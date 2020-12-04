Где получить MBA. 10 лучших бизнес-школ мира

Британское издание Financial Times ежегодно формирует рейтинг 100 лучших бизнес-школ в мире. Рассказываем подробнее, какие программы MBA входят в первую десятку в 2020 году.





1. Harvard Business School, hbs.edu



Страна: США

Средняя заработная плата выпускников: 210 000 $





Гарвардская школа бизнеса предлагает двухлетнюю очную программу MBA. Вы будете изучать принципы менеджмента с упором на практику.

В Harvard Business School 87 000 выпускников по миру. 44 % обучающихся — женщины.

Еще одно преимущество школы в том, что вы сможете присоединиться к глобальному сообществу, которое продвигает обучение на протяжении всей жизни. Попадете в среду, где преподаватели и коллеги будут каждый день бросать вам вызов и мотивировать.





2. University of Pennsylvania: Wharton, wharton.upenn.edu





Страна: США

Средняя заработная плата выпускников: 211 543 $





Если вы начинающий специалист, который хочет карьерного роста, вам подойдет очная программа MBA в UPenn. Обучение в Уортонской школе бизнеса даст вам деловые и лидерские навыки, необходимые для успешной карьеры.

Выпускники программы МВА Университета Пенсильвании попадают в большое сообщество 99 000 выпускников из 153 стран.





3. Stanford Graduate School of Business, gsb.stanford.edu





Страна: США

Средняя заработная плата выпускников: 222 625 $





Миссия школы состоит в том, чтобы создавать идеи, которые будут помогать инновационным, принципиальным и проницательным лидерам развиваться и менять мир.

Двухлетняя программа MBA в Стэнфорде — это очный курс обучения, который ведет к получению степени общего менеджмента. Процесс обучения научит вас, как стать хорошим лидером. Вы сможете изменить способ мышления, восприятия своей карьеры и жизни.

Еще одно преимущество — университет находится в Кремниевой долине.









Страна: Франция, Сингапур

Средняя заработная плата выпускников: 181 277 $





У бизнес-школы Insead три кампуса в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а в классах обучаются представители более 80 национальностей. Поэтому эта школа предлагает настоящий мультикультурный опыт.

Еще одна особенность — ускоренная 10-месячная программа MBA. Она развивает успешных, вдумчивых лидеров и предпринимателей, которые создают ценность для своих организаций и сообществ.









Страна: Китай

Средняя заработная плата выпускников: 185 103 $





Эта школа — пятая в мире, но лучшая в Азии по версии Financial Times. Программу MBA студенты осваивают в кампусе в Шанхае. Она может длиться 18 или 12 месяцев. Обучение проходит на английском языке.









Страна: США

Средняя заработная плата выпускников: 197 177 $





Миссия школы менеджмента MIT состоит в том, чтобы развивать принципиальных, инновационных лидеров, которые улучшают мир. Программа MBA здесь длится два года.

Студенты бизнес-школы работают над тем, чтобы создавать идеи для более успешного будущего. Они решают важные проблемы современности и предлагают свои решения, реализуют собственные амбиции.





7. London Business School, london.edu





Страна: Великобритания

Средняя заработная плата выпускников: 171 492 $





Еще одна ведущая бизнес-школа в Европе, которая находится в одной из самых динамично развивающихся столиц мира. 92% выпускников успешно трудоустраиваются в течение трех месяцев после окончания школы.

90 % студентов приезжают на учебу из других стран.





8. Columbia Business School, gsb.columbia.edu





Страна: США

Средняя заработная плата выпускников: 202 238 $





Еще одна бизнес-школа из списка университетов Лиги Плюща. Согласно описанию, она подходит мотивированным мыслителям, которые готовы возглавить следующую волну бизнес-прорывов.

Ее главное преимущество — местоположение. Колумбийский университет находится в Нью-Йорке — это центр бизнеса с высокой концентрацией выдающихся предпринимателей и лидеров отраслей. Студентов здесь учат быть гибкими и быстро ориентироваться в меняющейся среде.









Страна: Франция

Средняя заработная плата выпускников: 164 529 $





Бизнес-школа мирового класса в Европе. Программа MBA длится 16 месяцев, обучение проходит на английском языке. 90 % студентов — иностранцы.

Стоимость обучения — 74 000 €.





10. University of Chicago: Booth, chicagobooth. edu





Страна: США

Средняя заработная плата выпускников: 191 679 $





Школа бизнеса Бута Чикагского университета — это место, где вы сможете обучаться у ведущих преподавателей бизнес-школ в кампусах в Чикаго, Лондоне и Гонконге.

Вы можете учиться на очной программе MBA, которая длится 21 месяц. Есть также форматы вечернего и выходного обучения.