура. Среди известных выпускников — невропатолог Алоис Альцгеймер и бывший комиссар ЕС Мартин Бангеманн.

Сколько стоит год обучения: бесплатно, но есть обязательные ежегодные взносы от 300 евро.









Гронингенский университет был основан в 1614 году. Сегодня здесь учится 30 тысяч студентов, из них 20% — иностранцы.

Университет Гронингена предлагает больше 120 программ обучения на английском. Кроме того, во время учебы желающие могут бесплатно осваивать нидерландский язык на курсах в университете.

Сколько стоит год обучения: бакалавриат по экономике стоит от 8,9 тысяч евро, магистратура — от 14,8 тысяч евро.









Основан в 1810 году. Его выпускник Василий Леонтьев получил в 1973-м Нобелевскую премию по экономике за развитие метода «затраты — выпуск» и за его применение к важным экономическим проблемам.

Здесь учились основатели марксизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Альберт Эйнштейн, работал в этом университете профессором.

Сколько стоит год обучения: бесплатно.









Здесь учатся студенты 120 национальностей. Университет предлагает 180 программ бакалавриата, магистратуры и профессиональной подготовки на 11 факультетах.

Есть экономический факультет, где можно выбрать одну из трех специальностей: «Финансы», «Экономика и политика», а еще «Информационные системы и сетевая экономика». Здесь есть программа: «Управление бизнесом», где учат правильно руководить компанией.

Здания университета объединены в пределах города Фрайбург и находятся рядом с историческим центром.

Сколько стоит год обучения: бесплатно, но каждый год взимается административный сбор около 200 евро.









Копенгагенский университет был основан в 1479 году. Это старейший университет Дании и второй по возрасту в Скандинавии.

Сегодня в Копенгагенском университете, около 100 кафедр и исследовательских центров. Многие курсы можно слушать на английском языке.

В университете учат экономистов-математиков, которые особенно востребованы в страховании, банковском деле и отделах планирования крупных компаний.

Сколько стоит год обучения: магистратура по экономике — от 10 тысяч евро.









Университету 225 лет. Учебная программа ориентирована в основном на естественные науки: математику, физику, химию, биологию, экономику, информатику, механику.

Политехническая школа предлагает трехлетнюю программу бакалавриата. Ее преподают на английском языке.

Сколько стоит год обучения: от 12,5 тысяч евро.





29. Бристольский университет (University of Bristol), Великобритания

Основан в 1876 году. Тогда это был Университетский колледж, где два профессора и пять преподавателей читали курсы по 15 предметам. Это был первый вуз в Англии, который принял на обучение поровну мужчин и женщин.

В 1909 году колледж стал университетом. С 1929 по 1965 годы его ректором был Уинстон Черчилль.

В университете, кроме традиционных бизнес-специальностей, есть программа «Экономика с инновациями». Она объединяет искусство, инженерию и экономику. После обучения студенты будут готовы создавать новые для рынка товары и услуги.

Сколько стоит год обучения: от 22 тысяч евро.

















Университет основан в 1460 году и он старейший в Швейцарии.

Сегодня Базельский университет состоит из семи факультетов, среди которых бизнес-факультет и экономический. В учебном заведении ежегодно учится 13 тысяч студентов, из них 3 тысячи — иностранцы.

Сколько стоит год обучения: от 1,7 тысяч швейцарских франков.