Где получить степень магистра, не выходя из дома: 8 международных университетов

Хотели бы получить степень магистра, не выходя из дома? Собрали список вузов, в которых вы можете это сделать.





University of Wisconsin-Madison был основан в 1848 году. В нем учится больше 38 000 студентов, 11% из которых — иностранцы.

Сильными сферами изучения вуза считаются: коммуникации и медиа, экономика и бизнес, экология и биология, государственное управление и политология, инженерия, физика, математика, архитектура и психология.

Среди программ онлайн-магистратуры:

— Communication

— Business Administration

— Electrical Engineering.

Стоимость обучения: от $575 до $675 за кредит.





Pennsylvania State University

Pennsylvania State University занимается онлайн обучением с 1998 года. Сейчас в нем обучаются более 46 000 человек. Для поступления требуется сдать SAT или АСТ.

Среди популярных специальностей: «архитектура и урбанистика», «астрономия», «биология», «география», «химия», «иностранные языки», «информационные технологии» — всего свыше ста профессиональных областей.

Среди программ онлайн-магистратуры:

— Marketing Analytics and Insights

— Electrical Engineering

— Finance.

Стоимость обучения: от $951 до $11 412 за кредит.









The University of Manchester — крупнейший университет в графстве Манчестер, входит в группу высших учебных заведений Британии Russell, известную крупными инвестициями в техническое оснащение и академическую инфраструктуру вузов.

В нем работают факультеты «инженерии», «права», «наук», «искусства», «медицины», «теологии», «коммерции», «музыки», «делового администрирования», «педагогики». В вузе учится около 38 000 студентов, 22% из них — иностранцы из 100 стран.

Среди программ онлайн-магистратуры:

— Educational Leadership and Practice

— Healthcare Ethics and Law

— Digital Technologies,Communication and Education.

Срок обучения: от одного до трех лет.

Стоимость обучения: от $20 000, в зависимости от выбранной программы.





University of Southern California — старейший вуз Калифорнии. Располагаясь в центре киноиндустрии, университет организовал собственную киностудию с первоклассным оборудованием. Ее поддержка осуществляется благодаря знаменитым выпускникам, например, Стивену Спилбергу.



Среди программ онлайн-магистратуры:

— Master of Business Administration

— Master of Communication Management

— Master of Applied Data Science.

Стоимость обучения: full-time: $16 280-20 350 за семестр, part-time: $8 140-10 175.





Heriot Watt University входит в топ-35 высших учебных заведений Соединенного Королевства. Вмещает более девяти тысяч студентов.

В университете обучают по таким специальностям, как «Языкознание и менеджмент», «Дизайн и текстиль», «Естественные науки и машиностроение».

Среди программ онлайн-магистратуры:

— Advanced Structural Engineering

— Civil Engineering and Construction Management

— Digital Leadership.

Стоимость обучения зависит от программы.





Основные исследовательские направления University of Wollongong — IT и инженерное дело.

Вуз располагает несколькими кампусами, четыре из которых находятся в Австралии и по одному — в Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Корее. В университете организован центр прикладных исследований SMART, в котором находится 30 лабораторий для исследований в разных областях.

Среди программ онлайн-магистратуры:

— Master of Applied Finance

— Master of Education

— Master of Medical and Health Leadership.

Стоимость обучения: от $13 176 до $19 704.





Norwich University расположен в городе Нортфилд, США. Это частный вуз, где обучают искусству, дизайну и работе в средствах массовой коммуникации.

Здесь обучается около 5000 местных и иностранных студентов. Университет активно участвует в международных программах обмена студентов и сотрудников вуза.

Среди программ онлайн-магистратуры:

— Master of Arts in Diplomacy

— Master of Civil Engineering

— Master of Science in Criminal justice

Срок обучения: от 15 до 21 месяца.

Стоимость обучения зависит от выбранной специальности.





University of Colorado

Государственный исследовательский вуз, основанный в 1870 году. University of Colorado обучает 34 000 студентов. Академические программы и исследования университета в таких областях, как «биомедицина» «инженерия», «экология, «сельское хозяйство», «диетология» признаны на национальном уровне.



При вузе действует 340 студенческих организаций: языковые клубы, инженерные кружки, квиддич, каллиграфия, фотография и многое другое.

Среди программ онлайн-магистратуры:

— Tourism Management

— Civil Engineering

— Communication and Media Management

Длительность обучения зависит от специальности.

Стоимость обучения: $700 до $1000 за кредит.