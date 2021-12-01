Где учиться в 2022 году: советы от экспертов BTS Education

Саясат Нурбек, генеральный директор ТОО BTS Education



Бауыржан Абуов, начальник отдела исследований

Ербол Сагатов, менеджер отдела исследований

Итоги 2021







Бауыржан. Год прошел неоднозначно. С одной стороны, до мая-июня учащиеся обучались дистанционно. С другой стороны, начиная с сентября, все вернулись к традиционному формату обучения. Исследования Всемирного Банка показали, что Казахстан, как и многие другие страны, сильно потерял в качестве обучения при дистанционном формате. Это связано с радом факторов: неравномерный доступ к оборудованию, наличие интернета, способности учителей организовать учебный процесс дистанционно и многое другое. Вообще за время пандемии и, в частности, дистанционного формата обучения можно сделать два простых и очевидных вывода:



1) Школа — великий уравнитель. Там у большинства примерно равные возможности: учителя, оборудование, освещение, режим и многое другое. Дома же условия у всех разные и, соответственно в семьях, где социальный уровень выше, больше возможностей для продуктивной и эффективной учебы. Социально уязвимые же слои населения не имеют такого доступа;

2) Школы дают возможность родителям работать беспрепятственно, отправляй детей в школу и иди на работу. Во время удаленки многие родители были лишены такой, казалось бы, элементарной возможности, что тоже могло негативно сказаться на благосостоянии семей.

Общество научилось новым навыкам: общаться через экран, выполнять задания самостоятельно. Мы научились быть продуктивными в новых условиях. Многие поняли, что компьютер или телефон — это не только устройство, на котором можно играть и смотреть видео, но и мощный инструмент, открывающий множество возможностей для развития.





Ербол. В этом году мы вернулись от дистанционного формата обучения к традиционному. После карантина около 7500 школ по всей стране приняли больше трех миллионов учеников. Этот переход не может не радовать, так как онлайн-обучение в Казахстане оказалось малоэффективным ввиду таких проблем как неравный доступ к техническому оборудованию и недостаток цифровой грамотности.

Бауыржан. Пандемический период привел к ряду интересных трендов.

Дистанционное обучение и не только. Исследования по использованию онлайн-ресурсов, проведенные в 2013 году, показали, что большинству студентов нравятся дополнительные упражнения в онлайн-формате. При этом лишь малая часть завершала задания первого раздела, и никто не доходил до последнего. Сейчас же эти показатели изменились. Для более успешного обучения приходится изучать учебный материал, только теперь он стал полностью онлайн.

Важно отметить, что формат и материалы для онлайн обучения стали более продвинутыми. Больше не нагружают однообразным текстом, добавляют видео, анимации, графики. Обучение стало микромодульным: видео длится от двух до пяти минут, к ним даются задания и материал для чтения. Это все помогает усваивать материал более глубоко.

Самостоятельность учащихся и креативность обучающих. Раньше учитель мог лениться, ведь учебники одинаковые, все сидят в классе. Теперь же он должен выиграть конкуренцию у YouTube, Netflix, Instagram, всех игр и прочих «отвлечений». Ведь дети не сидят перед учителями за партами, а находятся дома. Как результат, учителя развили навыки конструктора уроков, общения с детьми удаленно, научились рисовать красивые презентации или находить готовый материал в интернете. К сожалению, это относится не ко всем. Многие просто ограничились созданием «групп» в соцсетях и рассылкой заданий из учебников.





Саясат. Тренды в сфере образования Казахстана практически идентичны с общемировыми трендами. Во-первых, хотя и переход к онлайн-образованию в Казахстане провалился, это побудило граждан находить альтернативные методы получения знаний. Отличный пример — повышенный спрос на онлайн-курсы, на таких платформах, как Udemy и Coursera.

Популярным среди населения всего мира стало получение академических степеней посредством онлайн-обучения в зарубежных вузах.

Тренды в сфере образования Казахстана идентичны с общемировыми трендами







В условиях пандемии люди поняли, что необходимо быть гибкими для сохранения своей конкурентоспособности на рынке труда. С этим отмечен рост популярности обучения профессиям, с помощью которых можно работать с любой точки Земли. Это IT специальности и связанные с этой сферой профессии.

Ербол. Рост популярности онлайн-курсов и даже образовательных академических программ говорят о том, что люди осознаннее подходят к собственному образованию путем поиска альтернатив. Эта гражданская особенность не может не радовать, и мы надеемся на то, что эти тренды будут долгосрочными.

Прогноз на 2022 год

Бауыржан. Специальности появляются довольно часто. Раньше одна специальность могла прослужить целым поколениям — научись делать что-либо хорошо и научи своих детей. В современном же мире приходится обучаться постоянно, и даже если специальность не меняется, то изменения внутри специальности происходят нон-стоп.

На первые роли выходит навык обучения на протяжении всей жизни

На первые роли выходит навык обучения на протяжении всей жизни. По ходу эволюции изменения тяжело выделить, но когда смотришь на профессии через призму времени, становится понятно, что они всегда меняются.

Совет всем профессионалам — прокачивайте свои навыки, они вам всегда будут полезны.

Ербол. Перспективными специальностями будут IT, а также смежные специальности, связанные с такими глобальными трендами, как цифровизация и автоматизация. Популярными будут «гибкие» профессии, которые позволяют заниматься трудовой деятельностью дистанционно.

Где учиться в 2022 году

Бауыржан. Обучаться стоит не только в 2022 году, но и на протяжении всей жизни. Проведите аудит навыков и знаний, прежде всего для себя. Затем посмотрите на то, что поможет стать более продуктивным на рабочем месте. Можете поговорить с начальством или коллегами. Затем найдите подходящие курсы и обучайтесь. Главное —понимать и применять все знания концептуально. Используйте инструменты, которые помогут стать более продуктивными.

Ербол. Стоит обратить внимание на упомянутые выше специальности. Не стоит забывать, что каждый может усилить свои знания с помощью огромного разнообразия онлайн курсов, в том числе и бесплатных. Образовательные видеоролики в YouTube — отличный вариант!

Каждый должен быть «гибким» для того, чтобы конкурировать на рынке труда. Это означает, что человек всегда будет находиться в состоянии Life Long Learning — обучения на протяжении всей жизни.