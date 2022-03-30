Где найти работу с высокой заработной платой: 10 вакансий в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

10 открытых позиций, которые предлагают потенциальным кандидатам высокую заработную плату.





Казахстан













Город: Нур-Султан

Заработная плата: от $2300

Требования:

— стаж работы в бухгалтерской, экономической, финансовой, аудиторской, контрольно-ревизионной, учетно-аналитической, нефтехимической сферах

— высшее образование по соответствующей специальности

— пользователь ПК, работа с юридическими лицами, точность и внимательность к деталям

— сертификат профессионального бухгалтера

— знание 1С , MC Office, Excel.

Обязанности:

— работа с ЭСФ, ВС, СОНО, кабинетом налогоплательщика

— работа с первичной документацией

— работа в системе «банк-клиент»

— сверка и взаимозачеты с поставщиками и покупателями

— учет денежных средств

— учет расчетов с подотчетными лицами

— учет валютного контроля

— статистическая отчетность.









Senior/Lead Flutter разработчик в ProductFit

Город: Алматы

Заработная плата: от $1900 до $2900

Требования:

— коммерческий опыт разработки на Flutter от трех лет

— опыт разработки мобильных приложений

— знание Dart

— опыт работы по agile процессу

— любовь к тому чтобы рефить, документировать и покрывать тестами

— любовь к ресерчам

— базовый shell.

Обязанности:

— реализовывать бизнес-логику приложений

— проектировать и разрабатывать сложные мобильные приложения в agile команде

— подготавливать модули и библиотеки для переиспользования в других проектах

— участвовать в принятии архитектурных решений.





Врач-терапевт в Novolife Clinic

Город: Нур-Султан

Заработная плата: от $2300

Требования:

— опыт работы более семи лет

— наличие сертификата специалиста

— любящие свою профессию и людей

— ориентированные на карьерный рост

— готовые к редким командировкам

Обязанности:

— консультация и лечение пациентов по авторской методике.





Бухгалтер расчетного стола в JARDI KZ

Город: Алматы



Заработная плата: от $2300

Требования:

— высшее экономическое образование

— знание полного цикла инвентаризации

— 1С бухгалтерия, 1С УТП, 1С Розница, Excel, Word.

Обязанности:

— ведение участка авансовых отчетов

— начисление заработной платы, контроль и удержание исполнительных листов, недостач

— сдача отчетностей

— проверка соблюдения внутренних нормативных документов и требовании, Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

— обеспечение контроля за своевременным отражением первичной документации в бухгалтерском учете.









Кыргызстан









Senior Web Developer / Tech Lead в Perfect Systems

Город: Бишкек

Заработная плата: от $4000

Требования:

— постоянное самообучение

— быть внимательным к деталям

— проявлять активную позицию в развитие проекта и компании

— свободно владеть русским языком письменно и устно

— владеть английским языком на уровне возможности прочитать и написать документацию и спецификацию.

Обязанности:

— разработка ПО — web приложения в соответствии с техническим заданием

— проектирование, написание кода, пусконаладочные работы

— участие в командных мероприятиях по сбору требований, технической экспертизы по реализации новых возможностей.

— аудит архитектурных решений

— обучение и передача знаний другим сотрудника.





. net разработчик C # в Finance Soft

Город: Бишкек

Заработная плата: от $1000 до $3000

Требования:

— объектно-ориентированное программирование

— C#

—.Net 3.5, 4.0, 4.5

— ASP .Net MVC

— MS SQL 2012, 14, 16

— опыт работы не менее трех лет.

Обязанности:

— разработка, автоматизация.





Менеджер по развитию IT - бизнеса в MONT

Город: Бишкек

Заработная плата: до $2000

Требования:

— опыт работы в IT или схожих областях

— приветствуется наличие знаний, опыта и навыков работы в сфере информационной безопасности или технологий

— знание и понимание технологии продаж, работы с партнерами, конечными заказчиками

— готовность к командировкам

— высшее образование

— отличные коммуникативные навыки.

Обязанности:

— управление продажами

— регулярное выполнение плана по обороту вендоров

— взаимодействие с партнерским каналом

— помощь партнерам в продвижении решений вендора самостоятельно и с помощью привлечения ресурсов компании

— разработка мотивационных программ для партнеров

— маркетинговая активность

— консультирование и обучение:

— поддержка менеджеров по продажам.





Узбекистан













Senior C# developer в Synel Software Development

Город: Ташкент

Заработная плата: от $2000

Требования:

— знание C# на уровне гуру, включая ASP.Net и .Net Core

— уверенные навыки работы с SQL, приветствуется опыт работы с SQL Server и T-SQL

— знание JS, опыт работы с Angular 2+ будет преимуществом

— технический и разговорный английский

— высшее образование, производственный опыт разработки ПО от шести.





Java-разработчик в ARHAT HOLDING

Город: Ташкент

Заработная плата: до $4350

Требования:

— знание Java Spring, Spring Boot

— понимание RESTful API

— опыт работы с реляционными СУБД

— разработка систем с микро сервисной архитектурой

— опыт в разработке высоконагруженных приложений

— опыт работы с Docker или другими контейнерными решениями

— опыт работы с RabbitMQ или Apache Kafka.

Обязанности:

— разработка и развитие продуктов компании.





UI / UX Designer в Raqamli Dunyo

Город: Ташкент

Заработная плата: до $3050

Требования:

— отличное знание CorelDraw/Adobe PhotoShop/Adobe Illustrator, Figma c опытом разработки от двух лет

— портфолио: минимум три успешных и активных проекта по автоматизации

— знание гайдлайнов Human Interface Guidelines, Material Design, Adaptive design и понимание, когда стоит от них отступать.

Обязанности:

— разработка, проектирование и дизайн интерфейсов, интерфейсов и элементов сайта, мобильного приложения, баннеров соблюдая единообразия UI на разных платформах

— участие на этапе формирования технического задания, анализ и формализация бизнес-требований

— прототипирование, проектирование интерфейсов, сайтов, в соответствие с бизнес-задачами

— исследование, мониторинг, анализ поведения пользователей, выявление и решение проблем в UX

— менторство молодых специалистов по своему направлению.





Зарплаты в долларах указаны по курсу валют на 30.03.2022.

