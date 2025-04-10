Где покататься на лошадях в Узбекистане: 10 лучших конных клубов

Конный клуб @bayir_horse_riding
Ипподром с экскурсиями, обучением верховой езде и прогулками на лошадях. Отличное место для фотосессий и знакомства с миром конного спорта.
Universal Horses stable, @universalhorsesstable
Клуб с профессиональными тренерами и всеми видами конного спорта. Здесь можно пройти обучение и организовать романтические фотосессии.
«Конный дворик», @konniy_dvorik_uzb
Клуб в 20 километрах от Ташкента, где можно пройти обучение, освоить джигитовку, отправиться в конный поход или устроить фотосессию с лошадьми.
Babos Horse Club, @baboshorses
Клуб с породистыми лошадьми, которые экспортируются за границу. Гостям предлагают прогулки верхом и знакомство с миром конного спорта.
Furqon Stables, @furqonstables
Площадка для соревнований, мероприятий и фотосессий с лошадьми. Здесь можно покататься верхом и насладиться атмосферой конного спорта.
Argamak Sher, @argamak_sher_official
Клуб с европейским конным магазином, обучением верховой езде и организацией банкетов. Также здесь продают редких породистых лошадей.
«Мечта», @konnyiklub_mechta
Клуб с широким спектром развлечений: конный прокат, баня на дровах, рыбалка и даже дом-музей. Работает ежедневно с 09:00 до 16:00.
Askan Club, @askanclub.uz
Клуб для занятий конным спортом. Здесь проводят профессиональные тренировки, организуют фотосъемки и прогулки верхом.
Amirsoy_otlari, @amirsoy_otlari
Конные прогулки и фотосессии в горах. Можно покататься верхом в любое время суток и устроить групповую поездку.
Rancho, @loshadiniy_ray_uz
Конный клуб с уютной атмосферой, где можно покататься верхом и сделать красивые фотографии.