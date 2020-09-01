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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где найти инвестора в Алматы: популярные заведения у бизнесменов и стартаперов
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Сегодня в 11:50

Где найти инвестора в Алматы: популярные заведения у бизнесменов и стартаперов

COFFEEROOM & TRATTORIA


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Здесь всегда много бизнесменов, основателей стартапов, крупного и среднего бизнеса. Это сосредоточие алматинской тусовки.

Инвесторы готовы общаться с любым человеком, но важно не отвлекать от дел или уже ведущегося разговора.

Адрес: пр. Назарбаева, 220, @palladium_family


Paul


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В Esentai Mall также можно всегда встретить участников списка Fоrbes и других известных бизнесменов. Не выходя за пределы кафе, можно спокойно найти инвесторов.

Инвесторы мобильны и ценят свое время, поэтому часто приходят просто за чашечкой кофе с собой или могут посидеть около 20 минут за столиком.

Адрес: пр. Аль-Фабари, 77/8, @paul_almaty


FoRest


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Удобное и тихое место, где можно познакомиться, представить и презентовать свой проект. Приятная кухня и хорошие цены. Здесь есть все для неформального общения между инвестором и стартапом.

У каждого инвестора есть свой профиль и стратегия инвестирования, поэтому для начала нужно сразу уточнить, чем человек занимается или кого может посоветовать.

Адрес: пр. Назарбаева, 226, @forest_almaty_


Whoopie Cakes


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Часто здесь встречают людей-стартаперов и тех, кто подходит просто поздороваться и рассказать что-то о своем бизнесе.

Инвесторы самостоятельно планируют рабочее время. Поэтому принято совмещать встречи, завтрак или ужин и новые знакомства.

Адрес: пр. Абая, 35 / микрорайон Мирас, 128, @whoopiecakes


Marrone Rosso


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В сети кофеен можно вкусно поесть и познакомиться с молодыми предпринимателями и молодыми инвесторами.

Для знакомства сразу подготовьте короткую презентацию о себе и проекте, чтобы за 5 минут рассказать все самое главное и ключевое. Если знакомство пройдет успешно, то вам назначат еще одну встречу уже в офисе.

Адрес: 6 филиалов по городу, @marrone_rosso


За помощь в создании материала выражаем благодарность: Аскару Ниязбекову, Ержану Наурызбаеву, Айше Токажановой.

Источник фотографии на обложке: almaty.ppz.kz

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#алматы #стартап #заведения #инвесторы
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