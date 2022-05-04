Где учиться на финансиста в Центральной Азии: 9 лучших университетов и образовательных программ

С каждым годом специалисты в области финансов становятся все востребованней. Собрали список вузов Центральной Азии, которые предлагают лучшие образовательные программы.
В Казахстане
Высшая Школа Бизнеса Назарбаев Университета
Структура и учебный план программы «Магистр наук по финансам» основаны на сравнительном анализе ведущих программ на получение степени магистра в этой области во всем мире и объединяют теорию с практикой.
Здесь применяется особый финансово-технический акцент с частым использованием терминалов Bloomberg и специализированного программного обеспечения, инструментов и платформ.
Все работы в процессе обучения становятся основой для подготовки к экзамену на дипломированного финансового аналитика — Chartered Financial Analyst.
Высшая Школа Бизнеса университета Нархоз
Университет Нархоз предлагает практико-ориентированную программу магистратуры по специализациям: «Финансовый аналитик», «Актуарий», «Финансовый риск-менеджмент», «Макроаналитика и прогнозирование».
Официальный партнер программы — Национальный Банк Казахстана. Среди преподавателей — практики Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и организаций.
Учебный план соответствует программам международных квалификаций CFA, FRM, «Актуарий».
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
Обучение на бакалавриате и магистратуре в КазУЭФМТ осуществляется по трем траекториям: «Финансовый менеджмент», «Государственные финансы», «Финансовое посредничество». Программы разработаны с учетом мнений экспертов — представителей бизнеса и финансовых структур.
Среди особенностей программы — прикладной характер обучения. При вузе имеется лаборатория и филиал кафедры в банке Банка FREEDOM FINANCE KAZAKHSTAN. Также можно отметить высокий уровень трудоустройства выпускников — 91,3% и возможность получения двух дипломов.
В Кыргызстане
Кыргызско-Турецкий университет «Манас»
Отделение финансов и банковского дела готовит профессионалов и ученых в своей сфере с 2012 года.
Студенты, успешно прошедшие курсы, получают два диплома – Кыргызстана и Турции. Срок обучения на всех отделениях включает в себя год изучения кыргызского и турецкого языков на подготовительном отделении.
Кроме того, учащиеся могут получить образование в различных университетах Турции по программе обмена — Mevlana.
Международный университет Ала-Тоо
Цель программы «Финансы и Кредит» кафедры «Экономика» — подготовка специалистов для финансовых институтов, банков, корпоративных подразделений, где требуются глубокие знания в области банковского дела и денежного оборота.
В сферу профессиональной деятельности выпускников входят финансовые и банковские учреждения, аналитические службы, корпорации, оценочные, аудиторские и инвестиционные компании. Язык обучения — английский.
Американский университет в Центральной Азии
Факультет экономики в АУЦА предлагает абитуриентам аккредитованную степень США через партнерство с Bard College. Язык обучения — английский.
Программа начинается с вводных курсов по макро - и микро-экономике и статистике. Далее на этой базе студенты смогут выбрать продвинутые дисциплины.
Выпускники получают теоретические знания и практические навыки для работы в бизнесе, государственном секторе, финансовых услугах и консалтинге.
В Узбекистане
Британский университет менеджмента в Ташкенте
Программа «Банковское дело и финансы» обучает молодых специалистов особенностям работы в области финансовых рынков и инструментов, чтобы они могли адаптироваться к отраслевым стандартам и ориентироваться в финансовой индустрии будущего.
Учебный план соответствует требованиям CFA. Выпускники могут начать карьеру в международных или местных банках, страховых компаниях или инвестиционных фирмах, в сфере управленческого учета, на государственной службе и различных должностях, связанных с финансами.
Для студентов, заинтересованных в повышении квалификации в области инвестиций и международных рынков капитала, есть дополнительная опция — «Специалист по инвестициям».
Westminster International University in Tashkent
Программа «Финансы» В WIUT делает упор на обучение студентов с помощью лекций, в том числе виртуальных, компьютерных лабораторий и семинаров по финансовым рынкам.
Материалы курса предоставляются через платформу онлайн-обучения, к которой студенты имеют доступ в любое время.
Выпускники имеют возможность работать в сфере банковского дела, финансового планирования, управления фондами и инвестиционными рисками, анализа ценных бумаг.
Банковско-финансовая Академия
Банковско-финансовая академия Узбекистана — один из лучших вузов страны в области финансов, банковского дела, налогообложения, инвестиций и страховой деятельности.
Учебное заведение готовит специалистов по программам магистратуры и докторантуры. Также проводит курсы по переподготовке и повышению квалификации.