Где найти работу с высокой заработной платой: 10 вакансий в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

10 открытых позиций, которые предлагают потенциальным кандидатам высокую заработную плату.
Казахстан
Бухгалтер в «КазМунайХим»
Город: Нур-Султан
Заработная плата: от $2300
Требования:
— стаж работы в бухгалтерской, экономической, финансовой, аудиторской, контрольно-ревизионной, учетно-аналитической, нефтехимической сферах
— высшее образование по соответствующей специальности
— пользователь ПК, работа с юридическими лицами, точность и внимательность к деталям
— сертификат профессионального бухгалтера
— знание 1С , MC Office, Excel.
Обязанности:
— работа с ЭСФ, ВС, СОНО, кабинетом налогоплательщика
— работа с первичной документацией
— работа в системе «банк-клиент»
— сверка и взаимозачеты с поставщиками и покупателями
— учет денежных средств
— учет расчетов с подотчетными лицами
— учет валютного контроля
— статистическая отчетность.
Senior/Lead Flutter разработчик в ProductFit
Город: Алматы
Заработная плата: от $1900 до $2900
Требования:
— коммерческий опыт разработки на Flutter от трех лет
— опыт разработки мобильных приложений
— знание Dart
— опыт работы по agile процессу
— любовь к тому чтобы рефить, документировать и покрывать тестами
— любовь к ресерчам
— базовый shell.
Обязанности:
— реализовывать бизнес-логику приложений
— проектировать и разрабатывать сложные мобильные приложения в agile команде
— подготавливать модули и библиотеки для переиспользования в других проектах
— участвовать в принятии архитектурных решений.
Врач-терапевт в Novolife Clinic
Город: Нур-Султан
Заработная плата: от $2300
Требования:
— опыт работы более семи лет
— наличие сертификата специалиста
— любящие свою профессию и людей
— ориентированные на карьерный рост
— готовые к редким командировкам
Обязанности:
— консультация и лечение пациентов по авторской методике.
Бухгалтер расчетного стола в JARDI KZ
Город: Алматы
Заработная плата: от $2300
Требования:
— высшее экономическое образование
— знание полного цикла инвентаризации
— 1С бухгалтерия, 1С УТП, 1С Розница, Excel, Word.
Обязанности:
— ведение участка авансовых отчетов
— начисление заработной платы, контроль и удержание исполнительных листов, недостач
— сдача отчетностей
— проверка соблюдения внутренних нормативных документов и требовании, Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности
— обеспечение контроля за своевременным отражением первичной документации в бухгалтерском учете.
Кыргызстан
Senior Web Developer / Tech Lead в Perfect Systems
Город: Бишкек
Заработная плата: от $4000
Требования:
— постоянное самообучение
— быть внимательным к деталям
— проявлять активную позицию в развитие проекта и компании
— свободно владеть русским языком письменно и устно
— владеть английским языком на уровне возможности прочитать и написать документацию и спецификацию.
Обязанности:
— разработка ПО — web приложения в соответствии с техническим заданием
— проектирование, написание кода, пусконаладочные работы
— участие в командных мероприятиях по сбору требований, технической экспертизы по реализации новых возможностей.
— аудит архитектурных решений
— обучение и передача знаний другим сотрудника.
.net разработчик C# в Finance Soft
Город: Бишкек
Заработная плата: от $1000 до $3000
Требования:
— объектно-ориентированное программирование
— C#
—.Net 3.5, 4.0, 4.5
— ASP .Net MVC
— MS SQL 2012, 14, 16
— опыт работы не менее трех лет.
Обязанности:
— разработка, автоматизация.
Менеджер по развитию IT- бизнеса в MONT
Город: Бишкек
Заработная плата: до $2000
Требования:
— опыт работы в IT или схожих областях
— приветствуется наличие знаний, опыта и навыков работы в сфере информационной безопасности или технологий
— знание и понимание технологии продаж, работы с партнерами, конечными заказчиками
— готовность к командировкам
— высшее образование
— отличные коммуникативные навыки.
Обязанности:
— управление продажами
— регулярное выполнение плана по обороту вендоров
— взаимодействие с партнерским каналом
— помощь партнерам в продвижении решений вендора самостоятельно и с помощью привлечения ресурсов компании
— разработка мотивационных программ для партнеров
— маркетинговая активность
— консультирование и обучение:
— поддержка менеджеров по продажам.
Узбекистан
Senior C# developer в Synel Software Development
Город: Ташкент
Заработная плата: от $2000
Требования:
— знание C# на уровне гуру, включая ASP.Net и .Net Core
— уверенные навыки работы с SQL, приветствуется опыт работы с SQL Server и T-SQL
— знание JS, опыт работы с Angular 2+ будет преимуществом
— технический и разговорный английский
— высшее образование, производственный опыт разработки ПО от шести.
Java-разработчик в ARHAT HOLDING
Город: Ташкент
Заработная плата: до $4350
Требования:
— знание Java Spring, Spring Boot
— понимание RESTful API
— опыт работы с реляционными СУБД
— разработка систем с микро сервисной архитектурой
— опыт в разработке высоконагруженных приложений
— опыт работы с Docker или другими контейнерными решениями
— опыт работы с RabbitMQ или Apache Kafka.
Обязанности:
— разработка и развитие продуктов компании.
UI / UX Designer в Raqamli Dunyo
Город: Ташкент
Заработная плата: до $3050
Требования:
— отличное знание CorelDraw/Adobe PhotoShop/Adobe Illustrator, Figma c опытом разработки от двух лет
— портфолио: минимум три успешных и активных проекта по автоматизации
— знание гайдлайнов Human Interface Guidelines, Material Design, Adaptive design и понимание, когда стоит от них отступать.
Обязанности:
— разработка, проектирование и дизайн интерфейсов, интерфейсов и элементов сайта, мобильного приложения, баннеров соблюдая единообразия UI на разных платформах
— участие на этапе формирования технического задания, анализ и формализация бизнес-требований
— прототипирование, проектирование интерфейсов, сайтов, в соответствие с бизнес-задачами
— исследование, мониторинг, анализ поведения пользователей, выявление и решение проблем в UX
— менторство молодых специалистов по своему направлению.
Зарплаты в долларах указаны по курсу валют на 30.03.2022.