Где пообедать в Душанбе: 5 заведений, в которых подают бизнес-ланчи

Сытные комплексные обеды, стильный интерьер и приятная атмосфера — в этом обзоре пять заведений Душанбе, в которых подают разнообразные бизнес-ланчи: от европейской кухни и плова до лагмана и шаурмы.



В это стильное заведение с приятным интерьером стоит отправиться за классическим бизнес-ланчем по приятным ценам — 40-50 сомони. Здесь можно сытно пообедать комплексом из салата, супа, горячего блюда и напитка на выбор.

С понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00 здесь подают сытные комплексные обеды из блюд традиционной таджикской и европейской кухонь. Меню меняется в зависимости от дня недели.

Заведение с фирменной лапшой для любителей азиатской кухни. В меню представлен широкий выбор комбо сетов из лапши, закусок и горячих блюд, которые идеально подойдут для вкусного обеда.

Идеальный выбор для быстрого и сытного обеда. Здесь гостям предлагают разнообразные комбо, состоящие из шаурмы, пирожков или сэндвичей, а также закусок и напитков.

В Zirbak с национальным колоритом и этно-стилем в качестве комплексного обеда можно выбрать сеты на основе плова, к которому также подаются салаты, закуски и чай.