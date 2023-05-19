Где проводить летние вечера: 13 мест, где собирается молодежь в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте

Собрали классные площадки, где собирается и отдыхает творческая молодежь Центральной Азии.
Алматы
Аллея баров на Фурманова
Аллея баров знакома каждому алматинцу и гостям города. Именно здесь собирается молодежь Алматы. На аллее царит своя атмосфера: веселья и свободы. Здесь работает большое количество развлекательных заведений, например:
— Nikulin Bar, @nikulin.bar
— Kowloon Bar, @kowloon_bar
— Circle Bar, @circlebaralmaty и другие.
Бар «Лолита», @bar_lolita
Еще один любимый бар алматинцев. Здесь вы можете насладиться фирменными коктейлями, крутыми метами от Dj. Кроме того, здесь часто проводятся музыкальные выступления и тематические вечеринки.
Летний сад баров «Льдинка», @ldinkv
Льдинка работает в теплое время года. Весной и летом веселью здесь нет конца. На территории летнего сада также расположены несколько баров и вкусная кухня. Если хотите почувствовать атмосферу отдыха с друзьями, как на курорте в Греции, то вам точно стоит посетить это место.
Астана
Бар Curr.age, @curr.age
Currage делает акцент на вечеринках по тематике разных фильмов или шоу. В баре вы можете поиграть в BeerPong, насладиться необычной, но приятной атмосферой, и просто провести время с друзьями.
Бар In Pace, @in_pace_bar
In Pace частенько устраивает разные серии тусовок по тематике хип-хоп культуры. За атмосферу отвечают самые крутые Dj.
Nikulin Astana, @nikulin.astana
Официальное открытие бара прошло недавно, но он уже успел полюбиться жителям столицы. Здесь вы можете от души потанцевать, вкусно покушать, вас будут ждать лайнапы от крутых Dj.
Malèna, @bar_malena
Модная площадка, где собираются самые стильные люди столицы. Классная музыка, интересные люди и теплая атмосфера.
Ташкент
Ish Pish, @_ish_pish_
Новое культурное event-пространство, где выступают Dj и музыканты из Узбекистана. Если хотите познакомиться с творчеством местных артистов, стоит посетить эту локацию.
139 Documentary Center, @139documentarycenter
Это междисциплинарное пространство в Ташкенте, организованное местными художниками, активистами и исследователями. Здесь проводят выставки, встречи, дискуссии, перфомансы и даже показы.
moc, @moc__org
Это творческое пространство, креативная организация, которая проводит фестивали для творческой молодежи.
Hosted by Hudud, @hostedbyhudud
Это новая арт-площадка для творческой, смелой, свободной молодежи со своим видением мира. Тут царит особая атмосфера для самовыражения.
Бишкек
Molecula, @moleculabar.kg
Место, где вы сможете насладиться живой музыкой или зажигать на танцполе под биты команды Dj.
Suzie Wong, @suziewong.bishkek
Место, где часто проходят выступления зарубежных и отечественных артистов.