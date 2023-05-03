Где получить степень MBA в Центральной Азии: 15 программ от топовых университетов региона

MBA — это академическая степень, которая присуждается специалистам, получившим образование в области профессионального управления. Знания, полученные во время учебы, помогут создать свой бизнес или вывести компанию на новый уровень. Рассказываем о топовых вузах Центральной Азии, где можно пройти обучение.





Казахстан

Один из лучших университетов Казахстана проводит программу MBA в стратегическом партнерстве с американской бизнес-школой Duke University. Язык обучения здесь — английский. Продолжительность: 16 месяцев.

Среди основных требований к поступающим: наличие степени бакалавра или ее эквивалент, свободное владение английским языком, высокие результаты экзаменов ALEKS/GRE/GMAT.

В Almaty Management University есть несколько программ MBA:

— «Менеджмент в здравоохранении»: для топ-менеджеров в сфере здравоохранения

— «Финансовый инжиниринг»: для риск-менеджеров, аналитиков, инвесторов

— «Модульно-дистанционная программа MBA»: для менеджеров и руководителей с плотным графиком

— General MBA: для менеджеров среднего и высшего звена, собственников бизнеса

— Executive MBA, совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом.

Помимо General и Executive MBA, в университете есть программа по направлению Healthcare management. Обучение проходит в разных форматах.

— Full Time — классический формат обучения

— Blended — комбинация модульного и дистанционного обучения

— Weekend-формат — обучение два раза в месяц по выходным.

Особенность программы — модульное обучение, которое предусматривает выезды в другие города. Студенты решают бизнес-кейсы, делают проектные работы, принимают участие в тренингах, мастер-классах и деловых играх.

Период обучения: 12-15 месяцев. Язык обучения: английский или русский. Специализации:

— «Нефть и газ»

— «Общий менеджмент»

— «Финансы»

— «Управление проектами».

Программа в Narxoz University подойдет специалистам, предпринимателям и руководителям. Из преимуществ: международные и казахстанские преподаватели с профессиональным опытом, возможность познакомиться с потенциальными партнерами и проводить исследования для конкретных предприятий.

Продолжительность: год. Язык обучения: английский и русский. Стоимость: 3 500 000 тенге.

«Мини MBA» подойдет для бизнесменов, топ-менеджеров, экспертов и сотрудников крупных компаний. Это единственная профессиональная программа в Казахстане имеющая Международную Аккредитацию FIBAA.

Продолжительность: год, можно закончить за восемь месяцев. Стоимость обучения: 1 800 000 тенге.

Степень магистра делового администрирования подойдет для выпускников бакалавриата, которые хотят углубить свои знания в сфере бизнеса и управления.

Продолжительность: два года. Формат обучения: модульно-дистанционный.

Кыргызстан

Программа МВА в AUCA ориентирована на людей, желающих получить качественное последипломное образование западного образца за два года. Курсы преподаются на английском языке.

Курс состоит из модулей и консультаций по бизнес-планированию. Целевая аудитория — действующие и начинающие предприниматели, директора и менеджеры компаний.

Курс проводится два раза в год: весной и осенью. Есть утренние и вечерние занятия.

Узбекистан





Almaty Management University in Tashkent

Филиал казахстанского университета в Ташкенте предоставляет программы MBA для руководителей, предпринимателей и специалистов, которые хотят повысить свои навыки.

Продолжительность: два года. Обучение проходит по выходным, один-два раза в месяц на русском языке.

Цель программы — изучить современные модели ведения бизнеса. Преимущество — модульная система обучения с возможностью совмещения учебы и работы.

Продолжительность — два года. Форматы обучения: очное и заочное. Стоимость: 19 750 000 сум.

Программа MBA в области цифровой трансформации. Студенты пройдут первые два семестра в Узбекистане, а следующие два — в Корее.

Модульная программа охватывает основные области управления. Абитуриенты могут податься на обучение по программам Университета Сандерленд, Великобритании. Направления: Finance, Marketing, Hospitality Management, Supply Chain Management, Human Resource Management.

Программа здесь делает большой упор на два направления: маркетинг и управление проектами. Цель Webster MBA — научить студентов бизнес-компетенциям, необходимым для разработки и реализации своих идей.

Двухлетняя очная программа MBA в Университете Шарда в Узбекистане разделена на четыре семестра и предлагает двойную специализацию, при которой студенты должны выбрать любые две специализации из следующих вариантов: «международный бизнес, «маркетинг», «Финансы», «управление человеческими ресурсами», «аналитика данных», «предпринимательство».