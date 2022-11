Где учатся самые модные студенты Бишкека и чем занимаются в свободное время

Познакомились со студентами крупных университетов столицы Кыргызстана и узнали, что им дает образование в Бишкеке.





Айдин Турганбеков, 22 года, город — Маевка, студент 4 курса Американского Университета Центральной Азии, @aidin.turganbekov





Я работаю репетитором в AUCA, получаю вторую специальность — «Сравнительная политика». Раньше был активным членом Студенческого сената.

За время работы в университете был сотрудником Национального Демократического Института по международным вопросам. Работал в IDEA Центральная Азия, правозащитной организации «Бир Дуйно Кыргызстан», в Международной некоммерческой корпорации «Поиск Общих Интересов».

AUCA входит в сеть университетов Open Society University Network. Обучение здесь полностью на английском языке. У студентов есть возможность посещать онлайн-занятия вузов-партнеров, включая Бард-колледж в США, Центрально-Европейский университет, Бард-колледж Берлин. Также мы можем учиться за рубежом по программам обмена с полной поддержкой фонда.

Как студент AUCA я провел семестр в Нью-Йорке, изучая глобализацию и международные отношения. Стажировался в Фонде Magnum, который поддерживает фотографов-документалистов по всему миру. AUCA предоставил мне возможность учиться за границей в Американском университете Армении и оплатил авиабилеты для участия в программе Фонда Американских Наук в Карлов университете в Праге.

Шахзода Миракова, 20 лет, город — Бухара, студентка 1 курса Американского Университета Центральной Азии, @charliezly





Я активно занимаюсь волонтерством в Idea CA и Go Viral в Бишкеке. В Узбекистане работаю координатором экологического проекта Eco Change. Участвовала в TEDx как спикер и говорила о проблемах образования и принятия изменений в жизни.

Выбрала АUCA, потому что он соответствует американским стандартам образования, о которых я узнала во время прохождения программы по обмену UGRAD. Вторая причина — это возможность расширить свой нетворкинг не только среди студентов из Кыргызстана, но и всей Центральной Азии, Европы и США. Третья причина — университет делает большой акцент на гражданский активизм, который я хочу развить в каждом регионе Узбекистана. Четвертая — факультет журналистики динамичный, постоянно меняется, заставляет глубже изучать проблемы в медиасреде.

AUCA нравится мне тем, что у нас есть возможность выбирать предметы по интересам, общаться с людьми с разным культурным и историческим багажом, участвовать в студенческой и волонтерской жизни, чувствовать поддержку со стороны друзей. Студенты, которые учатся в AUCA, объединены идеей сделать себя и мир вокруг лучше. Я заметила эту особенность с первых дней, когда познакомилась с однокурсниками.

Зибагуль Джантаева, 19 лет, город — Бишкек, студентка 3 курса Кыргызского экономического университета, @ quadelloo

Я интернет-маркетолог, работаю в проекте Digital Ishker. Обучаюсь графическому и UX/UI дизайну. Мое жизненное кредо: Be the change you want to see. Помимо этого, веду активную общественную деятельность, развиваю личные проекты. Являюсь капитаном команды Enactus KEU.

Университет предоставляет дипломы двух образцов: кыргызстанский и европейский. Кроме того, вуз отправляет студентов в разные страны: Узбекистан, Россию, Казахстан, Испаниб, Норвегию. В этом году я представляла Кыргызстан на Евразийском экономическом форуме, где заняла третье место среди студентов стран СНГ.

Мне нравится ректорат университета, а также преподавательский состав. У нас есть все возможности для развития: Программы обмена, Enactus, Бизнес-инкубаторы, КВН, Волонтерские клубы и Братства: «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта». Такое есть только в нашем университете. Мне нравится, что КЭУ похож на Хогвартс: кампус выглядит как замок, Братства похожи на факультеты, которые есть в фильме, а студенты создают особую атмосферу. Мы все друг друга знаем, общаемся, вместе стремимся к чему-то большему.

Чынара Ибраева, 22 года, город — Тюп, студентка 5 курса Медакадемии имени И.Ахунбаева, @im_chynara





Я уже пять лет учусь в КГМА, занимаюсь блогингом и мобилографией. Когда поступила в медакадемию, осуществила свою маленькую мечту и мечту родителей.

КГМА дает качественное образование, обеспечивает жильем в общежитии. В университете есть творческие и научные кружки. Здесь учатся много талантливых студентов. После окончания медакадемии можно пройти ординатуру и работать в других странах: России,Турции, Германии.

Шахноза Курбонмамадова, 22 года, город — Памир, студентка Университета Центральной Азии, факультета Коммуникации и СМИ, @shakhnozart



Я студентка последнего курса УЦА. Одно из моих хобби — фотография.

В УЦА пятилетняя программа обучения, и в этом году я уже оканчиваю университет. Выбрала этот вуз, так как мое видение будущего совпало с целью университета. Я тоже заинтересована в развитии Центрально-Азиатских горных сообществ.

Университет предоставляет удобное общежитие, пятиразовое питание, медобслуживание, доступ к международным электронным ресурсам, возможность обучаться у выпускников таких университетов, как Кембридж и Принстон. Наш университет — международный. Это помогает студентам ездить за рубеж по программам обмена и стажировки.

Наш кампус находится посреди гор, что создает нереальную атмосферу в любой сезон. На территории живут и студенты, и профессора, что удобно. По любым вопросам можно обратиться к преподавателю и назначить офлайн-встречу. Всех студентов объединяет схожая культура и цели.

Бекзат Эркинбеков, 20 лет, город — Кербен, студент 3 курса Кыргызского Государственного университета имени Ишенаалы Арабаева, @bekzat_erkinbekov





Я учусь в Кыргызском Государственном университете имени Ишенаалы Арабаева на третьем курсе физико-математического факультета информационных технологий. Активно участвую в разных волонтерских мероприятиях. Люблю играть в шахматы и настольный теннис. Еще я депутат Молодежного парламента КР.

Выбрал КГУ, потому что это государственный вуз, и тут много бюджетных мест. В будущем я хочу стать преподавателем, и это отличное место для получения необходимых знаний.

У нас учатся простые и умные ребята. Всех нас объединяет амбициозность.