Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/087/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/08702eb31fbdb996297cdcc153dee1f7.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
gde-poluchit-stepen-mba-v-central-noy-azii-15-programm-ot-topovyh-universitetov-regiona
Где получить степень MBA в Центральной Азии: 15 программ от топовых университетов региона
370
Главный

Вчера в 13:45

Где получить степень MBA в Центральной Азии: 15 программ от топовых университетов региона

MBA — это академическая степень, которая присуждается специалистам, получившим образование в области профессионального управления. Знания, полученные во время учебы, помогут создать свой бизнес или вывести компанию на новый уровень. Рассказываем о топовых вузах Центральной Азии, где можно пройти обучение.


Казахстан

Nazarbayev University

Один из лучших университетов Казахстана проводит программу MBA в стратегическом партнерстве с американской бизнес-школой Duke University. Язык обучения здесь — английский. Продолжительность: 16 месяцев.

Среди основных требований к поступающим: наличие степени бакалавра или ее эквивалент, свободное владение английским языком, высокие результаты экзаменов ALEKS/GRE/GMAT.

Almaty Management University

В Almaty Management University есть несколько программ MBA:

— «Менеджмент в здравоохранении»: для топ-менеджеров в сфере здравоохранения

— «Финансовый инжиниринг»: для риск-менеджеров, аналитиков, инвесторов

— «Модульно-дистанционная программа MBA»: для менеджеров и руководителей с плотным графиком

— General MBA: для менеджеров среднего и высшего звена, собственников бизнеса

— Executive MBA, совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом.

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби

Помимо General и Executive MBA, в университете есть программа по направлению Healthcare management. Обучение проходит в разных форматах.

— Full Time — классический формат обучения

— Blended — комбинация модульного и дистанционного обучения

— Weekend-формат — обучение два раза в месяц по выходным.

Kazakh-British Technical University

Особенность программы — модульное обучение, которое предусматривает выезды в другие города. Студенты решают бизнес-кейсы, делают проектные работы, принимают участие в тренингах, мастер-классах и деловых играх.

Период обучения: 12-15 месяцев. Язык обучения: английский или русский. Специализации:

— «Нефть и газ»

— «Общий менеджмент»

— «Финансы»

— «Управление проектами».

Narxoz University

Программа в Narxoz University подойдет специалистам, предпринимателям и руководителям. Из преимуществ: международные и казахстанские преподаватели с профессиональным опытом, возможность познакомиться с потенциальными партнерами и проводить исследования для конкретных предприятий.

Продолжительность: год. Язык обучения: английский и русский. Стоимость: 3 500 000 тенге.

KIMEP University

«Мини MBA» подойдет для бизнесменов, топ-менеджеров, экспертов и сотрудников крупных компаний. Это единственная профессиональная программа в Казахстане имеющая Международную Аккредитацию FIBAA.

Продолжительность: год, можно закончить за восемь месяцев. Стоимость обучения: 1 800 000 тенге.

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

Степень магистра делового администрирования подойдет для выпускников бакалавриата, которые хотят углубить свои знания в сфере бизнеса и управления.

Продолжительность: два года. Формат обучения: модульно-дистанционный.

Кыргызстан

American University of Central Asia

Программа МВА в AUCA ориентирована на людей, желающих получить качественное последипломное образование западного образца за два года. Курсы преподаются на английском языке.

Кыргызско-Японский центр человеческого развития

Курс состоит из модулей и консультаций по бизнес-планированию. Целевая аудитория — действующие и начинающие предприниматели, директора и менеджеры компаний.

Курс проводится два раза в год: весной и осенью. Есть утренние и вечерние занятия.

Узбекистан

Almaty Management University in Tashkent

Филиал казахстанского университета в Ташкенте предоставляет программы MBA для руководителей, предпринимателей и специалистов, которые хотят повысить свои навыки.

Продолжительность: два года. Обучение проходит по выходным, один-два раза в месяц на русском языке.

Высшая школа бизнеса и предпринимательства

Цель программы — изучить современные модели ведения бизнеса. Преимущество — модульная система обучения с возможностью совмещения учебы и работы.

Продолжительность — два года. Форматы обучения: очное и заочное. Стоимость: 19 750 000 сум.

Inha University Tashkent

Программа MBA в области цифровой трансформации. Студенты пройдут первые два семестра в Узбекистане, а следующие два — в Корее.

Management Development Institute of Singapore in Tashkent

Модульная программа охватывает основные области управления. Абитуриенты могут податься на обучение по программам Университета Сандерленд, Великобритании. Направления: Finance, Marketing, Hospitality Management, Supply Chain Management, Human Resource Management.

Webster University in Tashkent

Программа здесь делает большой упор на два направления: маркетинг и управление проектами. Цель Webster MBA — научить студентов бизнес-компетенциям, необходимым для разработки и реализации своих идей.

Sharda University Uzbekistan

Двухлетняя очная программа MBA в Университете Шарда в Узбекистане разделена на четыре семестра и предлагает двойную специализацию, при которой студенты должны выбрать любые две специализации из следующих вариантов: «международный бизнес, «маркетинг», «Финансы», «управление человеческими ресурсами», «аналитика данных», «предпринимательство».

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #бизнес #центральнаяазия #mba
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Основатель The Rocks о новом заведении The Bus и настоящем английском автобусе
9854
Jusan — обладатель трех наград в фестивале эффективности маркетинга E+Awards
400
О том, как, имея 300 тысяч тенге, открыть хостел, куда за три года приехали 3000 инос...
9812
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.