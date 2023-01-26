Тимур Бактыбаев, 34 года, город — Алматы, казахстанский кинопродюсер, актер, бизнесмен, @timurbaktybayev
О себе
Я родился в Атырау. Алматы — мой второй родной город. С 2008 по 2012 года я учился в Казахстанско-Британском техническом университете по специальности «Менеджмент». Официально переехал в Алматы в 2017 году и продюсировал Q-POP группу Newton. Так начался мой творческий путь в шоу-бизнесе. В 2019 году я снял первый фильм в роли кинопродюсера. На сегодняшний момент в моем активе шесть фильмов.
О любимых местах
В Алматы я предпочитаю отдыхать в горах, так как на Западе нет таких величавых красот. Мне нравится БАО. Тут я черпаю вдохновение и восстанавливаю силы. Раз в год выезжаю за город. Мне нравится посещать Чарынский каньон, Тургеньский водопад, озеро Кольсай.
Часто хожу в кинотеатры, особенно в ESENTAI MALL. Здесь можно отлично провести время: удобный заезд, комфортные кинозалы, много ресторанов на любой вкус. Рядом есть парк, где можно отдохнуть.
После того, как я посетил Таиланд, полюбил острую пищу. Чаще всего хожу в Korean Street House за острыми ощущениями. Из восточной кухни мне нравится «Тмин». Здесь вкусно и не дорого.
С друзьями мы часто ходим в Urban Сoffee. Нравится концепция заведения, сервис, уютная атмосфера и вкусная кухня.
Даурен Камшибаев, город — Алматы, режиссер, сценарист, креативный продюсер, основатель @almatycinemaschool, @intrographer
О себе
Я режиссер, сценарист, креативный продюсер. Один из фильмов, над которым я работал — «Зере».
О любимых местах
Парк Первого Президента — место, особенно прекрасное в теплое время года. У меня есть знакомый, который однажды назначил мне встречу в этом парке. Мы долго сидели и беседовали на траве. Мне так понравилось, что с тех пор я частенько назначаю здесь встречи. Свежий воздух, зеленая трава и чистое небо располагают на продуктивный и дружелюбный диалог.
В силу своей профессиональной деятельности мне приходится много времени проводить, исследуя те или иные темы. Чаще всего это происходит дома за ноутбуком. Но бывает, что квадратные метры моего жилища сдерживают поток мыслей, не давая им прорваться наружу. Тогда я беру свой блокнот и еду в Национальную библиотеку.
Вокзал «Алматы-2» — старенький, но атмосферный. Я люблю его за приезжающих и уезжающих людей. Одни с энтузиазмом и улыбкой на лице спешат с чемоданами навстречу мегаполису. Другие, которых всегда больше, с грустными лицами покидают город грез и соблазнов.
Grow Creative Space, @grow.creativespace — особенное место. Атмосфера в Grow позволяет мне с головой погрузиться в творчество. Здесь зародилась моя киношкола @almatycinemaschool, где на протяжении четырех месяцев мы с коллегами обучаем талантливую и перспективную молодежь снимать кино. 20 ноября закончился интенсивный воркшоп со студентами, который провела сценаристка из Голливуда, автор анимационного фильма «Моана» и комикса «Рик и Морти». Поделюсь инсайдерской информацией: результат нашего сотрудничества можно будет увидеть весной в кинотеатрах страны.
Balyqty Bulaq, @balyqty.bulaq — чудесная этнодеревня, куда не стыдно отвезти почетных гостей, которые не знакомы с нашей кухней и культурой. От сервиса до предлагаемых блюд — все на высочайшем уровне. Мне всегда приятно возвращаться сюда с друзьями, чтобы подышать свежим воздухом, покататься на лошадях или верблюдах, попариться в Сакской бане, отведать растущий здесь же ароматный апорт, побыть одному, вдали от суеты и хаоса.
Плато Ассы — место силы и очищения. Если я чувствую, что «садится батарейка», беру друзей с телескопом и отправляюсь на плато Ассы. По расчетам лучших ученых Союза тут построили обсерваторию. Здесь можно зарядиться чистой энергией перед большими проектами.
Риза Таганова, город — Алматы, артистка балета, @rizataganova
О себе
Я живу в Алматы с десяти лет, с того момента, как поступила в Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнева. Сначала жила в интернате-училище. Домой ездила на зимние и летние каникулы. После выпуска начала работать в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая в качестве артистки балета.
Люблю этот город и считаю его родным, ведь здесь я не только обучалась призванию мечты, но и встретила любовь всей своей жизни.
О любимых местах
КазНТОБ им. Абая — место силы и творчества, где я обрела себя и выросла как балерина. Люблю не только выступать, но и быть в качестве зрителя. Наш театр для меня не только исторически и культурно значимое место в городе, но и второй дом, где я бываю чаще всего.
Coffee Boom на улице Панфилова, 108. Часто ходим сюда с молодым человеком. Любим кухню этого заведения, а особенно сладкое. После репетиций в театре часто бываем здесь с подругами. Нравится приятная атмосфера заведения, обслуживание и доступные цены.
Asian BBQ — любимый корейский ресторанчик. Место, где я познакомилась с корейской кухней и нашла любимое блюдо — твендян тиге.
Satori — азиатский ресторан, где мне нравится интерьер и подача блюд. Также хорошее расположение в городе, недалеко от Арбата.
Navat — моя любимая чайхана. Если хочу покушать вкусный плов или куырдак, идем в это заведение. Нравится восточная атмосфера и приятная музыка.
Bauyrdaq. С этим заведением познакомилась недавно, но оно сразу запало в душу. Здесь готовят казахский фастфуд и другие национальные блюда. Я люблю тут «Наурыз коже» зимой. Вкусно и доступно.
Starbucks — место, где готовят лучший кофе. Люблю здесь посидеть, выпить кофе и расписать планы, идеи. Нравится творческо-рабочее настроение, которое появляется в этой кофейне.
Marwin. Никогда не могу пройти мимо этого места. Всегда покупаю здесь новые книги. Люблю читать. Нравится классная атмосфера, которая здесь царит: книги, игрушки, музыкальные пластинки. Сразу хочется творить.