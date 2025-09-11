Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
Где пообедать в Душанбе: 5 заведений, в которых подают бизнес-ланчи
Город Душанбе

05.09.2025

Где пообедать в Душанбе: 5 заведений, в которых подают бизнес-ланчи

Сытные комплексные обеды, стильный интерьер и приятная атмосфера — в этом обзоре пять заведений Душанбе, в которых подают разнообразные бизнес-ланчи: от европейской кухни и плова до лагмана и шаурмы.


MUSCAT, @muscat_dushanbe


В это стильное заведение с приятным интерьером стоит отправиться за классическим бизнес-ланчем по приятным ценам — 40-50 сомони. Здесь можно сытно пообедать комплексом из салата, супа, горячего блюда и напитка на выбор.


«Шоми», @shomidushanbe


С понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00 здесь подают сытные комплексные обеды из блюд традиционной таджикской и европейской кухонь. Меню меняется в зависимости от дня недели.


Lanzhou, @lanzhou.tj


Заведение с фирменной лапшой для любителей азиатской кухни. В меню представлен широкий выбор комбо сетов из лапши, закусок и горячих блюд, которые идеально подойдут для вкусного обеда.


«Ромашка», @romashka_doner


Идеальный выбор для быстрого и сытного обеда. Здесь гостям предлагают разнообразные комбо, состоящие из шаурмы, пирожков или сэндвичей, а также закусок и напитков.


Zirbak, @zirbak.tj


В Zirbak с национальным колоритом и этно-стилем в качестве комплексного обеда можно выбрать сеты на основе плова, к которому также подаются салаты, закуски и чай.

#душанбе #заведения #бизнесланч #обед
