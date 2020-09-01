Где найти инвестора в Алматы: популярные заведения у бизнесменов и стартаперов

COFFEEROOM & TRATTORIA
Здесь всегда много бизнесменов, основателей стартапов, крупного и среднего бизнеса. Это сосредоточие алматинской тусовки.
Инвесторы готовы общаться с любым человеком, но важно не отвлекать от дел или уже ведущегося разговора.
Адрес: пр. Назарбаева, 220, @palladium_family
Paul
В Esentai Mall также можно всегда встретить участников списка Fоrbes и других известных бизнесменов. Не выходя за пределы кафе, можно спокойно найти инвесторов.
Инвесторы мобильны и ценят свое время, поэтому часто приходят просто за чашечкой кофе с собой или могут посидеть около 20 минут за столиком.
Адрес: пр. Аль-Фабари, 77/8, @paul_almaty
FoRest
Удобное и тихое место, где можно познакомиться, представить и презентовать свой проект. Приятная кухня и хорошие цены. Здесь есть все для неформального общения между инвестором и стартапом.
У каждого инвестора есть свой профиль и стратегия инвестирования, поэтому для начала нужно сразу уточнить, чем человек занимается или кого может посоветовать.
Адрес: пр. Назарбаева, 226, @forest_almaty_
Whoopie Cakes
Часто здесь встречают людей-стартаперов и тех, кто подходит просто поздороваться и рассказать что-то о своем бизнесе.
Инвесторы самостоятельно планируют рабочее время. Поэтому принято совмещать встречи, завтрак или ужин и новые знакомства.
Адрес: пр. Абая, 35 / микрорайон Мирас, 128, @whoopiecakes
Marrone Rosso
В сети кофеен можно вкусно поесть и познакомиться с молодыми предпринимателями и молодыми инвесторами.
Для знакомства сразу подготовьте короткую презентацию о себе и проекте, чтобы за 5 минут рассказать все самое главное и ключевое. Если знакомство пройдет успешно, то вам назначат еще одну встречу уже в офисе.
Адрес: 6 филиалов по городу, @marrone_rosso
За помощь в создании материала выражаем благодарность: Аскару Ниязбекову, Ержану Наурызбаеву, Айше Токажановой.
Источник фотографии на обложке: almaty.ppz.kz