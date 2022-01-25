Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gde-poluchit-stepen-magistra-ne-vyhodya-iz-doma-8-mezhdunarodnyh-universitetov
Где получить степень магистра, не выходя из дома: 8 международных университетов
67
Главная
/
Возможности
/
Образование

Сегодня в 11:45

Где получить степень магистра, не выходя из дома: 8 международных университетов

Хотели бы получить степень магистра, не выходя из дома? Собрали список вузов, в которых вы можете это сделать.


University of Wisconsin-Madison


standsome-worklifestyle-_4ZtJ6wkHxQ-unsplash.jpg

University of Wisconsin-Madison был основан в 1848 году. В нем учится больше 38 000 студентов, 11% из которых — иностранцы.

Сильными сферами изучения вуза считаются: коммуникации и медиа, экономика и бизнес, экология и биология, государственное управление и политология, инженерия, физика, математика, архитектура и психология.

Среди программ онлайн-магистратуры:

Communication

Business Administration

Electrical Engineering.

Стоимость обучения: от $575 до $675 за кредит.


Pennsylvania State University

Pennsylvania State University занимается онлайн обучением с 1998 года. Сейчас в нем обучаются более 46 000 человек. Для поступления требуется сдать SAT или АСТ.

Среди популярных специальностей: «архитектура и урбанистика», «астрономия», «биология», «география», «химия», «иностранные языки», «информационные технологии» — всего свыше ста профессиональных областей.

Среди программ онлайн-магистратуры:

Marketing Analytics and Insights

Electrical Engineering

Finance.

Стоимость обучения: от $951 до $11 412 за кредит.


The University of Manchester


susanna-marsiglia-Yjr6EafseQ8-unsplash (1).jpg

The University of Manchester — крупнейший университет в графстве Манчестер, входит в группу высших учебных заведений Британии Russell, известную крупными инвестициями в техническое оснащение и академическую инфраструктуру вузов.

В нем работают факультеты «инженерии», «права», «наук», «искусства», «медицины», «теологии», «коммерции», «музыки», «делового администрирования», «педагогики». В вузе учится около 38 000 студентов, 22% из них — иностранцы из 100 стран.

Среди программ онлайн-магистратуры:

Educational Leadership and Practice

Healthcare Ethics and Law

Digital Technologies,Communication and Education.

Срок обучения: от одного до трех лет.

Стоимость обучения: от $20 000, в зависимости от выбранной программы.


University of Southern California


University of Southern California — старейший вуз Калифорнии. Располагаясь в центре киноиндустрии, университет организовал собственную киностудию с первоклассным оборудованием. Ее поддержка осуществляется благодаря знаменитым выпускникам, например, Стивену Спилбергу.

Среди программ онлайн-магистратуры:

Master of Business Administration

Master of Communication Management

Master of Applied Data Science.

Стоимость обучения: full-time: $16 280-20 350 за семестр, part-time: $8 140-10 175.


Heriot Watt University


lucie-morel-kL37fAyf5aE-unsplash.jpg

Heriot Watt University входит в топ-35 высших учебных заведений Соединенного Королевства. Вмещает более девяти тысяч студентов.

В университете обучают по таким специальностям, как «Языкознание и менеджмент», «Дизайн и текстиль», «Естественные науки и машиностроение».

Среди программ онлайн-магистратуры:

Advanced Structural Engineering

Civil Engineering and Construction Management

Digital Leadership.

Стоимость обучения зависит от программы.


University of Wollongong


Основные исследовательские направления University of Wollongong — IT и инженерное дело.

Вуз располагает несколькими кампусами, четыре из которых находятся в Австралии и по одному — в Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Корее. В университете организован центр прикладных исследований SMART, в котором находится 30 лабораторий для исследований в разных областях.

Среди программ онлайн-магистратуры:

Master of Applied Finance

Master of Education

Master of Medical and Health Leadership.

Стоимость обучения: от $13 176 до $19 704.


Norwich University


ave-calvar-BbQXZ7UyX0w-unsplash.jpg

Norwich University расположен в городе Нортфилд, США. Это частный вуз, где обучают искусству, дизайну и работе в средствах массовой коммуникации.

Здесь обучается около 5000 местных и иностранных студентов. Университет активно участвует в международных программах обмена студентов и сотрудников вуза.

Среди программ онлайн-магистратуры:

Master of Arts in Diplomacy

Master of Civil Engineering

Master of Science in Criminal justice

Срок обучения: от 15 до 21 месяца.

Стоимость обучения зависит от выбранной специальности.


University of Colorado

Государственный исследовательский вуз, основанный в 1870 году. University of Colorado обучает 34 000 студентов. Академические программы и исследования университета в таких областях, как «биомедицина» «инженерия», «экология, «сельское хозяйство», «диетология» признаны на национальном уровне.

При вузе действует 340 студенческих организаций: языковые клубы, инженерные кружки, квиддич, каллиграфия, фотография и многое другое.

Среди программ онлайн-магистратуры:

Tourism Management

Civil Engineering

Communication and Media Management

Длительность обучения зависит от специальности.

Стоимость обучения: $700 до $1000 за кредит.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #онлайн #университеты #программы #магистратура
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Где учиться инвестированию: 7 курсов от крупных банков Казахстана и России
1329
University of British Columbia. О обучении в одном из лучших вузов Канады и жизни в В...
2708
Казахстанцы об обучении в Университете нефти и газа имени Губкина в Москве Генерация ...
9059