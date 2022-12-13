Где покататься на лыжах и сноубордах в Кыргызстане: 8 горнолыжных баз





Горнолыжный комплекс «Чункурчак», @ chunkurchak





@ Горнолыжная база «Кашка-Суу», kashkasuu









Трассы идеально подойдут для новичков, а также для опытных сноубордистов и лыжников.

@ Горнолыжная база «Каракол», karakolski

В комплексе функционирует пять современных кресельных подъемников, общей длиной более 4,5 километров.Максимальная протяженность трасс — десять километров, а перепад высот около 370 метров. Для удобства гостей все подъемники имеют свое название и цвета. Также работают пункты проката спортивного инвентаря, медпункт, кафе, детские игровые площадки и парковка.г. Бишкек, Урочище ЧункурчакГорнолыжная база включает в себя туристический центр, гостиничный комплекс, конференц-зал, кафе, канатные дороги, каток и спортивную площадку.Здесь есть кресельные канатные дороги протяженностью 1365 метров, буксировочная дорога протяженностью 861 метров. Есть семь трасс различной сложности, которые соединяют между собой обе канатные дороги.г. Бишкек, ул. Чкалова, 6Новая горнолыжная база, где есть канатные дороги, но запущена пока только одна. Есть прокат горнолыжного снаряжения.с. ТатырБаза включает в себя две канатные дороги, общая длина — 1800 метров. Для любителей экстремального катания открыт сноупарк с различными трамплинами.Канатная дорога работает каждый день с 10:00 до 16:00.Желающие могут арендовать лыжный инвентарь и запросить услуги опытного инструктора.с. Кашка-СууБаза расположена на высоте 1850 метров над уровнем моря, недалеко от города Бишкек. В пяти километрах от самой базы расположен ледник Кентор.Есть пять канатных подъемников для взрослых, опытных и детей.с. Таш-БашатНа территории находится гостиницаг. ОрловкаБаза расположена на южном склоне перевала Тоо Ашуу.База оборудована тремя трассами разных уровней:— длина 2 км 600 м — угол наклона 32 градуса— длина 2 км 800 м — угол наклона 30 градусов— длина 3 км — угол наклона 19 градусов.На территории также есть деревянные коттеджи, кафе-бары, бани и медпункт. Есть услуги инструкторов и аренды оборудования.с. Тогуз-БулакНа территории три корпуса гостиницы, кафе, ресторан и домики-шале. База расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря, на склонах Тянь-Шаня.Для гостей работают опытные инструктора, которые могут научить кататься на сноуборде или лыжах.г. Каракол