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Где покататься на лошадях в Узбекистане: 10 лучших конных клубов
Ташкент

04.04.2025

Где покататься на лошадях в Узбекистане: 10 лучших конных клубов

Хотите попробовать верховую езду или просто провести время с лошадьми? В Узбекистане есть немало мест, где можно покататься, взять уроки или устроить прогулку верхом. Мы собрали 10 лучших конных клубов, где вас ждут породистые лошади, опытные инструкторы и отличные условия для занятий.

Конный клуб @bayir_horse_riding


Ипподром с экскурсиями, обучением верховой езде и прогулками на лошадях. Отличное место для фотосессий и знакомства с миром конного спорта.

Universal Horses stable, @universalhorsesstable


Клуб с профессиональными тренерами и всеми видами конного спорта. Здесь можно пройти обучение и организовать романтические фотосессии.

«Конный дворик», @konniy_dvorik_uzb


Клуб в 20 километрах от Ташкента, где можно пройти обучение, освоить джигитовку, отправиться в конный поход или устроить фотосессию с лошадьми.

Babos Horse Club, @baboshorses


Клуб с породистыми лошадьми, которые экспортируются за границу. Гостям предлагают прогулки верхом и знакомство с миром конного спорта.

Furqon Stables, @furqonstables


Площадка для соревнований, мероприятий и фотосессий с лошадьми. Здесь можно покататься верхом и насладиться атмосферой конного спорта.

Argamak Sher, @argamak_sher_official


Клуб с европейским конным магазином, обучением верховой езде и организацией банкетов. Также здесь продают редких породистых лошадей.

«Мечта», @konnyiklub_mechta


Клуб с широким спектром развлечений: конный прокат, баня на дровах, рыбалка и даже дом-музей. Работает ежедневно с 09:00 до 16:00.

Askan Club, @askanclub.uz


Клуб для занятий конным спортом. Здесь проводят профессиональные тренировки, организуют фотосъемки и прогулки верхом.

Amirsoy_otlari, @amirsoy_otlari


Конные прогулки и фотосессии в горах. Можно покататься верхом в любое время суток и устроить групповую поездку.

Rancho, @loshadiniy_ray_uz


Конный клуб с уютной атмосферой, где можно покататься верхом и сделать красивые фотографии.

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#спорт #узбекистан #конныйспорт #конныйклуб #лошади
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