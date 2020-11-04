Где найти удаленную работу: «Яндекс», Mail.ru и еще 18 компаний

Если на момент прочтения статьи у компании нет предложения для ваших компетенций — все равно отправьте свое портфолио. При появлении вакансии работодатели, в первую очередь, смотрят на базу потенциальных исполнителей.





Сайт «Игромания»

На сайт «Игромания» постоянно нужны авторы, которые умеют писать статьи об играх — обзоры, рецензии.

Работа подойдет журналистам или продвинутым геймерам. Гонорары договорные.

Как стать автором.









Студия Presium





В студию Presium нужны авторы, которые смогут вести блог. Есть и другие вакансии.

Подробнее здесь.





Диджитал-агентство Demis Group

В диджитал-агентство Demis Group часто нужны копирайтеры, аккаунт-менеджеры и VIP-копирайтеры.

Что нужно делать: писать SEO-тексты и инфостатьи, объем от 5000 символов в день.

Активные вакансии смотреть тут.





Агентство «Партмедиа»

Агентство «Партмедиа» регулярно привлекает внештатных копирайтеров, чтобы писать статьи, обзоры, пресс-релизы, отзывы, тексты для каталогов.

Платят от 20 000 до 30 000 рублей.

Подробнее здесь.





«Яндекс»

В компанию часто требуются переводчики, редакторы, копирайтеры. Если у вас в закладках до сих пор нет страницы с актуальными предложениями — сохраняйте ссылку.









Интернет-агентство «Пиксель-плюс»





Интернет-агентство «Пиксель-плюс» периодически набирает удаленных авторов под проекты. Требуются копирайтеры-эксперты по SEO, желательно с опытом поискового продвижения. Платят 300 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Контакты здесь.





Mail.ru

Холдинг Mail.ru часто набирает копирайтеров, редакторов, журналистов. Преимущественно в Москве. Бывают исключения, следить здесь.





Портал IXBT

Порталу IXBT всегда требуются авторы статей. Темы: новые технологии, стандарты, интерфейсы, FAQ, руководства по настройке и оптимизации ПК и высокотехнологичных устройств.

Всем авторам, чьи статьи опубликованы на сайте iXBT.com, выплачивается гонорар, размер которого зависит от оригинальности предоставленного материала, интересности изложения, объема проделанной работы и размера статьи.

Требования и контакты по ссылке.





Платформа «Эквио»

Облачная мобильная платформа «Эквио» периодически ищет под проекты копирайтеров.

Что делать: писать е-мейлы, новости, статьи, пресс-релизы, SEO-тексты по ТЗ, посты для социальных сетей и корректировать тексты презентаций.

Заработная плата 40 000 — 60 000 рублей.

Отслеживать вакансии можно здесь.









Издательство «Добрая книга»





Издательство «Добрая книга» регулярно ищет литредакторов и корректоров. Это удаленная работа, но с посещением московского офиса раз в месяц.

Посмотреть контакты или записаться в кадровый резерв по ссылке.





Kokoc Group





Диджитал-компания Kokoc Group всегда рада новым специалистам. Сейчас нужны SEO-копирайтеры и CRM-копирайтеры.

Что делать: писать тексты рассылок: email, sms, push, готовить и отправлять е-мейлы, писать тексты в области SEO и интернет-маркетинга.

Проверить актуальность вакансий и заполнить форму для отклика можно тут.





«Умный маркетинг»

«Умный маркетинг» всегда ищет копирайтеров.

Что делать: писать SEO-тексты. В компании есть авторы, которые пишут до 20 000 символов в день.

Подробнее здесь.





LPGenerator

Платформа для создания landing page в поиске копирайтеров и авторов блога. Отслеживать предложения по ссылке.













Limon Digital agency





В диджитал-агентство Limon Digital agency часто требуются проморайтеры и копирайтеры.

Что делать: писать продающие статьи для таргетированной рекламы и инфобизнеса.

Актуальные вакансии и связь здесь.





SM-News

SM-News регулярно ищет копирайтеров-журналистов для поддомена go.sm.news.

Что делать: писать новости и развлекательные статьи, подбирать картинки, размещать в админке. Заработная плата сдельная, в зависимости от трафика.

Подробнее здесь.





AIRINME.COM Ltd

Агрегатор авиабилетов ООО AIRINME.COM Ltd в постоянном поиске авторов тревел-статей на сдельную оплату. Обещают от 5000 до 30 000 рублей.

Подробнее здесь.





Бюро переводов «Эготранслейтинг»

Бюро переводов «Эготранслейтинг» всегда открыто для новых кадров. Ценно: сотрудничают с иностранными гражданами. Форма для отзыва.













Издательский дом «Альпина Паблишер»

В ИД «Альпина Паблишер» всегда нужны авторы книг.

Подробнее здесь.





Издательство «Азбука»

Издательство «Азбука» открыто для сотрудничества с новыми авторами, переводчиками, редакторами, дизайнерами и иллюстраторами. Ссылка тут.





Издательство МИФ





Ищут дизайнеров, художников, переводчиков, литературных редакторов и корректоров из книжных издательств.

Подробнее здесь.





Источник: vc.ru