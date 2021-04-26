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Где получить степень MBA онлайн — рейтинг лучших программ
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Сегодня в 11:46

Где получить степень MBA онлайн — рейтинг лучших программ

Британская компания QS Quacquarelli Symonds, специализирующаяся на анализе вузов по всему миру, составила рейтинг лучших онлайн-программ MBA. Всего в него вошли 57 программ. Компания использовала четыре критерия: возможность трудоустройства, преподавательский состав, class experience и class profile. Внутри этих групп оценивались в том числе академическая репутация программы, доля женщин и показатель завершения. Inc Russia опубликовал топ-10 программ этого рейтинга.


MBA


1. IE Business School

Где: Испания

Общая оценка: 86,30

IE Business School выходит на первое место четвертый год подряд. Согласно QS, IE Business School получила высший балл по трудоустройству, 96,30 по преподавательскому составу, 92,70 по class experience и 59,80 по class profile.


2. Imperial College Business School

Где: Великобритания

Общая оценка: 84,60

Бизнес-школа Имперского колледжа Лондона была открыта в 2004 году королевой Елизаветой II. Привлекает лучших студентов для развития инновационного предпринимательского мышления и создания новаторских идей.


3. Warwick Business School

Где: Великобритания

Общий балл: 82,80

Бизнес-школа Уорикского университета работает с 1967 года. Считается одной из самых избирательных бизнес-школ в мире.


образование


4. Австралийская высшая школа менеджмента (AGSM) при бизнес-школе Университета Нового Южного Уэльса

Где: Австралия

Общий балл: 77,60

AGSM была основана в 1977 году в городе Кенсингтон. В ней обучаются не только местные, но и иностранные студенты, например, из Китая, Индии, Великобритании.


5. Alliance Manchester Business School


Где: Великобритания

Общая оценка: 72.00

Еще одна топовая бизнес-школа в Великобритании. Была создана при Манчестерском университете в 1918 году.


6. Школа менеджмента при Миланском техническом университете

Где: Италия

Общая оценка: 71,90

Бизнес-школа самого крупного технического университета Италии была создана в 1979 году.


MBA программа


7. Индианский университет

Где: США

Общая оценка: 68,50

Онлайн-программа MBA государственного исследовательского университета США, который был основан в 1820 году.


8. Школа бизнеса им. Маршалла при Университете Южной Калифорнии

Где: США

Общая оценка: 67,50

Школа бизнеса при Университете Южной Калифорнии была создана в 1920 году, а в 1997 году была переименована и названа в честь выпускника Гордона С. Маршалла.


9. Бизнес-школа Vlerick

Где: Бельгия

Общая оценка: 67,30

Частная бизнес-школа в Бельгии, кампусы которой есть в Генте, Левене и Брюсселе. Работает с 1999 года.


10. Международный университет Флориды

Где: США

Общий балл: 64,60 из 100

Крупное многопрофильное учебное заведение США, лидер по количеству специальностей среди государственных университетов страны.

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#онлайнобразование #онлайн #рейтинг #mba #бизнесшкола
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