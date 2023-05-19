Где проводить летние вечера: 13 мест, где собирается молодежь в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте

Собрали классные площадки, где собирается и отдыхает творческая молодежь Центральной Азии.







Алматы

Аллея баров на Фурманова





Аллея баров знакома каждому алматинцу и гостям города. Именно здесь собирается молодежь Алматы. На аллее царит своя атмосфера: веселья и свободы. Здесь работает большое количество развлекательных заведений, например:

— Nikulin Bar, @nikulin.bar

— Kowloon Bar, @kowloon_bar

— Circle Bar, @circlebaralmaty и другие.

Бар «Лолита», @bar_lolita

Еще один любимый бар алматинцев. Здесь вы можете насладиться фирменными коктейлями, крутыми метами от Dj. Кроме того, здесь часто проводятся музыкальные выступления и тематические вечеринки.

Летний сад баров «Льдинка», @ldinkv





Льдинка работает в теплое время года. Весной и летом веселью здесь нет конца. На территории летнего сада также расположены несколько баров и вкусная кухня. Если хотите почувствовать атмосферу отдыха с друзьями, как на курорте в Греции, то вам точно стоит посетить это место.

Астана

Бар Curr.age, @curr.age

Currage делает акцент на вечеринках по тематике разных фильмов или шоу. В баре вы можете поиграть в BeerPong, насладиться необычной, но приятной атмосферой, и просто провести время с друзьями.





In Pace частенько устраивает разные серии тусовок по тематике хип-хоп культуры. За атмосферу отвечают самые крутые Dj.

Nikulin Astana, @nikulin.astana





Официальное открытие бара прошло недавно, но он уже успел полюбиться жителям столицы. Здесь вы можете от души потанцевать, вкусно покушать, вас будут ждать лайнапы от крутых Dj.

Malèna, @bar_malena





Модная площадка, где собираются самые стильные люди столицы. Классная музыка, интересные люди и теплая атмосфера.

Ташкент

Ish Pish, @_ish_pish_





Новое культурное event-пространство, где выступают Dj и музыканты из Узбекистана. Если хотите познакомиться с творчеством местных артистов, стоит посетить эту локацию.

139 Documentary Center, @139documentarycenter





Это междисциплинарное пространство в Ташкенте, организованное местными художниками, активистами и исследователями. Здесь проводят выставки, встречи, дискуссии, перфомансы и даже показы.

moc, @moc__org





Это творческое пространство, креативная организация, которая проводит фестивали для творческой молодежи.

Hosted by Hudud, @hostedbyhudud

Это новая арт-площадка для творческой, смелой, свободной молодежи со своим видением мира. Тут царит особая атмосфера для самовыражения.

Бишкек

Molecula, @moleculabar.kg

Место, где вы сможете насладиться живой музыкой или зажигать на танцполе под биты команды Dj.

Suzie Wong, @suziewong.bishkek

Место, где часто проходят выступления зарубежных и отечественных артистов.