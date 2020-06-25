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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где поесть и купить продукты в Казани: 6 лучших рынков и гастроточек по мнению блогеров
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Вчера в 18:50

Где поесть и купить продукты в Казани: 6 лучших рынков и гастроточек по мнению блогеров

Наталия Черезова, город — Казань, экскурсовод, блогер, @kazan_guide

Дина Латыпова, город — Казань, аккредитованный гид в Казани, @kazan_walks

Лиана Замалетдинова, город — Казань, фудблогер, @lady_letooo


Самый исторический рынок


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Если вы приехали в Казань и хотите приобрести что-то вкусное и по-настоящему татарское, то вам на Центральный рынок. Всего 10 минут пешком от железнодорожной станции «Казань-пассажирская», и можно приобрести гостинцы в самый последний момент перед отправлением.

Рынок известен каждому казанцу. Когда-то бойкая торговля представителей самых разных наций шла прямо на улице. Раньше он назывался Колхозным рынком и открыт еще с 60-х годов. Теперь это огромный павильон площадью почти три гектара.

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Сейчас Центральный рынок Казани — самая большая площадка розничной торговли в городе. Это место — особая торговая достопримечательность города для туристов, так как здесь можно приобрести товары разных культур.

Особенность рынка — возможность торговаться. Это не магазин с четкими ценами. Поэтому, заехав сюда, будьте готовы поспорить с продавцом и снизить цену.

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Уже несколько десятилетий казанцы продолжают ездить именно сюда за лучшими продуктами. Здесь представлены: бакалея, мясо, птица, колбасы, молочная продукция, фрукты, овощи, рыба и халяльная продукция. Для туристов за деликатесным конским мясом рекомендуют ехать именно сюда.

По выходным на территории рынка проводятся сельскохозяйственные ярмарки.

Адрес: Мартина Межлаука, 13.


Самый современный рынок


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В Агропромышленном парке, @agropark_kazan, или просто Агропарке, тоже много вкусного и полезного. Это уникальный комплекс в Казани с принципом торговли «от фермера к покупателю без посредника». У фермеров есть возможность хранить, перерабатывать, производить, реализовывать свою продукцию прямо в стенах Агропарка, а у покупателей — купить всегда свежий товар.

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Агропарк «Казань» — многофункциональный технологичный комплекс, который создан для поддержки малого и среднего бизнеса в области сельского хозяйства. В самом здании размещены: цеха, складские помещения, пекарня, торговый зал, кафе. Агропарк похож на современный европейский рынок, где можно найти все необходимое. Все цены здесь социально ориентированные, а продукты экологически чистые и свежие.

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Летом и осенью открываются и уличные ярмарки. Зимой с удобной парковки быстро оказываетесь в теплом помещении. В выходные сюда стоит ехать пораньше, потому что клиент выходит за качественной продукцией спозаранку.

Адрес: Аграрная, 2


Лучшие рынки по районам



Московский рынок


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Дата основания — 1976 год. Продают сельхозтовары, продукты питания, текстиль и трикотаж. Регулярно проводят ярмарки. В 2011 на ярмарке Московского рынка побывали президент Татарстана и министр сельского хозяйства Республики.

Что купить: сухофрукты, овощи, ягоды, орехи и специи, одежду и белье.

Адрес: Шамиля Усманова, 1


Приволжский рынок


Принимает посетителей с 1986 года. Вначале работали два здания — гостиницы и небольшого крытого базара. С 1993 года бренд курирует компания «Олимп». Продажей занимаются больше 1000 прилавков.

Что купить: продукты, цветы, одежду, кожгалантерею, бытовую химию, текстиль и хозтовары.

Адрес: пересечение улиц Победы и Рихарда Зорге ⠀⠀


Лучшие татарские полуфабрикаты от фермеров



«Марусовка», @marusovka


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Полуфабрикаты от ресторана «Марусовка» упакованы в вакуум, заранее заправлены специями и маринадами и сопровождаются короткой инструкцией по приготовлению. Здесь выше ценник, чем в похожих местах города, но это оправдано. Все продукты свежие, а также можно заказать уже готовые ресторанные блюда.

Адрес: ​ул. Щапова, 37


«Тюбетей», @tubatay.kzn


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На сегодняшний день «Тюбетей» — это целая сеть быстрого питания и уже международный вкусный халяль-бренд не только Республики Татарстан, но и по всей России. Есть доставка всего меню из ресторана, но здесь также любят заказывать полуфабрикаты. Можно выбрать выпечку, мясные полуфабрикаты или удобные комбо-наборы.

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#казань #татарстан #рынки #татарскаякухня #гастромаркет
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