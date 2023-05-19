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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где проводить летние вечера: 13 мест, где собирается молодежь в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте
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Главный

16.05.2023

Где проводить летние вечера: 13 мест, где собирается молодежь в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте

Собрали классные площадки, где собирается и отдыхает творческая молодежь Центральной Азии.

Алматы

Аллея баров на Фурманова

Никулин Алматы

Аллея баров знакома каждому алматинцу и гостям города. Именно здесь собирается молодежь Алматы. На аллее царит своя атмосфера: веселья и свободы. Здесь работает большое количество развлекательных заведений, например:

— Nikulin Bar, @nikulin.bar

— Kowloon Bar, @kowloon_bar

— Circle Bar, @circlebaralmaty и другие.

Бар «Лолита», @bar_lolita

Еще один любимый бар алматинцев. Здесь вы можете насладиться фирменными коктейлями, крутыми метами от Dj. Кроме того, здесь часто проводятся музыкальные выступления и тематические вечеринки.

Летний сад баров «Льдинка», @ldinkv

Льдинка

Льдинка работает в теплое время года. Весной и летом веселью здесь нет конца. На территории летнего сада также расположены несколько баров и вкусная кухня. Если хотите почувствовать атмосферу отдыха с друзьями, как на курорте в Греции, то вам точно стоит посетить это место.

Астана

Бар Curr.age, @curr.age

Кураж астана

Currage делает акцент на вечеринках по тематике разных фильмов или шоу. В баре вы можете поиграть в BeerPong, насладиться необычной, но приятной атмосферой, и просто провести время с друзьями.

Бар In Pace, @in_pace_bar

In Pace

In Pace частенько устраивает разные серии тусовок по тематике хип-хоп культуры. За атмосферу отвечают самые крутые Dj.

Nikulin Astana, @nikulin.astana

Никулин Астана

Официальное открытие бара прошло недавно, но он уже успел полюбиться жителям столицы. Здесь вы можете от души потанцевать, вкусно покушать, вас будут ждать лайнапы от крутых Dj.

Malèna, @bar_malena

Malèna

Модная площадка, где собираются самые стильные люди столицы. Классная музыка, интересные люди и теплая атмосфера.

Ташкент

Ish Pish, @_ish_pish_

Ish Pish

Новое культурное event-пространство, где выступают Dj и музыканты из Узбекистана. Если хотите познакомиться с творчеством местных артистов, стоит посетить эту локацию.

139 Documentary Center, @139documentarycenter

139 Documentary Center

Это междисциплинарное пространство в Ташкенте, организованное местными художниками, активистами и исследователями. Здесь проводят выставки, встречи, дискуссии, перфомансы и даже показы.

moc, @moc__org

moc

Это творческое пространство, креативная организация, которая проводит фестивали для творческой молодежи.

Hosted by Hudud, @hostedbyhudud

Это новая арт-площадка для творческой, смелой, свободной молодежи со своим видением мира. Тут царит особая атмосфера для самовыражения.

Бишкек

Molecula, @moleculabar.kg

Место, где вы сможете насладиться живой музыкой или зажигать на танцполе под биты команды Dj.

Suzie Wong, @suziewong.bishkek

Место, где часто проходят выступления зарубежных и отечественных артистов.

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#астана #алматы #бишкек #кудасходить #город24
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.