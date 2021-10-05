Где учиться программированию: 10 площадок с онлайн-курсами

Давно хотели освоить язык программирования? Мы собрали лучшие площадки, на которых это можно сделать в онлайн-формате.





Площадка с онлайн-курсами, тренажерами и практикумами для разработчиков разных направлений: frontend, fullstack, backend, react. Образовательные программы позволяют подготовить специалистов с необходимыми для веб-индустрии навыками. У каждой программы есть наставники, всего их более трехсот человек. Также здесь можно найти раздел «Книжная полка», в которой сосредоточены книги по веб-разработке.





На платформе «Хекслет» можно пройти путь от новичка до специалиста. Каждый урок здесь включает три ступени:

— теория в виде текста или видео

— тест, направленный на проверку внимания

— практика в реальной среде разработки.

А еще здесь есть интересный блог с гайдами и рекомендациями по работе программистов.





Основатели проекта считают, что программистом может стать каждый, для этого нужен только правильный подход к обучению. Проект начался в 2012 году, с тех пор на сайте зарегистрировалось больше миллиона пользователей. Интерактивный курс JavaRush содержит 1 200 практических задач, необходимый минимум теории по основам Java и мотивирующие фишки, которые помогут пройти курс до конца: игры, опросы, интересные проекты и статьи.





ITVDN — IT Video Developers Network



Образовательный онлайн-ресурс для IT-специалистов, созданный в 2014 году. Цель проекта — обучение языкам программирования и информационным технологиям всех, кто хочет стать профессионалом в сфере разработки программного обеспечения и смежных областях. Обучение на ITVDN проводится в форме отдельных курсов. Их можно проходить последовательно с нуля или выборочно по отдельным технологиям для повышения уровня квалификации.





Проект был запущен в 2007 году и с тех пор стал одним из крупнейших русскоязычных порталов по JavaScript. Текст учебника и код для его запуска находятся в открытом доступе. Есть доступная версия для скачивания справочника в офлайн-формате. Курсы здесь ведут опытные разработчики. В контенте — теория, практика и обратная связь по коду.







Крупнейшая англоязычная площадка с курсами по 14 языкам программирования. Занятия на Codecademy дополняются видео-роликами и практическими заданиями. Также здесь собраны полезные ресурсы: документы, гайды и статьи по разным сферам разработки.





Международный проект созданный для изучения языков программирования. Здесь можно приобрести навыки владения Python, HTML и CSS, Javascript, Web-разработки и дизайна. Курсы разделены по возрасту, каждый ведется группой в составе которой учитель, профессиональный программист и маркетолог.





В библиотеке проекта больше 2 500 курсов по темам разработки, облачных данных, IT-инфраструктуры. Большая часть начинается с азов программирования, но найдется контент и для опытных специалистов. Основная форма работы — видеолекции и практические задания.





За проектом стоит простая идея — опубликовать материалы, чтобы каждый мог учиться. Сегодня на площадке десятки курсов, собранных в семь категорий. Также на платформе доступны подробные гайды по сферам разработки и электронные книги по теме.





Платформа начала работу в 2014 году. С тех пор ее учениками стали более 40 000 людей из разных стран. Курсы здесь рассчитаны на самостоятельное изучение. В процессе можно общаться с другими студентами, создавать совместные проекты и соревноваться. За отдельную плату можно получить сертификат о завершении курса.