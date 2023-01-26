Тимур Бактыбаев, 34 года, город — Алматы, казахстанский кинопродюсер, актер, бизнесмен, @timurbaktybayev





О себе

О любимых местах





Даурен Камшибаев, город — Алматы, режиссер, сценарист, креативный продюсер, основатель @almatycinemaschool , @intrographer

С 2008 по 2012 года я учился в Казахстанско-Британском техническом университете по специальности «Менеджмент». Официально переехал в Алматы в 2017 году и продюсировал Q-POP группу Newton. Так начался мой творческий путь в шоу-бизнесе. В 2019 году я снял первый фильм в роли кинопродюсера. На сегодняшний момент в моем активе шесть фильмов.Мне нравится БАО. Тут я черпаю вдохновение и восстанавливаю силы. Раз в год выезжаю за город. Мне нравится посещать Чарынский каньон, Тургеньский водопад, озеро Кольсай.Здесь можно отлично провести время: удобный заезд, комфортные кинозалы, много ресторанов на любой вкус. Рядом есть парк, где можно отдохнуть.После того, как я посетил Таиланд, полюбил острую пищу.Здесь вкусно и не дорого.С друзьями мы часто ходим в Urban Сoffee.

О себе

О любимых местах



Риза Таганова, город — Алматы, артистка балета, @rizataganova









О себе

О любимых местах

Один из фильмов, над которым я работал — «Зере».Мы долго сидели и беседовали на траве. Мне так понравилось, что с тех пор я частенько назначаю здесь встречи. Свежий воздух, зеленая трава и чистое небо располагают на продуктивный и дружелюбный диалог.В силу своей профессиональной деятельности мне приходится много времени проводить, исследуя те или иные темы. Чаще всего это происходит дома за ноутбуком. Но бывает, что квадратные метры моего жилища сдерживают поток мыслей, не давая им прорваться наружу. ТЯ люблю его за приезжающих и уезжающих людей. Одни с энтузиазмом и улыбкой на лице спешат с чемоданами навстречу мегаполису. Другие, которых всегда больше, с грустными лицами покидают город грез и соблазнов.Атмосфера в Grow позволяет мне с головой погрузиться в творчество. Здесь зародилась моя киношкола @almatycinemaschool , где на протяжении четырех месяцев мы с коллегами обучаем талантливую и перспективную молодежь снимать кино. 20 ноября закончился интенсивный воркшоп со студентами, который провела сценаристка из Голливуда, автор анимационного фильма «Моана» и комикса «Рик и Морти».От сервиса до предлагаемых блюд — все на высочайшем уровне.Если я чувствую, что «садится батарейка», беру друзей с телескопом и отправляюсь на плато Ассы. По расчетам лучших ученых Союза тут построили обсерваторию. Здесь можно зарядиться чистой энергией перед большими проектами.Сначала жила в интернате-училище. Домой ездила на зимние и летние каникулы. После выпуска начала работать в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая в качестве артистки балета.Люблю этот город и считаю его родным, ведь здесь я не только обучалась призванию мечты, но и встретила любовь всей своей жизни.Люблю не только выступать, но и быть в качестве зрителя. Наш театр для меня не только исторически и культурно значимое место в городе, но и второй дом, где я бываю чаще всего.Часто ходим сюда с молодым человеком. Любим кухню этого заведения, а особенно сладкое. После репетиций в театре часто бываем здесь с подругами. Нравится приятная атмосфера заведения, обслуживание и доступные цены.Место, где я познакомилась с корейской кухней и нашла любимое блюдо — твендян тиге.

Также хорошее расположение в городе, недалеко от Арбата.Если хочу покушать вкусный плов или куырдак, идем в это заведение. Нравится восточная атмосфера и приятная музыка.Здесь готовят казахский фастфуд и другие национальные блюда. Я люблю тут «Наурыз коже» зимой. Вкусно и доступно.Люблю здесь посидеть, выпить кофе и расписать планы, идеи. Нравится творческо-рабочее настроение, которое появляется в этой кофейне.Никогда не могу пройти мимо этого места. Всегда покупаю здесь новые книги. Люблю читать.Сразу хочется творить.