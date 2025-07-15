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Где найти самую вкусную маставу на «Бочке»: 5 ресторанов в горах
Главный

Вчера в 13:00

Где найти самую вкусную маставу на «Бочке»: 5 ресторанов в горах

«Бочка» — одно из самых популярных направлений для отдыха за городом: горы, воздух и, конечно, еда. Если вы оказались в этих краях и ищите по-настоящему вкусную маставу, мы собрали пять мест, где это блюдо готовят с уважением к традициям.


Cinara’s, @restoran_cinaras


Не просто кафе, а целый комплекс с древними чинарами и петроглифами, где история переплетается с узбекской кухней. Летом здесь прохладно благодаря горному воздуху, а еду готовят прямо на открытом огне. Блюда подают на террасе под сенью деревьев — идеальный баланс традиций и природной красоты.


Axmad Oltinjoja, @axmad.oltinjoja

Это место про домашний уют и узбекское гостеприимство. Интерьер простой, но душевный. Мастава здесь чувствуется как давно знакомое блюдо. Команда подает вкусное, наваристое, согревающее с первых ложек блюдо.


Arbat Kafe, @arbatkafe

Заведение создает баланс между природой и городским комфортом. Здесь можно посидеть на веранде с видом на горы вдалеке, насладиться маставой без шума толпы. Все просто, но вкусно и атмосферно.


Tyanshan Charvak, @tyanshan_charvak


Кафе расположено на высоте: открытый вид на Чарвакское водохранилище и горы сразу погружает в другой мир. Здесь мастава — это не просто суп, а компаньон для панорамного вида. Атмосфера расслабленная, пешие гости — те, кто пришел не просто поесть, а насладиться природой.


Farovon Bochka, @farovon_bochka_uz


Здесь все просто и понятно: люди сидят у больших столов, рядом мангалы, а в тарелке — классическая мастава с насыщенным мясным бульоном. Атмосфера как в гостях у большой узбекской семьи на пикнике: дружно, вкусно и уютно.

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