Где получить степень MBA онлайн — рейтинг лучших программ

Британская компания QS Quacquarelli Symonds, специализирующаяся на анализе вузов по всему миру, составила рейтинг лучших онлайн-программ MBA. Всего в него вошли 57 программ. Компания использовала четыре критерия: возможность трудоустройства, преподавательский состав, class experience и class profile. Внутри этих групп оценивались в том числе академическая репутация программы, доля женщин и показатель завершения. Inc Russia опубликовал топ-10 программ этого рейтинга.













1. IE Business School





Где: Испания

Общая оценка: 86,30

IE Business School выходит на первое место четвертый год подряд. Согласно QS, IE Business School получила высший балл по трудоустройству, 96,30 по преподавательскому составу, 92,70 по class experience и 59,80 по class profile.





2. Imperial College Business School





Где: Великобритания

Общая оценка: 84,60

Бизнес-школа Имперского колледжа Лондона была открыта в 2004 году королевой Елизаветой II. Привлекает лучших студентов для развития инновационного предпринимательского мышления и создания новаторских идей.





3. Warwick Business School





Где: Великобритания

Общий балл: 82,80

Бизнес-школа Уорикского университета работает с 1967 года. Считается одной из самых избирательных бизнес-школ в мире.













4. Австралийская высшая школа менеджмента (AGSM) при бизнес-школе Университета Нового Южного Уэльса





Где: Австралия

Общий балл: 77,60

AGSM была основана в 1977 году в городе Кенсингтон. В ней обучаются не только местные, но и иностранные студенты, например, из Китая, Индии, Великобритании.





5. Alliance Manchester Business School





Где: Великобритания

Общая оценка: 72.00

Еще одна топовая бизнес-школа в Великобритании. Была создана при Манчестерском университете в 1918 году.





6. Школа менеджмента при Миланском техническом университете





Где: Италия

Общая оценка: 71,90

Бизнес-школа самого крупного технического университета Италии была создана в 1979 году.













7. Индианский университет





Где: США

Общая оценка: 68,50

Онлайн-программа MBA государственного исследовательского университета США, который был основан в 1820 году.





8. Школа бизнеса им. Маршалла при Университете Южной Калифорнии





Где: США

Общая оценка: 67,50

Школа бизнеса при Университете Южной Калифорнии была создана в 1920 году, а в 1997 году была переименована и названа в честь выпускника Гордона С. Маршалла.





9. Бизнес-школа Vlerick





Где: Бельгия

Общая оценка: 67,30

Частная бизнес-школа в Бельгии, кампусы которой есть в Генте, Левене и Брюсселе. Работает с 1999 года.





10. Международный университет Флориды





Где: США

Общий балл: 64,60 из 100

Крупное многопрофильное учебное заведение США, лидер по количеству специальностей среди государственных университетов страны.