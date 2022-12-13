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Где покататься на лыжах и сноубордах в Кыргызстане: 8 горнолыжных баз
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Сегодня в 11:45

Где покататься на лыжах и сноубордах в Кыргызстане: 8 горнолыжных баз

Кыргызстан давно привлекает любителей горнолыжного спорта. Рассказываем, какие курорты вы можете посетить в этой стране.


Горнолыжный комплекс «Чункурчак», @chunkurchak


 В комплексе функционирует пять современных кресельных подъемников, общей длиной более 4,5 километров.

Максимальная протяженность трасс — десять километров, а перепад высот около 370 метров. Для удобства гостей все подъемники имеют свое название и цвета. Также работают пункты проката спортивного инвентаря, медпункт, кафе, детские игровые площадки и парковка.

Адрес: г. Бишкек, Урочище Чункурчак


Горнолыжная база «Кашка-Суу», @kashkasuu


 Горнолыжная база включает в себя туристический центр, гостиничный комплекс, конференц-зал, кафе, канатные дороги, каток и спортивную площадку.

Здесь есть кресельные канатные дороги протяженностью 1365 метров, буксировочная дорога протяженностью 861 метров. Есть семь трасс различной сложности, которые соединяют между собой обе канатные дороги.

Адрес: г. Бишкек, ул. Чкалова, 6


Горнолыжная база «Ski-Татыр», @ski_tatyr


Новая горнолыжная база, где есть канатные дороги, но запущена пока только одна. Есть прокат горнолыжного снаряжения.

Адрес: с. Татыр


Горнолыжная база «Ак Таш», @aktash.kg


 База включает в себя две канатные дороги, общая длина — 1800 метров. Для любителей экстремального катания открыт сноупарк с различными трамплинами.

Канатная дорога работает каждый день с 10:00 до 16:00.
Желающие могут арендовать лыжный инвентарь и запросить услуги опытного инструктора.

Адрес: с. Кашка-Суу


Горнолыжная база «ЗиЛ», @zil_baza


База расположена на высоте 1850 метров над уровнем моря, недалеко от города Бишкек. В пяти километрах от самой базы расположен ледник Кентор.

Есть пять канатных подъемников для взрослых, опытных и детей.

Адрес: с. Таш-Башат


Горнолыжный курорт «Орловка», @orlovka_kg

Трассы идеально подойдут для новичков, а также для опытных сноубордистов и лыжников.

На территории находится гостиница

Адрес: г. Орловка


Горнолыжная база «Тоо-Ашуу», @tooashuu.kg


База расположена на южном склоне перевала Тоо Ашуу.
База оборудована тремя трассами разных уровней:
— длина 2 км 600 м — угол наклона 32 градуса
— длина 2 км 800 м — угол наклона 30 градусов
— длина 3 км — угол наклона 19 градусов.

На территории также есть деревянные коттеджи, кафе-бары, бани и медпункт. Есть услуги инструкторов и аренды оборудования.

Адрес: с. Тогуз-Булак


Горнолыжная база «Каракол», @karakolski


 На территории три корпуса гостиницы, кафе, ресторан и домики-шале. База расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря, на склонах Тянь-Шаня.

Для гостей работают опытные инструктора, которые могут научить кататься на сноуборде или лыжах.

Адрес: г. Каракол

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#путешествия #кыргызстан #бишкек #горнолыжныекурорты
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