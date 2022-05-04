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Где учиться на финансиста в Центральной Азии: 9 лучших университетов и образовательных программ
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Сегодня в 13:55

Где учиться на финансиста в Центральной Азии: 9 лучших университетов и образовательных программ

С каждым годом специалисты в области финансов становятся все востребованней. Собрали список вузов Центральной Азии, которые предлагают лучшие образовательные программы.


В Казахстане

Высшая Школа Бизнеса Назарбаев Университета


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Структура и учебный план программы «Магистр наук по финансам» основаны на сравнительном анализе ведущих программ на получение степени магистра в этой области во всем мире и объединяют теорию с практикой.

Здесь применяется особый финансово-технический акцент с частым использованием терминалов Bloomberg и специализированного программного обеспечения, инструментов и платформ.

Все работы в процессе обучения становятся основой для подготовки к экзамену на дипломированного финансового аналитика — Chartered Financial Analyst.

Высшая Школа Бизнеса университета Нархоз


Университет Нархоз предлагает практико-ориентированную программу магистратуры по специализациям: «Финансовый аналитик», «Актуарий», «Финансовый риск-менеджмент», «Макроаналитика и прогнозирование».

Официальный партнер программы — Национальный Банк Казахстана. Среди преподавателей — практики Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и организаций.

Учебный план соответствует программам международных квалификаций CFA, FRM, «Актуарий».

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли


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Обучение на бакалавриате и магистратуре в КазУЭФМТ осуществляется по трем траекториям: «Финансовый менеджмент», «Государственные финансы», «Финансовое посредничество». Программы разработаны с учетом мнений экспертов — представителей бизнеса и финансовых структур.

Среди особенностей программы — прикладной характер обучения. При вузе имеется лаборатория и филиал кафедры в банке Банка FREEDOM FINANCE KAZAKHSTAN. Также можно отметить высокий уровень трудоустройства выпускников — 91,3% и возможность получения двух дипломов.

В Кыргызстане

Кыргызско-Турецкий университет «Манас»


Отделение финансов и банковского дела готовит профессионалов и ученых в своей сфере с 2012 года.

Студенты, успешно прошедшие курсы, получают два диплома – Кыргызстана и Турции. Срок обучения на всех отделениях включает в себя год изучения кыргызского и турецкого языков на подготовительном отделении.

Кроме того, учащиеся могут получить образование в различных университетах Турции по программе обмена — Mevlana.

Международный университет Ала-Тоо


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Цель программы «Финансы и Кредит» кафедры «Экономика» — подготовка специалистов для финансовых институтов, банков, корпоративных подразделений, где требуются глубокие знания в области банковского дела и денежного оборота.

В сферу профессиональной деятельности выпускников входят финансовые и банковские учреждения, аналитические службы, корпорации, оценочные, аудиторские и инвестиционные компании. Язык обучения — английский.

Американский университет в Центральной Азии


Факультет экономики в АУЦА предлагает абитуриентам аккредитованную степень США через партнерство с Bard College. Язык обучения — английский.

Программа начинается с вводных курсов по макро - и микро-экономике и статистике. Далее на этой базе студенты смогут выбрать продвинутые дисциплины.

Выпускники получают теоретические знания и практические навыки для работы в бизнесе, государственном секторе, финансовых услугах и консалтинге.

В Узбекистане

Британский университет менеджмента в Ташкенте


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Программа «Банковское дело и финансы» обучает молодых специалистов особенностям работы в области финансовых рынков и инструментов, чтобы они могли адаптироваться к отраслевым стандартам и ориентироваться в финансовой индустрии будущего.

Учебный план соответствует требованиям CFA. Выпускники могут начать карьеру в международных или местных банках, страховых компаниях или инвестиционных фирмах, в сфере управленческого учета, на государственной службе и различных должностях, связанных с финансами.

Для студентов, заинтересованных в повышении квалификации в области инвестиций и международных рынков капитала, есть дополнительная опция — «Специалист по инвестициям».

Westminster International University in Tashkent

Программа «Финансы» В WIUT делает упор на обучение студентов с помощью лекций, в том числе виртуальных, компьютерных лабораторий и семинаров по финансовым рынкам.

Материалы курса предоставляются через платформу онлайн-обучения, к которой студенты имеют доступ в любое время.

Выпускники имеют возможность работать в сфере банковского дела, финансового планирования, управления фондами и инвестиционными рисками, анализа ценных бумаг.

Банковско-финансовая Академия


Банковско-финансовая академия Узбекистана — один из лучших вузов страны в области финансов, банковского дела, налогообложения, инвестиций и страховой деятельности.

Учебное заведение готовит специалистов по программам магистратуры и докторантуры. Также проводит курсы по переподготовке и повышению квалификации.

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#казахстан #образование #кыргызстан #узбекистан #финансы
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