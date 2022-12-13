Где покататься на лыжах и сноубордах в Кыргызстане: 8 горнолыжных баз

Горнолыжный комплекс «Чункурчак», @chunkurchak
В комплексе функционирует пять современных кресельных подъемников, общей длиной более 4,5 километров.
Максимальная протяженность трасс — десять километров, а перепад высот около 370 метров. Для удобства гостей все подъемники имеют свое название и цвета. Также работают пункты проката спортивного инвентаря, медпункт, кафе, детские игровые площадки и парковка.
Адрес: г. Бишкек, Урочище Чункурчак
Горнолыжная база «Кашка-Суу», @kashkasuu
Горнолыжная база включает в себя туристический центр, гостиничный комплекс, конференц-зал, кафе, канатные дороги, каток и спортивную площадку.
Здесь есть кресельные канатные дороги протяженностью 1365 метров, буксировочная дорога протяженностью 861 метров. Есть семь трасс различной сложности, которые соединяют между собой обе канатные дороги.
Адрес: г. Бишкек, ул. Чкалова, 6
Горнолыжная база «Ski-Татыр», @ski_tatyr
Новая горнолыжная база, где есть канатные дороги, но запущена пока только одна. Есть прокат горнолыжного снаряжения.
Адрес: с. Татыр
Горнолыжная база «Ак Таш», @aktash.kg
База включает в себя две канатные дороги, общая длина — 1800 метров. Для любителей экстремального катания открыт сноупарк с различными трамплинами.
Канатная дорога работает каждый день с 10:00 до 16:00.
Желающие могут арендовать лыжный инвентарь и запросить услуги опытного инструктора.
Адрес: с. Кашка-Суу
Горнолыжная база «ЗиЛ», @zil_baza
База расположена на высоте 1850 метров над уровнем моря, недалеко от города Бишкек. В пяти километрах от самой базы расположен ледник Кентор.
Есть пять канатных подъемников для взрослых, опытных и детей.
Адрес: с. Таш-Башат
Горнолыжный курорт «Орловка», @orlovka_kg
На территории находится гостиница
Адрес: г. Орловка
Горнолыжная база «Тоо-Ашуу», @tooashuu.kg
База расположена на южном склоне перевала Тоо Ашуу.
База оборудована тремя трассами разных уровней:
— длина 2 км 600 м — угол наклона 32 градуса
— длина 2 км 800 м — угол наклона 30 градусов
— длина 3 км — угол наклона 19 градусов.
На территории также есть деревянные коттеджи, кафе-бары, бани и медпункт. Есть услуги инструкторов и аренды оборудования.
Адрес: с. Тогуз-Булак
Горнолыжная база «Каракол», @karakolski
На территории три корпуса гостиницы, кафе, ресторан и домики-шале. База расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря, на склонах Тянь-Шаня.
Для гостей работают опытные инструктора, которые могут научить кататься на сноуборде или лыжах.
Адрес: г. Каракол