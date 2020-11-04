Где найти удаленную работу: «Яндекс», Mail.ru и еще 18 компаний

Если на момент прочтения статьи у компании нет предложения для ваших компетенций — все равно отправьте свое портфолио. При появлении вакансии работодатели, в первую очередь, смотрят на базу потенциальных исполнителей.
Сайт «Игромания»
На сайт «Игромания» постоянно нужны авторы, которые умеют писать статьи об играх — обзоры, рецензии.
Работа подойдет журналистам или продвинутым геймерам. Гонорары договорные.
Как стать автором.
Студия Presium
В студию Presium нужны авторы, которые смогут вести блог. Есть и другие вакансии.
Подробнее здесь.
Диджитал-агентство Demis Group
В диджитал-агентство Demis Group часто нужны копирайтеры, аккаунт-менеджеры и VIP-копирайтеры.
Что нужно делать: писать SEO-тексты и инфостатьи, объем от 5000 символов в день.
Активные вакансии смотреть тут.
Агентство «Партмедиа»
Агентство «Партмедиа» регулярно привлекает внештатных копирайтеров, чтобы писать статьи, обзоры, пресс-релизы, отзывы, тексты для каталогов.
Платят от 20 000 до 30 000 рублей.
Подробнее здесь.
«Яндекс»
В компанию часто требуются переводчики, редакторы, копирайтеры. Если у вас в закладках до сих пор нет страницы с актуальными предложениями — сохраняйте ссылку.
Интернет-агентство «Пиксель-плюс»
Интернет-агентство «Пиксель-плюс» периодически набирает удаленных авторов под проекты. Требуются копирайтеры-эксперты по SEO, желательно с опытом поискового продвижения. Платят 300 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Контакты здесь.
Mail.ru
Холдинг Mail.ru часто набирает копирайтеров, редакторов, журналистов. Преимущественно в Москве. Бывают исключения, следить здесь.
Портал IXBT
Порталу IXBT всегда требуются авторы статей. Темы: новые технологии, стандарты, интерфейсы, FAQ, руководства по настройке и оптимизации ПК и высокотехнологичных устройств.
Всем авторам, чьи статьи опубликованы на сайте iXBT.com, выплачивается гонорар, размер которого зависит от оригинальности предоставленного материала, интересности изложения, объема проделанной работы и размера статьи.
Требования и контакты по ссылке.
Платформа «Эквио»
Облачная мобильная платформа «Эквио» периодически ищет под проекты копирайтеров.
Что делать: писать е-мейлы, новости, статьи, пресс-релизы, SEO-тексты по ТЗ, посты для социальных сетей и корректировать тексты презентаций.
Заработная плата 40 000 — 60 000 рублей.
Отслеживать вакансии можно здесь.
Издательство «Добрая книга»
Издательство «Добрая книга» регулярно ищет литредакторов и корректоров. Это удаленная работа, но с посещением московского офиса раз в месяц.
Посмотреть контакты или записаться в кадровый резерв по ссылке.
Kokoc Group
Диджитал-компания Kokoc Group всегда рада новым специалистам. Сейчас нужны SEO-копирайтеры и CRM-копирайтеры.
Что делать: писать тексты рассылок: email, sms, push, готовить и отправлять е-мейлы, писать тексты в области SEO и интернет-маркетинга.
Проверить актуальность вакансий и заполнить форму для отклика можно тут.
«Умный маркетинг»
«Умный маркетинг» всегда ищет копирайтеров.
Что делать: писать SEO-тексты. В компании есть авторы, которые пишут до 20 000 символов в день.
Подробнее здесь.
LPGenerator
Платформа для создания landing page в поиске копирайтеров и авторов блога. Отслеживать предложения по ссылке.
Limon Digital agency
В диджитал-агентство Limon Digital agency часто требуются проморайтеры и копирайтеры.
Что делать: писать продающие статьи для таргетированной рекламы и инфобизнеса.
Актуальные вакансии и связь здесь.
SM-News
SM-News регулярно ищет копирайтеров-журналистов для поддомена go.sm.news.
Что делать: писать новости и развлекательные статьи, подбирать картинки, размещать в админке. Заработная плата сдельная, в зависимости от трафика.
Подробнее здесь.
AIRINME.COM Ltd
Агрегатор авиабилетов ООО AIRINME.COM Ltd в постоянном поиске авторов тревел-статей на сдельную оплату. Обещают от 5000 до 30 000 рублей.
Подробнее здесь.
Бюро переводов «Эготранслейтинг»
Бюро переводов «Эготранслейтинг» всегда открыто для новых кадров. Ценно: сотрудничают с иностранными гражданами. Форма для отзыва.
Издательский дом «Альпина Паблишер»
В ИД «Альпина Паблишер» всегда нужны авторы книг.
Подробнее здесь.
Издательство «Азбука»
Издательство «Азбука» открыто для сотрудничества с новыми авторами, переводчиками, редакторами, дизайнерами и иллюстраторами. Ссылка тут.
Издательство МИФ
Ищут дизайнеров, художников, переводчиков, литературных редакторов и корректоров из книжных издательств.
Подробнее здесь.
Источник: vc.ru